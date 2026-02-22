Ngô Thanh Vân lo lắng vì con gái 3 tháng tuổi mắc bệnh mạn tính

Hậu trường 22/02/2026 14:19

Ngô Thanh Vân - Huy Trần đón con gái đầu lòng tên là Gạo vào tháng 8/2025. Sau khi có thành viên mới, cặp đôi dành phần lớn thời gian cho gia đình bên cạnh công việc kinh doanh. Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân mới đây đăng tải clip dài hơn 3 phút chia sẻ con gái mắc bệnh mạn tính là viêm da cơ địa.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần đón con gái đầu lòng tên là Gạo vào tháng 8/2025. Mới đây, bà xã Huy Trần tiết lộ nhóc tỳ bị mắc bệnh này từ khi 3 tháng tuổi. Cặp đôi từng stress khi thử mọi cách để chữa cho con nhưng không khỏi. Khi cô ngưng ăn hải sản, thịt đỏ, thịt bò... bé Gạo đã hết bị viêm da cơ địa.

Cô cho hay: "Bé Gạo bị viêm da cơ địa từ 3 tháng tuổi. Lúc đó tới bây giờ chúng tôi đi nhiều bác sĩ, nhiều loại kem khác nhau để bôi, ba mẹ cũng có chút stress vì không biết tại sao lại bị viêm da cơ địa. Trong thời gian mang thai mẹ cũng đã bị dị ứng da, xác suất bé Gạo bị viêm da cơ địa rất lớn. Lúc đầu bác sĩ cũng nói do môi trường, màng bảo vệ da chưa đủ, em dễ bị kích ứng, nổi mẩn. Tất cả các thứ xung quanh em cái gì cũng có thể làm cho viêm da cơ địa hết.

Gần đây mẹ nghiệm ra 1 điều và muốn chia sẻ với mọi người, lý do chính em bé bị viêm da cơ địa là bởi vì Gạo bú sữa mẹ 100%, tất cả cái gì mẹ ăn vào đi qua sữa thì vào em. Nếu như không ăn hải sản, thịt bò, thịt đỏ... thì bé Gạo hết viêm da cơ địa luôn. Đây là lý do chính, mẹ nào có con bị viêm da cơ địa nặng mà vẫn cho con bú sữa mẹ hoàn toàn thì có thể tham khảo cách này của Vân. Để cho em hết hoàn toàn thì mất 2 tuần đến 1 tháng nhé".

 

Ngô Thanh Vân lo lắng vì con gái 3 tháng tuổi mắc bệnh mạn tính - Ảnh 1
Sau khi kết hôn và chào đón con đầu lòng, Ngô Thanh Vân và Huy Trần gần như rút khỏi mọi hoạt động ồn ào của showbiz

Trước đó, cô không ngần ngại thừa nhận từng có lúc rơi vào bế tắc, bởi việc làm mẹ ở độ tuổi ngoài 40 không hề dễ dàng. Ngô Thanh Vân đã thử làm IVF 2 lần nhưng nhận về sự thất vọng. Cô từng khóc lóc suy sụp, nghi ngờ bản thân.

MC Hoàng Oanh có bạn trai mới sau 3 năm ly hôn

"Sau 2 lần làm IVF bất thành thì lúc đó muốn suy sụp dữ lắm vì nó không dễ như mình suy nghĩ. Có rất nhiều yếu tố, có thể vì trứng, tinh trùng, tử cung. Mỗi 1 người có 1 cơ thể khác nhau, trường hợp khác nhau. Không phải làm 1 lần là đậu liền đâu. Mình đã làm 1 lần thất bại. Quãng thời gian đó tự nhiên tôi có suy nghĩ là mình không làm được. Hành trình này phải có tâm lý vững, sự tự tin thì các bà mẹ có thể cái gì cũng làm được hết. Bây giờ mình mới nghiệm ra được điều đó", cô cho hay.

Ngô Thanh Vân lo lắng vì con gái 3 tháng tuổi mắc bệnh mạn tính - Ảnh 2
Ngô Thanh Vân từng trải qua giai đoạn suy sụp vì liên tiếp làm IVF thất bại

Ngô Thanh Vân cho biết cuộc sống đã có rất nhiều thay đổi từ lúc ái nữ chào đời, dù đã tìm hiểu kỹ nhưng vẫn bị bỡ ngỡ, khó khăn khi bước sang thiên chức mới. Ngô Thanh Vân từng chia sẻ: "Cảm thấy bao nhiêu sách vở kiến thức mà ba mẹ chuẩn bị trước đó cũng giúp ba mẹ được chỉ 30%. Khi vô trận, em là trên hết. Ngủ, thay tã, khóc, bú.

Có nhiều thôi mà ba mẹ loay hoay mất 2 tuần. Đến hôm nay mọi việc đã cũng gần như được 50%. Hên thì em theo lịch, mong là ba mẹ vẫn theo em tiếp. Học cái tính của em là trên hết. Em khóc vì cái gì, em không thích cái gì và thích cái gì".

Trấn Thành bất ngờ cầu xin khán giả: 'Em năn nỉ đó! Xin mọi người thương em'

Trấn Thành bất ngờ cầu xin khán giả: 'Em năn nỉ đó! Xin mọi người thương em'

Những ngày gần đây, Thỏ ơi bị phát tán nhiều đoạn video quay lén trong rạp, làm lộ các tình tiết quan trọng của phim. Trong khi đó, tác phẩm vốn được xây dựng với nhiều cú twist, phụ thuộc lớn vào yếu tố bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Thanh Vân con gái Ngô Thanh Vân sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 35 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 40 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?