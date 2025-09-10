Bắc Giang: Giúp người bị tai nạn giao thông, 2 anh em bị đánh nhập viện

Đời sống 10/09/2025 10:05

Hậu quả, anh T. bị đánh đến hôn mê, trật khớp tay, đang nguy kịch, còn anh V. bị thương nặng, đứt một bên tai, đang phải điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 10/9, Công an xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, xác minh vụ việc 2 anh em ruột nghi bị hành hung khi có hành động hỗ trợ người bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 7/9, ông N.Đ.V. (SN 1982, ở xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) trên đường về nhà thì phát hiện 2 người bị ngã xe máy, nằm trên tuyến đường đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng.

Ông V. tiếp cận hiện trường vụ tai nạn và kêu gọi người dân xung quanh hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời ở lại hiện trường để đảm bảo an toàn cho nạn nhân trong lúc chờ người thân đến.

Bắc Giang: Giúp người bị tai nạn giao thông, 2 anh em bị đánh nhập viện - Ảnh 1
Ông N.Đ.V. bị đánh phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo Dân Trí, khi người nhà nạn nhân đến, thay vì cảm ơn, nhóm này lại lớn tiếng chửi bới, cho rằng anh Vĩnh và em trai là người gây tai nạn. Mặc dù anh Vĩnh giải thích và chính nạn nhân cũng xác nhận anh chỉ giúp đỡ, nhóm người vẫn lao vào tấn công.

Người dân xung quanh khi đó đã phải hô hoán, báo Công an xã Nhân Thắng đến can thiệp.

“Tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng để lấy lại công bằng và để người dân yên tâm khi làm việc tốt”, anh V. bày tỏ.

Theo ông V., trước khi ông đi qua, có một xe ô tô có camera hành trình đã ghi lại hình ảnh hiện trường vụ tai nạn và đã nộp cho công an để xác minh. Ngoài ra, xe ô tô của ông cũng có camera hành trình để chứng minh ông không phải là người gây tai nạn.

