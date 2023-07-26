Đừng luộc trứng với nước, chủ quán ăn sẽ bật mí một mẹo nhỏ khiến chúng vừa mềm vừa dễ bóc

Dinh dưỡng 26/07/2023 11:29

Luộc trứng là một cách nhanh chóng và dễ dàng để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên, để trứng được chín đều và giữ được độ tươi mới, cách luộc trứng cũng rất quan trọng.

Rất nhiều gia đình thường sử dụng trứng để làm bữa ăn trong gia đình, đặc biệt là người già và trẻ em, bởi vì trứng chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng và hơn 90% các chất dinh dưỡng trong trứng có thể được cơ thể hấp thụ.

Vì vậy, ăn trứng thường xuyên có nhiều lợi ích cho sức khỏe! Mặc dù nhiều người thích ăn trứng luộc, nhưng khi luộc trứng, nhiều người đổ trứng trực tiếp vào nước sôi.

Tuy nhiên trứng luộc trực tiếp bằng nước không chỉ khó bóc vỏ, mà còn làm cho trứng luộc ra khá cứng.

Dưới đây là một mẹo nhỏ để luộc trứng khiến chúng vừa dễ bóc vừa mềm khi ăn.

Cách luộc trứng bằng nồi cơm điện

Chuẩn bị nguyên liệu: 6-8 quả trứng gà, muối và nước.

Cách luộc trứng:

Bước 1: Đầu tiên bạn cho tất cả trứng và muối vào thau nước sạch ngâm khoảng 2 phút, sau đó dùng khăn hoặc lòng bàn tay chà xát vỏ trứng vài lần để rửa sạch hết chất bẩn bám trên bề mặt, cuối cùng rửa sạch chúng lại bằng nước.

Đừng luộc trứng với nước, chủ quán ăn sẽ bật mí một mẹo nhỏ khiến chúng vừa mềm vừa dễ bóc - Ảnh 1
Ảnh: Aboluowang

Bước 2: Rửa sạch nồi cơm điện , sau đó lót một miếng gạc (hoặc khăn giấy) dưới đáy nồi, sau đó cho trứng và một thìa nước vào nồi, cuối cùng nhấn nút nấu.

Bước 3: Khi nồi cơm điện nhảy đến chế độ tắt, bạn không nên mở nắp nồi ngay lập tức, hãy tiếp tục luộc trứng trong vòng 5 phút. Trứng được luộc như vậy không chỉ mềm và thơm mà vỏ trứng cũng dễ bóc.

Lý giải nguyên nhân luộc trứng bằng cách này

Do đáy nồi cơm điện có đặt một miếng gạc nên hơi nước có thể giảm, giảm hơi nước sẽ làm giảm nhiệt trong nồi hấp, có thể làm cho lòng trắng trong trứng đông lại từ từ.

Đồng thời có thể làm cho protein và vỏ trứng bong ra từ từ, nhờ đó trứng luộc chín mềm, vỏ sẽ bong ra ngay khi vừa chín tới.

Không nên cho quá nhiều nước vào nồi hấp, có thể cho nhiều nhất là một thìa nước bên trên, nếu cho quá nhiều nước cũng sẽ khiến trứng bị già.

 

 

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