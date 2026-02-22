Vương Hạc Đệ là một trong những nguyên nhân chính khiến 'Tinh hà nhập mộng' thất bại phòng vé?

'Tinh hà nhập mộng' do Vương Hạc Đệ và Tống Thiến đóng chính bị xem là đối thủ yếu thế ngay từ khi công bố lịch chiếu Tết 2026. Nguyên nhân được cho là cả hai chưa có thành tích nổi bật ở mảng điện ảnh, trong khi diễn xuất nhiều lần vấp phải ý kiến trái chiều.

Sau 4 ngày ra rạp, tác phẩm của đạo diễn Hàn Diên do Vương Hạc Đệ và Tống Thiến đóng chính chỉ thu về 62 triệu nhân dân tệ, chiếm khoảng 1,5% tổng doanh thu mùa Tết. Phim hiện đứng cuối bảng xếp hạng và đối mặt tình trạng suất chiếu liên tục bị thu hẹp do sức hút hạn chế.

Diễn xuất của Vương Hạc Đệ trong phim không nhận được thiện cảm từ khán giả. Ở nhiều phân cảnh, anh bị nhận xét chỉ trợn mắt, thể hiện vẻ ngây ngô, chưa toát lên hình ảnh một phi hành gia dày dạn kinh nghiệm và linh hoạt.

Bên cạnh đó, giọng thoại của nam diễn viên cũng gây tranh cãi vì nặng âm sắc địa phương Tứ Xuyên. Những yếu tố này khiến anh bị chỉ trích thiếu sự đầu tư và cải thiện trong diễn xuất.

"Tinh hà nhập mộng" là dự án khoa học viễn tưởng được đầu tư lớn, mất 18 tháng hậu kỳ với khoảng 1,35 triệu nhân dân tệ khung hình kỹ xảo dưới sự chỉ đạo của Hàn Diên. Ê-kíp kỳ vọng tạo nên tác phẩm tầm vóc nhưng không đạt hiệu quả như mong đợi.

Phim có kinh phí hơn 200 triệu nhân dân tệ và cần khoảng 600 triệu nhân dân tệ để hòa vốn, song với doanh thu hiện tại, nguy cơ thua lỗ là rất lớn.

Theo QQ, đây cũng là phim điện ảnh đầu tay của Vương Hạc Đệ. Việc phát hành vào dịp Tết Nguyên đán, thời điểm cạnh tranh khốc liệt, được cho là quyết định mạo hiểm của nhà sản xuất.

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, là nam diễn viên, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng người Trung Quốc, quê tại Tứ Xuyên.

Anh nổi lên từ vai Đạo Minh Tự trong "Tân Vườn sao băng" (2018) và bùng nổ danh tiếng với vai Đông Phương Thanh Thương trong "Thương lan quyết" (2022). Anh được đánh giá là sao trẻ toàn diện bậc nhất thế hệ Gen Z tại giới giải trí Hoa ngữ.

