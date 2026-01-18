Vương Hạc Đệ lại bị chỉ trích kịch liệt vì 'xóa sổ' vai diễn đổi đời trong concert

Mới đây, màn hình LED trình chiếu lại các nhân vật từng làm nên dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của Vương Hạc Đệ. Nhưng, Đông Phương Thanh Thương - vai diễn của Ngu Thư Hân gắn liền với anh trong Thương Lan Quyết - lại mất hút. Nhiều người trong cộng đồng Đệ Hân Dẫn Lực - “fan couple” Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân cho rằng động thái này mang hàm ý nam diễn viên muốn cắt đứt hoàn toàn những liên quan đến bạn diễn cũ.

Đêm concert D.PARTY của Vương Hạc Đệ tại Ma Cao tối 17/1 vừa qua đã trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa Ngữ không chỉ bởi quy mô hoành tráng mà còn bởi những cung bậc cảm xúc trái ngược. 

Tuy nhiên, người hâm mộ tinh ý phát hiện ra rằng, trong danh sách các vai diễn làm nên tên tuổi của Vương Hạc Đệ, nhân vật Đông Phương Thanh Thương trong siêu phẩm Thương Lan Quyết hoàn toàn "bay màu". Đây là một cú sốc lớn đối với những người yêu mến bộ phim, bởi ai cũng hiểu rằng nếu không có vai diễn Nguyệt Tôn "đại bạo" mùa hè năm 2022, cái tên Vương Hạc Đệ khó lòng có được vị thế đỉnh lưu và một concert tầm cỡ quốc tế như hiện tại.

Làn sóng chỉ trích bùng nổ mạnh mẽ với cáo buộc Vương Hạc Đệ "qua cầu rút ván". Nhiều fan trung thành cảm thấy bị xúc phạm khi thần tượng dường như đang cố tình xóa sạch dấu vết của bộ phim đã đưa mình lên hàng sao hạng A. Việc anh mời Triệu Lộ Tư – "đối thủ" trực tiếp của Ngu Thư Hân trong dàn tiểu hoa 95 – nhưng lại không cho phép một khung hình nào của Thương Lan Quyết xuất hiện bị coi là hành động "xé couple" (chia tách hình ảnh với bạn diễn cũ) một cách triệt để và thiếu tinh tế.

Trên mạng xã hội, fan only của Ngu Thư Hân đồng loạt tràn vào các bài đăng của blogger để chỉ trích Vương Hạc Đệ “quên ơn” bạn diễn. Nhiều ý kiến cho rằng nếu không có Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân) và Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ khó có thể bứt phá và đạt được độ nhận diện như hiện tại. Trong khi đó, việc nam diễn viên liên tục có những biểu hiện né tránh, giữ khoảng cách với phía nhà gái càng khiến fan cảm thấy thất vọng.

Đỉnh điểm sau khi Thương Lan Quyết kết thúc, Vương Hạc Đệ có tiếng nhưng không có miếng: loạt phim truyền hình flop thảm thương, cả năm 2025 mất hút khỏi các BXH nổi tiếng do dự án nào cũng thất bại. Gần đây còn có tin đồn anh chàng bị một nửa nhãn hàng đang hợp tác cắt đứt hợp đồng, cho thấy sự nghiệp phim ảnh đang có nguy cơ lao dốc.

Trước luồng dư luận trái chiều, các chuyên gia phân tích giải trí đã đưa ra nhiều giả thuyết. Một số ý kiến bảo vệ nam diễn viên cho rằng, rào cản lớn nhất có thể đến từ vấn đề bản quyền với nền tảng iQIYI. Việc sử dụng hình ảnh phim trong một concert thương mại cá nhân đòi hỏi những hợp đồng pháp lý vô cùng phức tạp và tốn kém. "Có thể phía Vương Hạc Đệ đã không đạt được thỏa thuận chung, nên buộc phải loại bỏ hình ảnh phim để tránh rủi ro kiện tụng", một blogger thạo tin chia sẻ.

Tuy nhiên, số đông khán giả lại nghiêng về giả thuyết đây là một chiến lược "thoát xác" đầy toan tính. Vương Hạc Đệ của năm 2026 đang hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ giải trí đa năng, một rapper cool ngầu và một diễn viên của những dự án lớn như Đại Phụng Đả Canh Nhân. Việc mãi bám víu vào một vai diễn cổ trang từ 4 năm trước có thể trở thành rào cản cho sự phát triển mới. Nhưng, cách anh thực hiện lại quá đột ngột và "lạnh lùng", khiến những người từng ủng hộ anh cảm thấy mình chỉ là công cụ trong quá trình thăng tiến của thần tượng.

