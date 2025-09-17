Khổ qua, 'vị thuốc' quý và 4 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

Khổ qua, hay còn gọi là mướp đắng, là một loại quả quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Không chỉ có hương vị đặc trưng, khổ qua còn được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như thanh nhiệt, giải độc, kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, nếu bạn thuộc một trong những nhóm đối tượng dưới đây, việc ăn khổ qua có thể mang lại những tác hại không mong muốn.

Người bị huyết áp thấp: Khổ qua có công dụng giúp hạ đường huyết và huyết áp. Vì vậy, đối với những người đang bị huyết áp thấp, ăn khổ qua có thể khiến huyết áp giảm đột ngột, gây chóng mặt, choáng váng, thậm chí là ngất xỉu.

Phụ nữ mang thai và cho con bú: Khổ qua có thể gây kích thích tử cung co bóp, làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng cho thấy khổ qua có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh nếu người mẹ ăn nhiều và cho con bú. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả mẹ và bé, phụ nữ mang thai và đang cho con bú nên tránh ăn khổ qua.

Người đang có vấn đề về tiêu hóa: Khổ qua chứa nhiều chất xơ, rất tốt cho người khỏe mạnh nhưng lại không phù hợp với những người có vấn đề về tiêu hóa như viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích. Ăn khổ qua có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng, khó tiêu, đầy hơi hoặc tiêu chảy, làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Người chuẩn bị phẫu thuật: Khổ qua có thể ảnh hưởng đến nồng độ đường trong máu, gây khó khăn cho việc kiểm soát đường huyết trong và sau phẫu thuật. Tốt nhất, bạn nên ngừng ăn khổ qua ít nhất hai tuần trước khi phẫu thuật để đảm bảo an toàn.

Lưu ý khi ăn khổ qua

Nếu bạn thuộc nhóm người trên, hãy tuyệt đối không ăn khổ qua.

Với người bình thường, nên ăn khổ qua với lượng vừa phải.

Nên chế biến khổ qua bằng cách luộc, xào hoặc nấu canh để giảm bớt vị đắng và đảm bảo vệ sinh.

Kết luận

Khổ qua là một loại thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Bằng cách hiểu rõ những lưu ý trên, bạn sẽ bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình một cách tốt nhất.