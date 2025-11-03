Hoa hậu H'Hen Niê xin lỗi vụ chồng lấy sữa mẹ pha cà phê cho bạn uống

H'Hen Niê sau đó chia sẻ clip kèm theo bài đăng: "Anh Khôi lầy quá đi, mấy anh làm chung chuyến này hy vọng vẫn đủ tỉnh táo để làm việc".

Những ngày gần đây, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi gây tranh cãi khi sáng tạo công thức pha cà phê từ sữa của bà xã. Anh đăng tải video trêu đùa mời bạn bè thưởng thức kèm theo dòng chú thích: "Reaction cafe sữa mẹ Harley". Màn tận dụng sữa mẹ theo cách "độc lạ" của chồng H'Hen Niê nhận về phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của chồng H'Hen Niê kém duyên, vượt mức trêu đùa thông thường.

"Trước hết, Hen thật sự xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen đã khiến mọi người không vui. Hen cũng xin lỗi các anh và gia đình các anh trong video, hi vọng mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành này từ Hen và anh Khôi. Hen đã đọc các góp ý của mọi người và suy ngẫm rất nhiều. Hen thật sự rất trân trọng.

Sau tranh cãi chuyện chồng lấy sữa mẹ để pha cafe cho bạn uống, Hoa hậu H'Hen Niê đã chính thức xin lỗi vì hành động của hai vợ chồng. Nàng hậu thừa nhận cả hai còn nhiều thiếu sót trong vai trò làm cha mẹ lần đầu, đồng thời nhận lỗi vì phát ngôn và bài đăng trước đó chưa thấu đáo.

Thật ra, đây là lần đầu Hen và anh Khôi làm mẹ, làm cha, mọi điều đều còn rất mới mẻ, từ việc chăm con, nuôi con bằng sữa mẹ đến cảm xúc của người mẹ, người cha. Nên vẫn còn rất nhiều thiếu sót, Hen và anh Khôi mong rằng mọi người có thể thông cảm, góp ý để Hen và anh Khôi có thể hoàn thiện và học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá hơn! Vợ chồng Hen đã ngồi lại nói chuyện, ghi nhận những góp ý của mọi người và thừa nhận những sai lầm đã khiến mọi người không vui".

H'Hen Niê nhiều năm qua vẫn được yêu quý với hình ảnh giản dị, mộc mạc. Song lùm xùm của cô và chồng mới đây khiến khán giả bức xúc, muốn “thoát fan”

Cô mong nhận được sự thông cảm, góp ý nhẹ nhàng để vợ chồng có thể rút kinh nghiệm, hoàn thiện hơn và trở thành những người cha mẹ, người có trách nhiệm hơn trong tương lai.

"Hen cũng xin lỗi vì bài viết trước đó khi Hen chưa đủ suy nghĩ thấu đáo, đơn giản đều xuất phát từ suy nghĩ của một người vợ muốn bảo vệ chồng. Anh Khôi không phải là người nổi tiếng, chưa quen với những áp lực. Hen mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng hơn, để anh cố gắng hoàn thiện bản thân trong hành trình làm chồng, làm cha. Sau khi suy nghĩ chín chắn hơn, Hen xin lỗi vì đó là những phát ngôn chưa phù hợp và Hen không cổ vũ cho những điều không đúng.

Sau những ngày lắng lại, Hen nhận ra rằng vợ chồng Hen đã thiếu kinh nghiệm, thiếu suy nghĩ thấu đáo khi chia sẻ những thông tin, sau khi xem nhiều nhận xét, góp ý rất đáng để suy ngẫm từ các cô chú anh chị. Đây thật sự là bài học quý giá cho cả hai vợ chồng trong hành trình làm cha mẹ!

Một lần nữa, Hen chân thành xin lỗi mọi người vì sự việc này, cảm ơn mọi người đã góp ý, chỉ bảo. Hen và anh Khôi sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn, và tiếp tục học hỏi mỗi ngày để trở thành những người cha mẹ tốt hơn, và những người có trách nhiệm hơn trong từng hành động, lời nói. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và thông cảm",

Ảnh minh họa: Internet

Từ khi mang thai và sinh con, vợ chồng H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ các clip trên trang cá nhân, ghi lại những hoạt động trong cuộc sống thường nhật. Gần đây, hoa hậu cũng gây chú ý khi tiết lộ bị nổi mề đay khiến gương mặt sưng phù sau sinh.

H'Hen Niê cho biết sau khi sinh con, ai cũng gặp vấn đề riêng. Bản thân cô đối diện mọi việc với tâm thế thoải mái.