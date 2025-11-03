Bàng hoàng thợ sơn rơi từ tầng cao trúng người đi đường ở trung tâm TP.HCM

Đời sống 03/11/2025 06:00

Thợ sơn N.M.N rơi từ tầng cao trúng tấm bạt rồi va vào người dân ở đường Nguyễn Thái Học. May mắn, cả hai chỉ bị thương nhẹ, sức khỏe đã ổn định.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 2/11, lãnh đạo UBND phường Bến Thành, xác nhận tại địa bàn đã xảy ra sự việc trên.

Sự việc xảy ra vào trưa 1.11 tại căn nhà số 14 đường Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành. Nạn nhân là anh N.M.N. (18 tuổi, thợ sơn).

Trong lúc đang sơn sửa mặt tiền căn nhà, anh N. bị trượt ngã khỏi thang. Anh này may mắn rơi trúng tấm bạt che của căn nhà kế bên.

Theo thông tin từ báo Dân trí, hình ảnh camera an ninh cho thấy, anh N. rơi từ tầng cao xuống, tạo ra tiếng động lớn. Tuy nhiên, dù tấm bạt đã giúp giảm lực va đập, tấm bạt sau đó bị rách, khiến anh N. tiếp tục rơi xuống và trúng một người dân đang đứng phía dưới.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Bến Thành đã kịp thời có mặt tại hiện trường để hỗ trợ và đư

Bàng hoàng thợ sơn rơi từ tầng cao trúng người đi đường ở trung tâm TP.HCM - Ảnh 1
Nam thợ sơn rơi trúng người đàn ông trước khi chạm đất  - Ảnh: Báo Dân trí

a anh N. cùng người bị rơi trúng đến bệnh viện sơ cứu.

 

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động này.

 

Bàng hoàng thợ sơn rơi từ tầng cao trúng người đi đường ở trung tâm TP.HCM

