Trước đó, tối 1-11, sau 15 tiếng đồng hồ cầm 3 con dao cố thủ trong nhà, ông H. bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở công an làm rõ hành vi dùng hung khí tấn công hàng xóm bị thương.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan vụ "Khống chế người đàn ông tấn công hàng xóm, cố thủ trong nhà cả ngày trời", ngày 2-11, lực lượng Công an phường Tăng Nhơn Phú (Công an TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan đưa ông P.V.H. (49 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú) đi giám định tâm thần để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ việc gần nhà ông H. có người hàng xóm thường xuyên mở nhạc có âm thanh lớn, ầm ĩ từ lúc 4h sáng tại nhà trên đường 275, phường Tăng Nhơn Phú.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại cơ quan công an, ông H. có biểu hiện bất thường về thần kinh, không giữ được bình tĩnh. Hiện tại lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Rạng sáng ngày 1-11, vì thường xuyên bị làm phiền giấc ngủ, ông H. có qua nhắc nhở về việc này. Tuy nhiên người hàng xóm không tiếp thu mà còn lớn tiếng chửi bới, xảy ra mâu thuẫn với ông H. Ông H. sau đó chạy vào nhà lấy dao dí chém hàng xóm bị thương. Nạn nhân sau đó được mọi người xung quanh đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thấy ông H. còn cầm dao và biểu hiện bất thường, có thể gây nguy hiểm cho người khác nên người dân trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, ông H. cầm dao chạy về nhà gần đó đóng kín cửa, cố thủ.



Người đàn ông tấn công hàng xóm rồi chạy về nhà đóng cửa cố thủ - Ảnh: Báo Thanh Niên

Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp lực lượng cảnh sát hình sự, dân quân tự vệ, an ninh trật tự cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác vận động ông H. ra trình diện.

Sau nhiều lần vận động, ông H. vẫn không hợp tác, chống đối lực lượng chức năng. Cảnh sát buộc phải dùng thang leo lên mái nhà để tiếp cận.

Trong quá trình tiếp cận bên trong căn nhà, lực lượng chức năng gặp khó khăn khi ông H. khóa chặt cửa, bịt kín các lối vào. Khi lực lượng chức năng tiếp cận gần để tìm cách phá cửa, ông H. cầm 3 con dao dọa tự tử nên lực lượng chức năng buộc phải tìm phương án khác.

Ông H đã được khống chế an toàn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Đến trưa 1-11, ông H. tự gom quần, áo... rồi châm lửa đốt khiến khói tỏa ra nghi ngút. Đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường chi viện. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Đến khoảng 19h, lực lượng chức năng đã tước dao, khống chế ông H., đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người dân xung quanh. Ông H. được đưa lên xe chở về trụ sở công an làm việc.

Theo người dân xung quanh, ông H. sinh sống một mình.