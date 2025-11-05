Không ngờ, hành tây ăn vào bổ xương còn có thể ngừa cả ung thư

Dinh dưỡng 05/11/2025 05:30

Hành tây không chỉ là một gia vị thiết yếu tạo nên hương vị đậm đà cho món ăn mà còn là một kho tàng dinh dưỡng tuyệt vời.

Hành tây là một loại thực phẩm phổ biến trong gian bếp của mọi gia đình. Hành tây được đánh giá cao không chỉ vì tính linh hoạt trong nấu ăn mà còn vì những lợi ích sức khỏe ấn tượng của chúng. 

Không ngờ, hành tây ăn vào bổ xương còn có thể ngừa cả ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của hành tây

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch 

Các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ và flavonoid như quercetin trong hành tây đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch. Chúng giúp giảm mức triglyceride và cholesterol xấu (LDL) trong máu. Ngoài ra, quercetin còn có khả năng làm giãn mạch máu, tđó giúp giảm huyết áp cao và bảo vệ chống lại sự hình thành cục máu đông. Việc tiêu thụ hành tây thường xuyên là một cách tự nhiên để tăng cường tuần hoàn máu và giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ. 

Kiểm soát lượng đường trong máu 

Hành tây được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Các hợp chất lưu huỳnh và quercetin hoạt động bằng cách tương tác với quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giúp thúc đẩy sản xuất Insulin và cải thiện cách cơ thể phản ứng với hormone này. Điều này giúp tế bào hấp thụ glucose từ máu hiệu quả hơn, dẫn đến việc hạ thấp nồng đđường huyết, rất có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường. 

Không ngờ, hành tây ăn vào bổ xương còn có thể ngừa cả ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe xương 

Ít người biết rằng hành tây có thể hỗ trợ sức khỏe xương. Các nghiên cứu, đặc biệt là ở phụ nữ sau mãn kinh, cho thấy việc tiêu thụ hành tây thường xuyên có liên quan đến việc tăng mật độ xương và giảm mất xương. Hành tây giúp giảm căng thẳng oxy hóa, bảo vệ tế bào xương và có thể làm giảm nguy cơ gãy xương hông. Điều này khiến hành tây trở thành một thực phẩm quan trọng trong chế đăn để phòng ngừa loãng xương.

Giảm nguy cơ mắc ung thư 

Hành tây thuộc họ allium (hành, tỏi), loại rau củ được liên kết với việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Các hợp chất lưu huỳnh và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như quercetin và Fisetin trong hành tây có khả năng ngăn chặn sự phát triển của khối u và ức chế sự lây lan của tế bào ung thư. Chế đăn giàu hành tây và các loại rau allium khác có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh ung thư phổ biến như ung thư dạ dày và ung thư ruột kết.

Không ngờ, hành tây ăn vào bổ xương còn có thể ngừa cả ung thư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số tác dụng phụ của hành tây

Ăn hành tây có tốt không thì đến đây bạn đã có câu trả lời. Mặc dù hành tây là một loại thực phẩm phổ biến do tính linh hoạt và lợi ích sức khỏe của chúng tuy nhiên nếu chúng ta tiêu thụ quá nhiều hành tây có thể dẫn tới một số tác dụng phụ không mong muốn.

Kích ứng mắt

Một trong những tác dụng phụ thường gặp nhất của việc cắt hành là kích ứng mắt, dẫn đến chảy nước mắt. Điều này xảy ra do sự giải phóng các hợp chất sulfuric phản ứng với độ ẩm trong mắt bạn, tạo thành axit sulfuric nhẹ. 

Hơi thở hôi

Hành, giống như tỏi, có chứa các hợp chất lưu huỳnh có thể gây hôi miệng. Các hợp chất này được chuyển hóa và đi vào máu, cuối cùng được bài tiết qua phổi và da. Điều này dẫn đến mồ hôi và hơi thở có mùi hành. 

Không ngờ, hành tây ăn vào bổ xương còn có thể ngừa cả ung thư - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trào ngược dạ dày

Đối với những người bị ợ nóng hoặc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) nên hạn chế ăn hành tây. Hành tây có thể làm giãn cơ thắt thực quản dưới, khiến axit dạ dày chảy ngược vào thực quản. Điều này có thể gây ra cảm giác nóng rát ở ngực, đau họng hoặc có mùi vị khó chịu của chất lỏng trong miệng.

Làm thế nào để làm cho món ăn không có hành tây, không có tỏi trở nên ngon hơn?

Làm thế nào để làm cho món ăn không có hành tây, không có tỏi trở nên ngon hơn?

Nấu ăn mà không có hành tây và tỏi có vẻ là một thách thức, đặc biệt là khi hai thành phần này thường được cho là mang đến hương vị mới trong nhiều món ăn.

Xem thêm
Từ khóa:   hành tây công dụng của hành tây dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp có số hưởng, Tài Lộc rộng mở, tiền bạc vượng phát, ngày càng thịnh vượng, mọi điều hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp có số hưởng, Tài Lộc rộng mở, tiền bạc vượng phát, ngày càng thịnh vượng, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 6/11/2025, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 6/11/2025, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Năm 6/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Năm 6/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Em vợ nhận thay anh rể gây tai nạn liên hoàn ở Thái Nguyên

Em vợ nhận thay anh rể gây tai nạn liên hoàn ở Thái Nguyên

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 5/11/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, trúng số độc đắc, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 5/11/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, trúng số độc đắc, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 5/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Đúng hôm nay, thứ Tư 5/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Không ngờ, hành tây ăn vào bổ xương còn có thể ngừa cả ung thư

Không ngờ, hành tây ăn vào bổ xương còn có thể ngừa cả ung thư

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước
Miền Trung đối mặt “tổ hợp thời tiết nguy hiểm”: Bão Kalmaegi mạnh, không khí lạnh và mưa lớn kéo dài

Miền Trung đối mặt “tổ hợp thời tiết nguy hiểm”: Bão Kalmaegi mạnh, không khí lạnh và mưa lớn kéo dài

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Truy tố vợ ca sĩ Khánh Phương - Nam Vũ Thị Thúy tội chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng

Truy tố vợ ca sĩ Khánh Phương - Nam Vũ Thị Thúy tội chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (5/11/2025), 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (5/11/2025), 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nước mật ong chanh gừng, món đồ uống tốt cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên tránh xa

Nước mật ong chanh gừng, món đồ uống tốt cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên tránh xa

Không nên kết hợp sấu riêng với 3 thứ này kẻo “mang họa vào thân”

Không nên kết hợp sấu riêng với 3 thứ này kẻo “mang họa vào thân”

Nước ép ổi có tác dụng gì đối với sức khỏe, có nên uống mỗi ngày?

Nước ép ổi có tác dụng gì đối với sức khỏe, có nên uống mỗi ngày?

Quả táo có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng cần tránh những thời điểm này trong ngày

Quả táo có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng cần tránh những thời điểm này trong ngày

Không ngờ, loại rau thơm phức bán đầy chợ Việt lại là dược liệu quý ít người biết đến

Không ngờ, loại rau thơm phức bán đầy chợ Việt lại là dược liệu quý ít người biết đến

4 trường hợp cần thận trọng khi uống nước lá tía tô nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng

4 trường hợp cần thận trọng khi uống nước lá tía tô nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng