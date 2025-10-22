Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với phim ngắn, nhưng lao đao vì vướng nghi án đạo nhái

Sao quốc tế 22/10/2025 16:15

Khi vừa ra thông báo, đoàn phim 'Tuy không thể có được tất cả' do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đã vướng nghi vấn đạo nhái hình ảnh từ một nhiếp ảnh gia.

Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo chính thức đóng bộ phim Tuy không thể có được tất cả. Đây là dự án phim chỉ gồm 6 tập, trong đó mỹ nhân Tân Cương gần như đóng 4 vai khác nhau, là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của cô.

Tuy nhiên, khi vừa ra thông báo, đoàn phim Tuy không thể có được tất cả đã vướng nghi vấn đạo nhái hình ảnh từ một nhiếp ảnh gia. Người này đã lên mạng đăng lời cầu cứu: "Như thế này có được tính là xâm phạm bản quyền không? Tấm poster kia giống hệt bức ảnh tôi đã chụp. Tôi chỉ vô tình được người khác chia sẻ nên mới biết".

Sau đó, đoàn phim phải lên tiếng giải thích ý nghĩa poster phim của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với phim ngắn, nhưng lao đao vì vướng nghi án đạo nhái - Ảnh 1

Bộ phim cổ trang Mộ Tư Từ do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chung với Trần Phi Vũ đóng máy hồi đầu tháng 2. Đến nay, sau gần 9 tháng cô mới trở lại phim trường nhưng lại vướng lùm xùm đạo nhái.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đoàn phim đã sử dụng hình ảnh mà không xin phép, chỉnh sửa khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Khi bị phát hiện, họ mới mua bản quyền bức ảnh. Lùm xùm này khiến bộ phim của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa khai máy đã vướng tai tiếng.

Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với phim ngắn, nhưng lao đao vì vướng nghi án đạo nhái - Ảnh 2

Một số người cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đang liều lĩnh chọn một dự án khó, vượt quá khả năng diễn xuất của cô. Trong Tuy không thể có được tất cả, mỹ nhân Tân Cương vào vai hai cô gái có ngoại hình và tên giống nhau, đều là Vệ Lam. Tuy nhiên, họ có xuất thân, hoàn cảnh sống hoàn toàn khác biệt. Cả hai bất ngờ gặp nhau tại một thị trấn nhỏ do máy bay phải hạ cánh khẩn cấp để tránh bão. Sau đó, họ bước vào trò chơi hoán đổi thân phận để trải nghiệm cuộc sống của nhau.

Tuy nhiên, sau khi hưởng thụ cuộc sống sung sướng, Vệ Lam B không muốn trở về với làng quê nhỏ bé nên phản bội và lên kế hoạch trừ khử Vệ Lam A. Bên cạnh đó, họ còn phải đối mặt bí mật khó nói của đối phương.

Theo QQ, với kịch bản như trên, Địch Lệ Nhiệt Ba gần như đóng 4 vai. Để khán giả có thể nhận ra cô đang đóng nhân vật nào hoàn toàn không đơn giản. Vì vậy, dự án này là cơ hội nhưng cũng là thử thách lớn với Nhiệt Ba.

