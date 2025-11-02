4 lợi ích khi uống nước ép khổ qua và thời điểm nào nên uống là tốt nhất

Quả khổ qua là nguyên liệu được dùng để chế biến thành nhiều món ăn với hương vị hấp dẫn. Không chỉ vậy, đây còn là loại quả có đem lại các tác dụng tốt với sức khỏe.

Nước ép khổ qua cung cấp chất dinh dưỡng: Nước ép khổ qua chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Một ly nước ép khổ qua chứa vitamin C, A và một số vitamin B. Thêm vào đó, mướp đắng cũng giàu chất chống oxy hóa giúp chống lại stress oxy hóa trong cơ thể.

Hỗ trợ tiêu hóa: Uống nước ép khổ qua khi bụng đói có thể cải thiện đáng kể quá trình tiêu hóa. Nước ép hoạt động như một chất giải độc tự nhiên, giúp làm sạch gan và cải thiện sản xuất mật; hỗ trợ tiêu hóa chất béo và thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh. Những người đang có các vấn đề về tiêu hóa có thể bắt đầu ngày mới bằng một ly nước ép khổ qua.

Hỗ trợ giảm cân: Nước ép khổ qua ít calo và nhiều chất xơ giúp no bụng và kiềm chế cơn thèm ăn… rất hiệu quả cho những người muốn giảm cân. Bên cạnh đó, các hợp chất trong mướp đắng có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng thêm tác dụng giảm cân khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục.

Giảm cholesterol và hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Một lợi ích quan trọng khác của việc uống nước ép khổ qua hằng ngày là tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch. Nước ép khổ qua giúp hạ thấp mức cholesterol, cải thiện lưu thông máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Hàm lượng kali trong khổ qua cũng giúp điều hòa huyết áp, khiến nó trở thành một thức uống thân thiện với tim.

Thời điểm uống nước ép khổ qua

Buổi sáng là thời điểm quan trọng để cung cấp năng lượng và kích hoạt các chức năng của cơ thể sau một đêm dài. Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để khởi động ngày mới chính là uống nước ép khổ qua.

Để đạt hiệu quả tối ưu, các chuyên gia khuyến cáo nên uống nước ép mướp đắng tươi vào buổi sáng lúc đói, khoảng 50–100ml mỗi ngày. Không nên dùng quá liều vì dễ gây hạ đường huyết quá mức, đau bụng hoặc tiêu chảy. Người bệnh đang dùng thuốc tiểu đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi kết hợp.

Theo khuyến cáo, việc sử dụng mướp đắng như một biện pháp bổ sung cần đi kèm chế độ ăn uống cân bằng và luyện tập thường xuyên. Không nên coi đây là phương pháp điều trị thay thế hoàn toàn thuốc.

Uống nước ép mướp đắng đúng cách có thể mang lại lợi ích cho người mắc tiểu đường, nhưng cần sử dụng có liều lượng và theo dõi sát sao. Đây là một phương pháp hỗ trợ tự nhiên, hiệu quả khi kết hợp đúng đắn với liệu trình điều trị và lối sống lành mạnh.