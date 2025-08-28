TP.HCM: Quán ăn bị nhóm hơn 10 người đe dọa 'san bằng', hành hung chủ và khách

Đời sống 28/08/2025 13:23

Một nhóm hơn 10 người đã xông vào quán ăn trên đường Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, TP.HCM, hành hung chủ quán, nhân viên và khách hàng, đồng thời đe dọa 'san bằng' quán nếu không xin lỗi.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 28/8, Công an phường Hiệp Bình (TP HCM) đang xác minh clip nhóm người xông vào quán ăn.

Trước đó, cộng đồng mạng chia sẻ video nhóm hơn 10 người xông vào một quán ăn ở đường Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình. Họ đã tấn công khách hàng, chủ quán và nhân viên, đồng thời đe dọa đập phá quán.

TP.HCM: Quán ăn bị nhóm hơn 10 người đe dọa 'san bằng', hành hung chủ và khách - Ảnh 1
Nhóm hơn 10 người hành hung, đập phá quán ăn lúc nửa đêm. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, rạng sáng 25/8, một nhóm hơn 10 người kéo đến quán ăn CH trên đường Đinh Thị Thi hành hung khách hàng, chủ quán và nhân viên, đồng thời đe dọa đập phá quán.

Theo lời của anh K (chủ quán ăn), nhóm người do người đàn ông tên L (chủ quán ăn khác gần đó) cùng nhiều người khác đã tự ý kéo sang quán, bất ngờ hành hung một khách hàng đang ngồi trong quán của mình mà chưa rõ nguyên nhân.

Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng anh K đang nghỉ ngơi trong nhà thì nhận được thông tin từ nhân viên báo có người đến đánh đập khách hàng của quán. Nghe vậy, anh K liền ra ngoài tìm hiểu và hỏi “có chuyện gì vậy?”. Tuy nhiên, ngay khi vừa lên tiếng, anh đã bị ông L lớn tiếng chửi bới. Bị xúc phạm, anh K không đôi co mà quay trở lại vào trong quán.

TP.HCM: Quán ăn bị nhóm hơn 10 người đe dọa 'san bằng', hành hung chủ và khách - Ảnh 2
Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Một lúc sau, một người phụ nữ từ quán L tiếp tục sang, chửi bới và đánh vào mặt chủ quán, bất chấp sự can ngăn của nhân viên.

Chưa dừng lại, khoảng 5 phút sau, ông L quay lại cùng với hơn 10 người khác, tiếp tục la hét, hành hung, đập phá tài sản trong quán, đồng thời đe dọa nếu không xin lỗi sẽ “san bằng” quán trong ngày hôm sau. Cũng theo anh K, toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại.

“Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm nhóm người trên. Sau sự việc, gia đình lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ, vợ chồng tôi và nhân viên mấy hôm nay phải đi khám liên tục vì bị đánh”- anh K nói

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình cho biết đã nắm được sự việc trên, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ.

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô ở Phan Thiết

Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng củng cố hồ sơ để xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

