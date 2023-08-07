Bật mí 4 công dụng “thần kì” của hành tây không phải ai cũng biết, đặc biệt là điều số 4

Dinh dưỡng 07/08/2023 16:21

Hành tây không chỉ là nguyên liệu để nấu các món ăn mà nó còn có công dụng làm sạch nhà cửa và đuổi toàn bộ côn trùng trong tích tắc.

Hành tây là một trong những nguyên liệu tốt nhất cần thiết để chế biến món ăn, không chỉ thơm ngon mà còn giàu dinh dưỡng. Đồng thời nó còn là món ăn kèm trong các món hầm, salad, thậm chí có thể dùng để nướng hoặc để lạnh trực tiếp.

Do đó, trong gia đình nói chung thường có hành tây, điều này mang lại sự tiện lợi rất lớn khi chúng ta nấu ăn.

Nhiều người chỉ biết hành tây là một nguyên liệu chế biến món ăn ngon mà ít biết đến những công dụng khác của nó. Dưới đây là một số công dụng đắc lực của hành tây.

Đầu tiên, chúng ta lột sạch vỏ hành tây, cắt đôi củ hành tây, chia làm hai rồi thái hành thành từng khúc nhỏ, hoặc thái hành thành sợi nhỏ rồi đổ vào nước sạch để ngâm.

Hành cắt càng nhuyễn thì các chất bên trong ra càng dễ, sau khi thái xong có thể dùng trực tiếp.

Khử mùi do đồ đạc mới

Bật mí 4 công dụng “thần kì” của hành tây không phải ai cũng biết, đặc biệt là điều số 4 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chức năng đầu tiên là trong cuộc sống gia đình, chúng ta thường cần tân trang lại đồ đạc, hoặc khi ở trong một ngôi nhà mới, mùi nồng nặc do đồ đạc mới sinh ra sẽ tràn ngập khắp nhà khiến mọi người cảm thấy khó chịu.

Lúc này, bạn hãy đặt những củ hành đã cắt ở các góc phòng khác nhau, sau vài ngày bạn sẽ thấy mùi hôi đã hoàn toàn biến mất.

Điều này là do hành tây cắt nhỏ có mùi mạnh, có thể át mùi hiệu quả. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương pháp này chỉ khử được tạm thời mùi đặc trưng chứ không thể loại bỏ thực sự các chất độc hại trong không khí.

Do đó, ngoài việc sử dụng nước hành tây, cũng cần giữ cho căn phòng thông thoáng để thực sự loại bỏ các khí độc hại.

Đồng thời, nếu trong nhà mới có mùi nồng nặc, chúng ta cũng có thể dùng giấm trắng ngâm hành, như vậy hiệu quả khử mùi sẽ càng rõ ràng.

Khử mùi hôi trong tủ lạnh

Công năng thần kỳ thứ hai, chúng ta cũng có thể đặt bát nước hành tây này vào tủ lạnh để khử sạch mùi hôi trong tủ lạnh.

Hành tây có thể khử mùi hôi trong tủ lạnh hiệu quả. Hành tây sau khi cắt ra, cho vào nước sạch, chất bên trong hành tây sẽ dễ tiết ra hơn, cho vào tủ lạnh, để vài ngày sau là có thể loại bỏ hoàn toàn mùi đặc biệt trong tủ lạnh.

Đuổi côn trùng

Tác dụng kỳ diệu thứ ba, thông thường, chúng ta cũng có thể sử dụng hành tây như một loại thuốc đuổi côn trùng.

Khi thuốc đuổi côn trùng ở nhà đã dùng hết, chúng ta cắt hành tây thành lát, đắp lên da hoặc xát vào quần áo, hành tây sẽ phát ra mùi hăngvà gây khó chịu cho bọ.

Đồng thời có thể xua đuổi một số loại bọ hiệu quả, giúp bạn không bị bọ quấy phá khi ngủ vào ban đêm, giúp bạn có một đêm thoải mái và yên bình. Mặc dù mùi của hành hơi khó chịu nhưng tác dụng đuổi côn trùng tự nhiên của nó rất tốt.

Bật mí 4 công dụng “thần kì” của hành tây không phải ai cũng biết, đặc biệt là điều số 4 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch nhà vệ sinh

Công dụng tuyệt vời thứ tư, hành tây cũng có thể được sử dụng như một trợ thủ đắc lực để làm sạch nhà vệ sinh.

Sau khi ngâm hành trong nước, mùi hành sẽ lan tỏa trong nước. Chúng ta đổ nước hành vào vùng xung quanh bồn cầu, sau đó chỉ cần rửa đơn giản và xả nước là xong.

Vì trong hành tây chứa chất có tác dụng khử mùi hôi đặc biệt trong bồn cầu nên mỗi khi cọ rửa bồn cầu, bạn hãy đổ một ít nước hành tây vào, bạn có thể cọ rửa bồn cầu sạch sẽ hơn, đồng thời loại bỏ mùi hôi đặc biệt dễ dàng.

 

 

 

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