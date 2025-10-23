Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' với người hâm mộ vì điều tinh tế này

Từ “Vương Mãn Lâu” đến “khán đài di động”, Vương Hạc Đệ đang chứng minh rằng, mỗi lần xuất hiện, anh không chỉ quảng bá cho thương hiệu mà còn tạo nên hiện tượng văn hóa người hâm mộ - nơi tình cảm, sự văn minh và tinh thần gắn kết được thể hiện năng lượng tích cực.

Dù sự kiện chỉ diễn ra trong vài giờ, hàng nghìn người hâm mộ đã xếp hàng từ mờ sáng để chờ được gặp thần tượng. Ngay khi trung tâm thương mại mở cửa, ban quản lý đã buộc phải hạn chế người vào vì lượng khán giả quá đông, khiến toàn bộ khu vực gần như tắc nghẽn.

Không gian sự kiện có hạn, nhưng lòng nhiệt thành của fan thì vô hạn. Rất nhiều người đã tìm cách đứng trên thang cuốn, di chuyển lên xuống liên tục để có thể nhìn thấy Vương Hạc Đệ từ mọi góc độ. Cảnh tượng đặc biệt ấy khiến chính nam diễn viên cũng bật cười thích thú và xúc động chia sẻ: “Cảm ơn mọi người, lại được thấy cảnh Vương Mãn Lâu (đây là cụm từ miêu tả khung cảnh đông nghẹt fan tại các sự kiện có anh tham gia) nữa rồi".

Anh không quên nhắn nhủ fan giữ gìn sức khỏe, cẩn thận di chuyển và còn gửi một cái ôm ấm áp từ xa để đáp lại tình cảm của người hâm mộ.

Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' với người hâm mộ vì điều tinh tế này - Ảnh 1

Khoảnh khắc anh mô phỏng lại dáng đi “lên xuống” của fan trên thang cuốn, vừa vui vừa thân thiện, nhanh chóng tạo nên trào lưu mới. Vương Hạc Đệ gọi vui đó là “khán đài di động” - cách diễn tả sinh động cho sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết của fan. Người hâm mộ cũng hài hước đặt tên cho màn cổ vũ này là “xếp hàng kiểu băng chuyền sushi”, khi nhiều người phải di chuyển hơn mười lượt thang cuốn, ghi nhận tới hơn một vạn bước chân chỉ để được nhìn thần tượng vài giây.

Suốt buổi giao lưu, Vương Hạc Đệ không chỉ xuất hiện chỉn chu, rạng rỡ mà còn dành thời gian xoay đủ 360 độ để mọi fan đều có thể ngắm rõ, chụp hình lưu niệm. Mỗi yêu cầu nhỏ từ khán giả đều được anh cố gắng thực hiện, khiến bầu không khí sự kiện luôn bùng nổ và tràn ngập tiếng reo hò.

Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' với người hâm mộ vì điều tinh tế này - Ảnh 2

Gần đây, nam diễn viên vừa hoàn thành vai diễn trong phim Cá muối bay (tên gốc: Hàm ngư phi thăng). Trước khi chia tay đoàn phim, anh đã đăng ảnh kỷ niệm cùng các bạn diễn Lý Thấm, Vinh Tử Sam, Uông Đạc, Trương Nhã Khâm, Hạ Mộng, Ngô Hi Trạch, Diệp Thịnh Giai,… Bộ phim dự kiến lên sóng vào năm 2026.

Vương Hạc Đệ được khen tinh tế trên phim trường 'Cá mặn phi thăng' vì lý do này

Vương Hạc Đệ được khen tinh tế trên phim trường 'Cá mặn phi thăng' vì lý do này

Mới đây, một nhân viên đoàn phim đã chia sẻ câu chuyện nhỏ nhưng cho thấy rõ sự chu đáo của nam diễn viên Vương Hạc Đệ, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

