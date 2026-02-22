Ngô Thanh Vân lo lắng vì con gái 3 tháng tuổi mắc bệnh mạn tính

Hậu trường 22/02/2026 14:19

Ngô Thanh Vân - Huy Trần đón con gái đầu lòng tên là Gạo vào tháng 8/2025. Sau khi có thành viên mới, cặp đôi dành phần lớn thời gian cho gia đình bên cạnh công việc kinh doanh. Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân mới đây đăng tải clip dài hơn 3 phút chia sẻ con gái mắc bệnh mạn tính là viêm da cơ địa.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần đón con gái đầu lòng tên là Gạo vào tháng 8/2025. Mới đây, bà xã Huy Trần tiết lộ nhóc tỳ bị mắc bệnh này từ khi 3 tháng tuổi. Cặp đôi từng stress khi thử mọi cách để chữa cho con nhưng không khỏi. Khi cô ngưng ăn hải sản, thịt đỏ, thịt bò... bé Gạo đã hết bị viêm da cơ địa.

Cô cho hay: "Bé Gạo bị viêm da cơ địa từ 3 tháng tuổi. Lúc đó tới bây giờ chúng tôi đi nhiều bác sĩ, nhiều loại kem khác nhau để bôi, ba mẹ cũng có chút stress vì không biết tại sao lại bị viêm da cơ địa. Trong thời gian mang thai mẹ cũng đã bị dị ứng da, xác suất bé Gạo bị viêm da cơ địa rất lớn. Lúc đầu bác sĩ cũng nói do môi trường, màng bảo vệ da chưa đủ, em dễ bị kích ứng, nổi mẩn. Tất cả các thứ xung quanh em cái gì cũng có thể làm cho viêm da cơ địa hết.

Gần đây mẹ nghiệm ra 1 điều và muốn chia sẻ với mọi người, lý do chính em bé bị viêm da cơ địa là bởi vì Gạo bú sữa mẹ 100%, tất cả cái gì mẹ ăn vào đi qua sữa thì vào em. Nếu như không ăn hải sản, thịt bò, thịt đỏ... thì bé Gạo hết viêm da cơ địa luôn. Đây là lý do chính, mẹ nào có con bị viêm da cơ địa nặng mà vẫn cho con bú sữa mẹ hoàn toàn thì có thể tham khảo cách này của Vân. Để cho em hết hoàn toàn thì mất 2 tuần đến 1 tháng nhé".

 

Ngô Thanh Vân lo lắng vì con gái 3 tháng tuổi mắc bệnh mạn tính - Ảnh 1
Sau khi kết hôn và chào đón con đầu lòng, Ngô Thanh Vân và Huy Trần gần như rút khỏi mọi hoạt động ồn ào của showbiz

Trước đó, cô không ngần ngại thừa nhận từng có lúc rơi vào bế tắc, bởi việc làm mẹ ở độ tuổi ngoài 40 không hề dễ dàng. Ngô Thanh Vân đã thử làm IVF 2 lần nhưng nhận về sự thất vọng. Cô từng khóc lóc suy sụp, nghi ngờ bản thân.

MC Hoàng Oanh có bạn trai mới sau 3 năm ly hôn

"Sau 2 lần làm IVF bất thành thì lúc đó muốn suy sụp dữ lắm vì nó không dễ như mình suy nghĩ. Có rất nhiều yếu tố, có thể vì trứng, tinh trùng, tử cung. Mỗi 1 người có 1 cơ thể khác nhau, trường hợp khác nhau. Không phải làm 1 lần là đậu liền đâu. Mình đã làm 1 lần thất bại. Quãng thời gian đó tự nhiên tôi có suy nghĩ là mình không làm được. Hành trình này phải có tâm lý vững, sự tự tin thì các bà mẹ có thể cái gì cũng làm được hết. Bây giờ mình mới nghiệm ra được điều đó", cô cho hay.

Ngô Thanh Vân lo lắng vì con gái 3 tháng tuổi mắc bệnh mạn tính - Ảnh 2
Ngô Thanh Vân từng trải qua giai đoạn suy sụp vì liên tiếp làm IVF thất bại

Ngô Thanh Vân cho biết cuộc sống đã có rất nhiều thay đổi từ lúc ái nữ chào đời, dù đã tìm hiểu kỹ nhưng vẫn bị bỡ ngỡ, khó khăn khi bước sang thiên chức mới. Ngô Thanh Vân từng chia sẻ: "Cảm thấy bao nhiêu sách vở kiến thức mà ba mẹ chuẩn bị trước đó cũng giúp ba mẹ được chỉ 30%. Khi vô trận, em là trên hết. Ngủ, thay tã, khóc, bú.

Có nhiều thôi mà ba mẹ loay hoay mất 2 tuần. Đến hôm nay mọi việc đã cũng gần như được 50%. Hên thì em theo lịch, mong là ba mẹ vẫn theo em tiếp. Học cái tính của em là trên hết. Em khóc vì cái gì, em không thích cái gì và thích cái gì".

Từ khóa:   Ngô Thanh Vân con gái Ngô Thanh Vân sao Việt

