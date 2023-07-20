Khi mua trứng, chọn vỏ đỏ hay vỏ trắng sẽ tốt hơn? Chuyên gia đưa ra chỉ dẫn đặc biệt để chọn được những quả tươi ngon nhất

Tuy nhiên, khi mua trứng ở siêu thị hoặc chợ nông sản, chúng ta có thể gặp vấn đề. Trứng trên thị trường được chia thành vỏ đỏ và vỏ trắng tùy theo màu sắc khác nhau và là người tiêu dùng, chúng ta thường không phân biệt được sự khác biệt giữa hai loại trứng này.

Trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta, trứng là một phần quan trọng và các phương pháp nấu ăn đa dạng cũng như ứng dụng rộng rãi của chúng trong việc làm món ăn khiến chúng trở thành vị khách thường xuyên trên bàn ăn của chúng ta.

Vậy khi mua trứng nên chọn vỏ đỏ hay vỏ trắng? Sự khác biệt giữa chúng là gì?

Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần hiểu rằng màu sắc của trứng chủ yếu phụ thuộc vào giống gà mái và sự bài tiết sắc tố của hệ thống sinh sản.

Dù là trứng vỏ đỏ hay trứng vỏ trắng thì thành phần dinh dưỡng về cơ bản là giống nhau, bao gồm protein, các nguyên tố vi lượng và axit amin,... và sự khác biệt về các nguyên tố này là không đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, màu sắc của vỏ trứng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như giống gà mái, sự khác biệt cá nhân, thức ăn và môi trường. Các yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất sắc tố porphyrin và biliverdin.

Vì vậy, chúng ta cần hiểu rõ rằng màu sắc khác nhau của vỏ trứng không ảnh hưởng gì đến giá trị dinh dưỡng của trứng. Bất kể màu vỏ trứng bạn ăn là gì, giá trị dinh dưỡng của chúng không có nhiều khác biệt.

Do đó, khi mua trứng, bạn có thể yên tâm lựa chọn, dù là vỏ đỏ hay vỏ trắng thì đều không ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng ta không cần quá chú ý đến màu sắc của trứng mà nên quan tâm nhiều hơn đến độ tươi ngon của trứng.

Cách nhận biết độ tươi ngon

Soi đèn: để trứng ngược sáng, trứng trong mờ là tươi nhất. Nếu trứng có màu đục nghĩa là trứng không tươi. Phương pháp này có thể nhanh chóng xác định trứng có độ tươi thấp.

Ảnh minh họa: Internet

Lắc trứng: Trứng tươi thì bên trong chắc, khi lắc sẽ không bị lắc. Nếu khi lắc bạn nghe thấy âm thanh có nghĩa là bên trong trứng bị lỏng và không còn tươi.

Quan sát vỏ trứng: bề mặt của vỏ trứng tươi sẽ hơi sần sùi và có lớp sương bám bên ngoài, đây là dấu hiệu của sự tươi mới.

Nếu bề mặt vỏ nhẵn, có thể trứng đã được bảo quản trong một thời gian và không còn tươi nữa.