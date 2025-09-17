Khổ qua, 'vị thuốc' quý và 4 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

Dinh dưỡng 17/09/2025 16:30

Khổ qua có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên theo các chuyên gia, đối với một số người, loại quả này lại không có tác dụng, đôi khi còn khiến cho bệnh tình ngày càng nặng hơn…

Khổ qua, hay còn gọi là mướp đắng, là một loại quả quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Không chỉ có hương vị đặc trưng, khổ qua còn được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như thanh nhiệt, giải độc, kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, nếu bạn thuộc một trong những nhóm đối tượng dưới đây, việc ăn khổ qua có thể mang lại những tác hại không mong muốn.

Khổ qua, 'vị thuốc' quý và 4 nhóm người tuyệt đối không nên ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

4 đối tượng nên hạn chế ăn khổ qua 

Phụ nữ mang thai và cho con bú: Khổ qua có thể gây kích thích tử cung co bóp, làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng cho thấy khổ qua có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh nếu người mẹ ăn nhiều và cho con bú. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả mẹ và bé, phụ nữ mang thai và đang cho con bú nên tránh ăn khổ qua.

Người bị huyết áp thấp: Khổ qua có công dụng giúp hạ đường huyết và huyết áp. Vì vậy, đối với những người đang bị huyết áp thấp, ăn khổ qua có thể khiến huyết áp giảm đột ngột, gây chóng mặt, choáng váng, thậm chí là ngất xỉu.

Khổ qua, 'vị thuốc' quý và 4 nhóm người tuyệt đối không nên ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người đang có vấn đề về tiêu hóa: Khổ qua chứa nhiều chất xơ, rất tốt cho người khỏe mạnh nhưng lại không phù hợp với những người có vấn đề về tiêu hóa như viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích. Ăn khổ qua có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng, khó tiêu, đầy hơi hoặc tiêu chảy, làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Người chuẩn bị phẫu thuật: Khổ qua có thể ảnh hưởng đến nồng độ đường trong máu, gây khó khăn cho việc kiểm soát đường huyết trong và sau phẫu thuật. Tốt nhất, bạn nên ngừng ăn khổ qua ít nhất hai tuần trước khi phẫu thuật để đảm bảo an toàn.

Khổ qua, 'vị thuốc' quý và 4 nhóm người tuyệt đối không nên ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn khổ qua

Nếu bạn thuộc nhóm người trên, hãy tuyệt đối không ăn khổ qua.

Với người bình thường, nên ăn khổ qua với lượng vừa phải.

Nên chế biến khổ qua bằng cách luộc, xào hoặc nấu canh để giảm bớt vị đắng và đảm bảo vệ sinh.

Khổ qua, 'vị thuốc' quý và 4 nhóm người tuyệt đối không nên ăn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Kết luận

Khổ qua là một loại thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Bằng cách hiểu rõ những lưu ý trên, bạn sẽ bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình một cách tốt nhất.

Khổ qua, loại quả mùa hè rẻ tiền có công dụng gì đối với sức khỏe? Khổ qua kỵ với gì​?

Khổ qua, loại quả mùa hè rẻ tiền có công dụng gì đối với sức khỏe? Khổ qua kỵ với gì​?

Khổ qua hay còn gọi là mướp đắng là một loại thực phẩm quen thuộc của người Việt, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai cách sẽ mang đến tác dụng ngược không mong muốn.

Xem thêm
Từ khóa:   công dụng của khổ qua ai không nên ăn khổ qua dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Vì sao Huấn luyện viên golf chuyên ngghiệp Nguyễn Gia Quân chỉ tin dùng kem chống nắng thể thao Albatross SPF100? Câu trả lời nằm ở đây!

Vì sao Huấn luyện viên golf chuyên ngghiệp Nguyễn Gia Quân chỉ tin dùng kem chống nắng thể thao Albatross SPF100? Câu trả lời nằm ở đây!

Làm đẹp 1 giờ 9 phút trước
Vụ xe tải mất lái lao vào chợ: Mẹ khóc ngất, chồng đau đớn chứng kiến vợ mang bầu 8 tháng tử vong

Vụ xe tải mất lái lao vào chợ: Mẹ khóc ngất, chồng đau đớn chứng kiến vợ mang bầu 8 tháng tử vong

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Xuất hiện tại sự kiện thời trang, Lâm Tâm Như có 2 thay đổi giúp cô nhận về nhiều lời khen

Xuất hiện tại sự kiện thời trang, Lâm Tâm Như có 2 thay đổi giúp cô nhận về nhiều lời khen

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Lời khai của tài xế xe tải tông vào chợ chuối khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Lời khai của tài xế xe tải tông vào chợ chuối khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Sau đêm nay, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Khổ qua, "vị thuốc" quý và 4 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

Khổ qua, "vị thuốc" quý và 4 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ, tiết lộ 'trải nghiệm đáng sợ' khi đóng phim

Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ, tiết lộ 'trải nghiệm đáng sợ' khi đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước
Danh tính 2 người tử vong trên ruộng lúa, nghi do điện bẫy chuột

Danh tính 2 người tử vong trên ruộng lúa, nghi do điện bẫy chuột

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 18/9/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Kể từ ngày mai, thứ Năm 18/9/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Tá hỏa phát hiện thi thể nam giới đã phân hủy trong vườn sầu riêng

Tá hỏa phát hiện thi thể nam giới đã phân hủy trong vườn sầu riêng

Đời sống 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe tải mất lái lao vào chợ chuối

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe tải mất lái lao vào chợ chuối

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/9/2025, TRỜI không phụ lòng người, 3 con giáp Phúc cao hơn núi, Lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/9/2025, TRỜI không phụ lòng người, 3 con giáp Phúc cao hơn núi, Lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Bé gái lớp 1 bị người đàn ông say xỉn đưa vô vườn mãng cầu ở Tây Ninh

Bé gái lớp 1 bị người đàn ông say xỉn đưa vô vườn mãng cầu ở Tây Ninh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sữa hạnh nhân, "thức uống vàng" cho sức khỏe và những lưu ý quan trọng

Sữa hạnh nhân, "thức uống vàng" cho sức khỏe và những lưu ý quan trọng

Rau càng cua không trồng vẫn mọc đầy vườn lại có lợi đủ đường cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Rau càng cua không trồng vẫn mọc đầy vườn lại có lợi đủ đường cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Mật ong: "Thần dược" tự nhiên nhưng đại kỵ 5 loại thực phẩm này

Mật ong: "Thần dược" tự nhiên nhưng đại kỵ 5 loại thực phẩm này

Bí xanh: "Siêu thực phẩm" mùa hè và 3 lưu ý bạn cần nắm rõ

Bí xanh: "Siêu thực phẩm" mùa hè và 3 lưu ý bạn cần nắm rõ

Quả ổi: "Siêu thực phẩm" cho sức khỏe và 5 công dụng bạn không thể bỏ qua

Quả ổi: "Siêu thực phẩm" cho sức khỏe và 5 công dụng bạn không thể bỏ qua

Đậu đỏ: siêu thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài

Đậu đỏ: siêu thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài