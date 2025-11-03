Không ngờ, loại rau thơm phức bán đầy chợ Việt lại là dược liệu quý ít người biết đến

Cây thì là rất phổ biến ở Việt Nam, thường dùng làm gia vị nấu ăn. Ít ai biết cây thì là có tác dụng gì. Bài viết sẽ bật mí lợi ích khi ăn rau thì là và cách sử dụng để cải thiện sức khỏe.

Thì là tươi rất ít calo, nhưng lại là một nguồn cung cấp dồi dào các vitamin và khoáng chất n như vitamin C, mangan và vitamin A. 

Vitamin A là một chất dinh dưỡng thiết yếu rất quan trọng để duy trì thị lực và hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh sản ở cả giới nam và nữ. 

Không ngờ, loại rau thơm phức bán đầy chợ Việt lại là dược liệu quý ít người biết đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tương tự, vitamin C rất quan trọng đối với hệ thống miễn dịch của bạn, giúp chữa lành vết thương và trao đổi chất. Ngoài ra, vitamin C đã được chứng minh là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ các tế bào chống lại các ảnh hưởng của các gốc tự do. 

Rau thì là cũng là một nguồn mangan tốt, hỗ trợ hoạt động bình thường của não, hệ thần kinh, giúp chuyển hóa đường và chất béo.

Công dụng của rau thì là 

Hỗ trợ điều chỉnh và ổn định đường huyết 

Một trong những lợi ích nổi bật của thì là là khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Thì là chứa các thành phần có đặc tính chống tiểu đường, giúp cải thiện tình trạng kháng insulin – một yếu tố then chốt trong bệnh tiểu đường loại 2. Việc bổ sung thì là vào chế đăn uống có thể giúp giảm chỉ số đường huyết lúc đói, góp phần duy trì mức đường huyết ở ngưỡng ổn định và phòng ngừa các biến chứng của bệnh. 

Đặc tính kháng khuẩn và tăng cường miễn dịch 

Tinh dầu thì là đã được khoa học chứng minh có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm tự nhiên. Chúng có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn gây hại, bao gồm cả các chủng Staphylococcus aureus và Klebsiella pneumoniae. Nhờ tác dụng này, thì là không chỉ giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng mà còn hỗ trợ làm dịu các vấn đề về hô hấp như ho có đờm, đồng thời củng cố hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. 

Không ngờ, loại rau thơm phức bán đầy chợ Việt lại là dược liệu quý ít người biết đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ tiêu hóa và giảm đầy hơi 

Thì là được coi là một vị thuốc quý cho đường ruột. Nó có tác dụng kích thích tiêu hóa, làm tăng sự bài tiết của các enzym tiêu hóa, giúp quá trình phân giải thức ăn diễn ra hiệu quả hơn. Đặc biệt, thì là còn nổi tiếng với đặc tính chống co thắt (antispasmodic) và giảm đầy hơi (carminative), giúp làm dịu các cơn đau bụng, chướng bụng, khó tiêu và được sử dụng rộng rãi để giảm hội chứng đau bụng co thắt (colic) ở trẻ sơ sinh. 

Hỗ trợ xương chắc khỏe và giảm đau khớp 

Hàm lượng khoáng chất dồi dào trong thì là, bao gồm Canxi, Magie, và Phốt pho, là những yếu tố không thể thiếu cho sức khỏe của xương. Canxi và Magie đóng vai trò cốt yếu trong việc duy trì mật độ xương, giúp ngăn ngừa loãng xương. Bên cạnh đó, đặc tính chống viêm của thì là còn được sử dụng trong các bài thuốc dân gian dưới dạng dầu bôi để giúp giảm sưng và đau nhức tại các khớp bị viêm.

Không ngờ, loại rau thơm phức bán đầy chợ Việt lại là dược liệu quý ít người biết đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản rau thì là tươi lâu và giữ trọn vẹn dinh dưỡng

Nên sử dụng rau thì là tươi để thưởng thức được vị ngon trọn vẹn của rau. Tuy nhiên, nếu không thăn ngay thì bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh khoảng một tuần đối với ngăn mát. 

Trong trường hợp bạn muốn trữ đông rau thì là đăn lâu dài thì nên rửa sạch, bọc rau lại bằng một tờ khăn giấy sạch và cho vào túi zip kín rồi bỏ vào tủ lạnh, có thể bảo quản tối đa trong khoảng 6 tháng. 

Rau thì là là loại rau thơm ngon, bổ dưỡng, cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Bài viết trên đây đã gợi ý đến bạn rau thì là nấu với gì cũng như đề cập đến các lợi ích của rau thì là. Hi vọng những kiến thức trên hữu ích và giúp bạn chăm sóc tốt cho bản thân và gia đình của mình. 

