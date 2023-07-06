Tất nhiên, thứ tự của chế độ ăn uống cũng rất quan trọng, bởi vì các nghiên cứu đã chỉ ra đã chỉ ra rằng thứ tự đúng của chế độ ăn kiêng có thể vô thức giúp những người mắc bệnh tiểu đường kiểm soát tổng lượng thức ăn họ ăn.

Kiểm soát chế độ ăn uống là một cách quan trọng để đánh bại bệnh tiểu đường . Kiểm soát chế độ ăn uống đòi hỏi người bệnh tiểu đường phải học cách ăn đúng thứ, nắm vững số lượng và thành thạo kỹ năng nấu nướng.

Điều này có lợi cho việc điều chỉnh cấu trúc chế độ ăn uống và đóng vai trò chính trong việc cải thiện quá trình chuyển hóa glucose.

Nên uống canh trước khi ăn, đặc biệt là canh nóng, vì uống canh nóng khi bụng đói không những có tác dụng làm ấm bụng mà còn giải tỏa cơn đói, giúp tránh việc cầm đũa liền ăn ngấu nghiến và không cẩn thận để ăn quá nhiều.

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Đương nhiên, người tiểu đường không thích hợp uống súp đậm đặc, chỉ có nước canh trong mới có thể phát huy tác dụng trên, thường xuyên uống súp đặc rõ ràng không có lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Rau củ

Sau khi uống một bát súp, những người bị tiểu đường có thể bắt đầu ăn một số loại rau lá xanh có nhiều chất xơ, có thể làm tăng cảm giác no rất nhiều, từ đó giảm lượng thức ăn tiếp theo và giúp kiểm soát tổng lượng calo trong chế độ ăn uống.

Có nhiều loại rau để lựa chọn, nhiều loại rau phổ biến như bắp cải , dưa chuột , cần tây , rau chân vịt, … rất thích hợp cho những người tiểu đường.

Các nhà dinh dưỡng tin rằng ăn một số loại rau lá xanh này có thể làm chậm đáng kể sự gia tăng lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Thực phẩm chính

Sau khi ăn một lượng rau củ nhất định, người bị tiểu đường có thể ăn một số thực phẩm chính. Cần lưu ý rằng, thực phẩm chính cho người bị tiểu đường nên được kết hợp giữa các loại ngũ cốc có hạt và không hạt, vì các loại ngũ cốc có hạt thường chứa nhiều chất xơ dinh dưỡng, kết hợp với các loại ngũ cốc không hạt là một cách làm đúng đắn, như lúa mì, lúa mạch, gạo lứt,...

Ảnh minh họa: Internet

Những loại ngũ cốc này thường mất nhiều thời gian để tiêu hóa trong dạ dày, điều này làm chậm quá trình tăng đường trong máu, vì vậy, ăn mấy thứ này sẽ rất có ích cho việc kiểm soát đường huyết sau ăn.

Thịt

Thịt cũng là một trong những thực phẩm mà bệnh nhân tiểu đường phải ăn hàng ngày, bởi chúng có thể cung cấp đầy đủ chất đạm chất lượng cao.

Sau khi ăn một lượng lương thực chính nhất định, cơ thể con người đã bắt đầu có cảm giác no nhất định, lúc này nếu bắt đầu ăn thịt thì có thể tránh ăn quá nhiều, có thể giảm đáng kể lượng chất béo hấp thụ, ngăn ngừa các bệnh khác nhau như bệnh tim mạch và mạch máu não.

Ngoài ra, người bị tiểu đường nên ăn các loại thịt với phương pháp nấu ăn tương đối nhẹ, tránh các phương pháp chiên, rán và nướng.

Trái cây

Đối với những người kiểm soát đường huyết ổn định cũng có thể ăn một ít trái cây mỗi ngày, thời điểm ăn trái cây có thể chọn sau bữa ăn khoảng 20 phút cũng có ích cho tiêu hóa.

Vì ai cũng biết thành phần chính của trái cây là đường fructoza, và chất dinh dưỡng này có thể được ruột non hấp thụ trực tiếp mà không cần tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần chính của lương thực, thịt và các loại thực phẩm khác là tinh bột và protein, một nửa trong số đó sẽ lưu lại trong dạ dày từ một đến hai giờ, thậm chí lâu hơn.

Nếu các bạn đường ăn trái cây ngay sau bữa ăn, những tinh bột và protein tiêu hóa chậm đó sẽ cản trở trái cây tiêu hóa nhanh, trái cây lưu lại lâu trong dạ dày, dưới nhiệt độ cao trong cơ thể rất dễ bị hỏng và gây ra độc tố và các bệnh về đường tiêu hóa.

*Mẹo vặt

Sau khi nắm vững trình tự ăn kiêng chính xác, những người bị bệnh đường cũng nên hình thành thói quen nhai kỹ và ăn chậm.

Chế độ ăn uống hàng ngày của những người bị bệnh tiểu đường nên được cố định. Đối với nhiều người bị bệnh tiểu đường lâu năm, chế độ ăn uống của họ được tính toán và sắp xếp nghiêm ngặt và loại chế độ ăn uống được lựa chọn cẩn thận.

Các chất dinh dưỡng hiệu quả nên được tiêu hóa, hấp thụ và sử dụng đầy đủ. Nếu những người bị bệnh tiểu đường cũng ăn nhanh sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng của thức ăn.

Mức độ nhai thức ăn khác nhau có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng, vì vậy nhai chậm là thói quen ăn uống cần có của người ăn đường.

Đương nhiên, nhai chậm không có nghĩa là càng chậm càng tốt, bởi vì men tiêu hóa thức ăn tiết ra cao điểm nhất, thông thường trong vòng mười phút, trong lúc tiết ra cao điểm, nồng độ men tiêu hóa sẽ đạt đến điểm tiêu hóa thức ăn tốt nhất, cho nên rằng nó có lợi cho sự phân hủy và hấp thụ các chất dinh dưỡng.