Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, 2 đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” là Trịnh Đình Luân, sinh năm 1991 và Trịnh Đình Long, sinh năm 1994 cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin báo Dân Việt , ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ đánh người tham gia giúp đỡ người bị nạn tại xã Nhân Thắng.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) cho biết, đơn vị tiếp nhận tin báo của Công an xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh về vụ việc một số người tham gia hỗ trợ, cứu người bị tai nạn giao thông thuộc địa phận thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng thì bị nhóm thanh niên đuổi đánh, gây thương tích, phải nhập viện.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long.

Đối tượng Trịnh Đình Long. Ảnh: Báo Dân Việt.

Theo thông tin báo Tiền Phong, kết quả xác minh ban đầu, khoảng hơn 23 giờ ngày 7/9, anh Nguyễn Đức Vĩnh lái xe ô tô chở vợ đi khám bệnh tại Quế Võ về đến đoạn đê hữu sông Đuống thuộc địa phận thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh thì phát hiện có người bị nạn nằm trên đường đê, lại gần thì thấy 2 người. Hai người này gồm Trịnh Đình Luân (trú thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Đức Minh (trú thành phố Hải Phòng) nằm bất tỉnh trên đường đê cùng 1 xe mô tô.

Tại đây, có anh Lưu Văn Nam (xã Nhân Thắng) đang đứng cùng bạn là anh Lưu Văn Tâm. Lúc này, anh Nam nhờ anh Vĩnh đưa người bị nạn đi cấp cứu nhưng anh Vĩnh từ chối vì cũng đang đưa vợ đi viện về nhà. Sau đó, anh Vĩnh kể lại sự việc và cùng anh Thành, anh Trung, anh Đại (cùng trú tại xã Nhân Thắng) quay lại hiện trường để giúp đỡ nạn nhân.

Anh Nguyễn Đức Vĩnh (bên trái) và em trai Nguyễn Bá Trung, nạn nhân bị hành hung trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh. Ảnh: Báo Dân Việt.

Khi nhóm người trên đang giúp đỡ, một nhóm khoảng 6 thanh niên đi trên 3 xe mô tô, trong đó có Trịnh Đình Long (em của Luân), xuất hiện. Tại đây, Long cùng Luân, Minh và một số đối tượng khác đã tấn công, đuổi đánh những người cứu giúp khiến anh Trung và anh Vĩnh bị thương phải nhập viện điều trị, còn anh Thành và anh Đại bị thương nhẹ. Sau khi lực lượng Công an xã Nhân Thắng có mặt, các đối tượng đã bỏ trốn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Luân, Long và đối tượng liên quan về các hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng trong vụ việc trên.