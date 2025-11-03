Phim 'Lợi Kiếm Hoa Hồng' của Địch Lệ Nhiệt Ba tạo kỳ tích sau 30 năm

Sao quốc tế 03/11/2025 08:30

Một người cha đã gửi lời cảm ơn tới đoàn phim Lợi kiếm hoa hồng và những người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba khi đã giúp đỡ tìm lại con trai đã mất tích 30 năm.

Trang China Blue News đưa tin, ông Lương Tam Thọ quê tại Cám Châu, Giang Tây, Trung Quốc đã gửi lời cảm ơn tới đoàn phim Lợi kiếm hoa hồng và những người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba khi đã giúp đỡ tìm lại con trai đã mất tích 30 năm.

Cụ thể, khi bộ phim Lợi kiếm hoa hồng của Địch Lệ Nhiệt Ba lên sóng, trong phần giới thiệu có thông tin những đứa trẻ bị mất tích, bắt cóc đang được gia đình tìm kiếm. Người hâm mộ của mỹ nhân Tân cương đã tích cực chia sẻ thông tin của họ để nhiều người được biết và cung cấp manh mối.

Phim 'Lợi Kiếm Hoa Hồng' của Địch Lệ Nhiệt Ba tạo kỳ tích sau 30 năm - Ảnh 1

Năm 1995, con trai ông Lương Tam Thọ là Lương Chí Huy bị bắt cóc tại Phúc Kiến khi mới hai tuổi. Nhiều năm qua, ông Lương Tam Thọ đi khắp Trung Quốc tìm kiếm con trai với đặc điểm có vết bớt ở thắt lưng, mắt hai mí, hai vành tai đặc biệt không đối xứng nhau. Với sự tích cực của fan Địch Lệ Nhiệt Ba, cùng cảnh sát sử dụng công nghệ AI để phân tích đặc điểm và tạo hình nhận dạng khi đã trưởng thành của Lương Chí Huy, cuối cùng nạn nhân đã được đoàn tụ với gia đình sau 30 năm.

Khi nhận bộ phim Lợi kiếm hoa hồng , Địch Lệ Nhiệt Ba chia sẻ cô không chỉ muốn kể câu chuyện về nữ cảnh sát dũng cảm, còn muốn truyền tải tinh thần kiên trì và thông điệp cần được giúp đỡ của các gia đình có con bị mất tích.

Bộ phim Lợi kiếm hoa hồng không thành công về lượt xem, nhưng có nhiều cảnh quay xúc động, đồng thời cung cấp cho người xem những kiến thức về việc truy bắt tội phạm bắt cóc trẻ em. Khi thông tin ông Lương Tam Thọ tìm được con trai sau 30 năm, nhiều người cho rằng đây là kỳ tích, cũng là ý nghĩa nhân văn của bộ phim.

Phim 'Lợi Kiếm Hoa Hồng' của Địch Lệ Nhiệt Ba tạo kỳ tích sau 30 năm - Ảnh 2

 

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang quay phim Tuy không thể có được tất cả . Đây là dự án phim chỉ gồm 6 tập, trong đó mỹ nhân Tân Cương gần như đóng 4 vai khác nhau, là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của cô.

Một số người cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đang liều lĩnh chọn dự án khó, vượt quá khả năng diễn xuất của cô. Trong Tuy không thể có được tất cả, mỹ nhân Tân Cương vào vai hai cô gái có ngoại hình và tên giống nhau, đều là Vệ Lam. Tuy nhiên, họ có xuất thân, hoàn cảnh sống khác biệt. Cả hai bất ngờ gặp nhau tại một thị trấn nhỏ do máy bay phải hạ cánh khẩn cấp để tránh bão. Sau đó, họ bước vào trò chơi hoán đổi thân phận để trải nghiệm cuộc sống của nhau. 

Tuy nhiên, sau khi hưởng thụ cuộc sống sung sướng, Vệ Lam B không muốn trở về với làng quê nhỏ bé nên phản bội và lên kế hoạch trừ khử Vệ Lam A. Bên cạnh đó, họ còn phải đối mặt bí mật khó nói của đối phương. với kịch bản như trên, Địch Lệ Nhiệt Ba gần như đóng 4 vai. Để khán giả có thể nhận ra cô đang đóng nhân vật nào hoàn toàn không đơn giản. Vì vậy, dự án này là cơ hội nhưng cũng là thử thách lớn với Nhiệt Ba.

