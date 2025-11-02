Không ngờ ăn vài lát gừng mỗi ngày lại bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm

Dinh dưỡng 02/11/2025 12:00

Gừng là một loại củ gia vị quen thuộc, nổi tiếng với hương vị cay nồng, ấm áp. Từ lâu, gừng tươi không chỉ được sử dụng trong ẩm thực mà còn là một vị thuốc dân gian quý giá. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh những lợi ích sức khỏe phi thường của gừng.

Gừng là một loài thực vật có hoa có nguồn gốc từ Đông Nam Á, nổi tiếng là một trong những loại gia vị tốt cho sức khỏe và có hương vị thơm ngon nhất hành tinh. Là một thành viên của họ Zingiberaceae, gừng có liên quan chặt chẽ với nghệ, bạch đậu khấu và riềng. Rễ gừng thường được sử dụng như một loại gia vị và có thđược tiêu thụ dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm tươi, khô, bột hoặc nước ép.

Không ngờ ăn vài lát gừng mỗi ngày lại bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của gừng 

Hỗ trợ chữa bệnh cúm, cảm lạnh

Gừng có hiệu quả trong việc chống lại bệnh cúm và cảm lạnh thông thường. Đặc tính tăng cường miễn dịch của nó giúp chống lại virus và vi khuẩn, làm giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian của các triệu chứng cúm. 

Hỗ trợ chữa bệnh viêm xương khớp

Viêm xương khớp là một vấn đề sức khỏe phổ biến. Nó liên quan đến sự thoái hóa của các khớp trong cơ thể, dẫn đến các triệu chứng như đau và cứng khớp. Nghiên cứu cho thấy những người sử dụng gừng để khắc phục chứng viêm khớp đã giảm đáng kể tình trạng đau. Chỉ quan sát thấy một số tác dụng phụ nhẹ, chẳng hạn như không hài lòng với mùi vị của gừng. 

Không ngờ ăn vài lát gừng mỗi ngày lại bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giải quyết các vấn đề về ho và họng

Gừng là một phương thuốc tự nhiên chữa ho và kích ứng cổ họng. Đặc tính chống viêm và kháng khuẩn của nó giúp làm dịu cổ họng, giảm ho và loại bỏ sự tích tụ chất nhầy. 

Điều hòa lượng đường trong máu và chống béo phì

Nghiên cứu cho thấy gừng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Điều đó có nghĩa là nó có thể hữu ích trong việc giảm các triệu chứng tiêu cực liên quan đến lượng đường trong máu cao, chẳng hạn như đi tiểu thường xuyên, đau đầu (bao gồm cả chứng đau nửa đầu) và khát nước nhiều hơn.

Một số lưu ý khi sử dụng củ gừng tươi

Mặc dù ăn gừng tươi mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng vì gừng có nhiệt lượng rất cao nên nếu sử dụng quá nhiều, không đúng cách sẽ khiến phản tác dụng.

Không ngờ ăn vài lát gừng mỗi ngày lại bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Không nên sử dụng quá 5gr gừng
  • Những người chuẩn bị mổ hoặc mới mổ xong không dùng gừng
  • Không dùng cho những trường hợp chảy máu cam, chảy máu răng, băng huyết, ho ra máu,...
  • Không dùng cho người bị đổ mồ hôi nhiều, cảm nắng,...
  • Khi thoa gừng lên da nên sử dụng trước ở một diện tích nhỏ xem có bị kích ứng không, chỉ giữ trên da trong một thời gian ngắn
  • Nên rửa sạch vỏ gừng trước khi ăn chứ không nên gọt bỏ vỏ vì vỏ gừng cũng có rất nhiều công dụng. 

