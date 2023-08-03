Đừng bóc tỏi bằng tay, chủ quán ăn sẽ tiết lộ 4 mẹo nhỏ đơn giản vừa nhanh chóng vừa hiệu quả

Thường khi lột vỏ tỏi, nhiều người sẽ bắt đầu bẻ mỗi tép tỏi ra rồi dùng móng tay từ từ lột vỏ từ phía đầu tỏi. Nhưng khi lột chỉ vài tép tỏi thì móng tay đã bị đau và trong kẽ móng tay vẫn còn mùi tỏi nồng nặc.

Sau khi vỏ tỏi bung ra, chúng ta bóc lại rất đơn giản , phần tỏi bên trong có thể dễ dàng bóc ra và nguyên vẹn

Thực ra, lột vỏ tỏi không cần phải phức tạp như vậy, bạn chỉ cần cầm một tép tỏi, dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ kẹp chặt phần đầu và đuôi của tỏi, rồi nghiêng nghiêng một chút và dùng lực ép giữa để vỏ tỏi bung ra.

Phương pháp dùng nắp chai

Ảnh: Aboluowang

Ngoài việc dùng ngón tay kẹp đầu và đuôi tỏi, chúng ta cũng có thể dùng nắp chai bia để bóc. Vào mùa hè nóng nực này, nhiều bạn sẽ uống một chút bia lạnh để giải nhiệt.

Đừng vội vứt nắp chai bia sau khi uống, xung quanh nắp chai có nhiều phần nổi lên và những phần nổi lên này tương đối sắc nên chúng ta có thể dùng nó như một chiếc móng tay để bóc tỏi, giúp cho dù bóc nhiều tỏi đến mấy ngón tay cũng không bị đau.

Phương pháp ngâm

Chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp ngâm để bóc tỏi, cách làm cũng rất đơn giản.

Đầu tiên bạn bẻ tất cả số tỏi cần bóc thành những tép nhỏ, sau đó chuẩn bị nửa nồi nước trong và cho chúng vào nước trực tiếp và ngâm trong mười phút.

Thời gian ngâm gần hết và chúng ta có thể thấy rằng vỏ tỏi đã mềm ra. Sau đó, lấy một nắm tỏi và dùng cả hai tay chà xát mạnh khiến rất nhiều vỏ tỏi bị bong ra, thậm chí một số củ tỏi chưa bóc vỏ có thể dùng tay bóc ra một cách dễ dàng.

Phương pháp sấy khô

Ảnh: Aboluowang

Tương tự như vậy, đầu tiên chúng ta bẻ tỏi thành từng khúc, sau đó trải tỏi ra và phơi nắng trong một hoặc hai ngày. Sau khi tỏi được phơi khô, vỏ tỏi sẽ rất khô, khi chạm vào sẽ dễ bị gãy nên lúc này chúng ta mới có thể bóc vỏ tỏi.