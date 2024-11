5 công dụng 'thần kì' của hành tây đối với sức khỏe nhưng nhiều người không biết

Hành tây còn giàu vitamin, khoáng chất và có lượng calo thấp. Bằng việc tiêu thụ hành tây, bạn có thể bổ sung một lượng đáng kể khoáng chất, chất xơ và vitamin cho cơ thể. Đặc biệt hơn, loại thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin C và đồng thời cũng giàu vitamin B, gồm có folate và pyridoxine.

Cây hành tây có củ to hơn hành ta, hình cầu dẹt, ngoài có vẩy màu đỏ nâu, lá hình trụ rỗng, dài 25-50cm, đường kính 1-1,5cm. Cán mang hoa có thể cao tới 1m, rỗng, cụm hoa hình tán nhưng tụ thành hình cầu màu hơi hồng hay hơi trắng, quả khô, trong chứa nhiều hạt dẹt, màu đen.

Theo Đông y, hành tây có vị cay ngọt, tính bình, không độc, lợi vào 3 kinh can, tỳ và tâm; có công năng kiện tỳ vị (mạnh tiêu hóa), khư đàm (trừ đờm), giải độc, hoạt huyết, chỉ huyết (cầm máu). Chủ trị bệnh mạch vành tim, đái tháo đường, thương phong nhiều đờm, chán ăn, viêm ruột tiêu chảy, sang thương, lở loét, phụ nữ viêm âm đạo…

5 công dụng của hành tây đối với sức khỏe

Kiểm soát đường huyết: Hành tây chứa chromium, một khoáng chất giúp điều hòa lượng đường trong máu. Ngoài ra, hợp chất organosulfur trong hành tây cũng có tác dụng tăng cường sản xuất insulin, giúp kiểm soát đường huyết, phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Chống viêm: Với khả năng chống viêm mạnh mẽ, quercetin trong hành tây trở thành "vị cứu tinh" cho những người mắc các bệnh lý liên quan đến viêm nhiễm như viêm khớp, hen suyễn và dị ứng. Việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp giảm đáng kể các triệu chứng khó chịu và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tốt cho sức khỏe mắt: Hành tây chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa như quercetin và lutein. Đây là những "chiến binh" dũng cảm giúp bảo vệ tế bào mắt khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra. Các gốc tự do là những phân tử không ổn định, có khả năng tấn công các tế bào khỏe mạnh, gây ra nhiều bệnh tật, trong đó có các bệnh về mắt.

Chứa các hợp chất chống ung thư: Ăn rau thuộc chi hành như tỏi và hành tây có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm dạ dày và đại trực tràng. Hành tây cũng chứa fisetin và quercetin, chất chống oxy hóa flavonoid có thể ức chế sự phát triển của khối u.

Ảnh minh họa: Internet

Có lợi cho sức khỏe tim mạch: Hành tây chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm, giảm triglyceride và giảm mức cholesterol - tất cả đều có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đặc tính chống viêm mạnh mẽ của chúng cũng có thể giúp giảm huyết áp cao và bảo vệ chống lại cục máu đông.