Tuy lòng sông sâu và rộng, có nhiều tàu thuyền tải trọng lớn qua lại, nhưng anh Đăng và Nhựt không chút đắn đo, dũng cảm bơi ra tiếp cận, rồi phối hợp cố hết sức đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Nạn nhân được cứu là chị D.

Theo VOV, chiều 13/9, Lãnh đạo UBND phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ cho biết, địa phương vừa tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất cho hai thanh niên có hành động dũng cảm cứu người khỏi đuối nước.

Phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ biểu dương, khen thưởng Nguyễn Khánh Đăng (25 tuổi) và Nguyễn Minh Nhựt (23 tuổi) dũng cảm cứu người khỏi đuối nước. Ảnh: VOV.

Hai thanh niên này là anh Nguyễn Khánh Đăng (25 tuổi), ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Tân Long, thành phố Cần Thơ và anh Nguyễn Minh Nhựt (23 tuổi), ngụ ấp Tân Định, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long.

Theo báo Dân Trí đưa tin trước đó khoảng 17h45 ngày 10/9, khi đang lưu thông trên đoạn đường từ phường Long Mỹ hướng về phường Ngã Năm, đến giữa cầu 61B (phường Ngã Năm), anh Đăng và anh Nhựt phát hiện có người đang chới với dưới sông.

Hình ảnh 2 thanh niên lao ra dòng nước cứu người. Ảnh: VOV.

Mặc dù sông sâu và rộng nhưng 2 anh không ngại nguy hiểm, dũng cảm bơi ra kịp thời tiếp cận để đưa nạn nhân là chị P.T.B.D. vào bờ an toàn.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an phường nhanh chóng đến hiện trường, kết hợp người dân đưa chị D. đến Trung tâm Y tế khu vực Ngã Năm cấp cứu. Hiện chị D. đã được xuất viện về với gia đình.

