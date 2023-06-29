Bí quyết tự pha chế ly cafe espresso thơm ngon tại nhà

Dinh dưỡng 29/06/2023 15:18

Thông thường một ly cà phê espresso sẽ được pha chế bằng máy nhưng cách pha bằng tay như sử dụng French press hay AeroPress cũng được rất nhiều người yêu thích và lựa chọn.

Một hoặc hai ly cà phê espresso sẽ giúp bạn tăng cường lượng caffein, cho dù nó đến từ một trong những máy pha cà phê espresso tốt nhất hay phương pháp khác.

Cho dù bạn thêm nó vào ly latte buổi sáng hay nhâm nhi một ly vào buổi chiều, nó sẽ có hương vị và độ đậm đà hơn so với tách cà phê thông thường của bạn từ máy pha cà phê nhỏ giọt tốt nhất.

Cary Wong, một nhà giáo dục về cà phê của Partners Coffee , cho biết cà phê espresso được định nghĩa là một phương pháp pha chế cà phê.

Ông nói: “Nó có tính độc đáo và khác biệt so với cà phê pha khác vì nó sử dụng nước có áp lực cao để ép cà phê chiết xuất nhanh chóng”.

Espresso được chiết xuất đóng vai trò là cơ sở lý tưởng để pha chế đồ uống cà phê từ sữa hoặc để thưởng thức riêng.

Mặc dù máy pha cà phê espresso sẽ tạo ra ly espresso lý tưởng, nhưng có một số phương pháp khác có thể tạo ra kết quả tương đương.

Những người theo chủ nghĩa thuần túy sẽ nói với bạn rằng đó không phải là espresso thực sự - và nó không phải là thực sự espresso - nhưng bạn có thể có được nồng độ cà phê đậm đặc sẽ hoạt động tương tự trong đồ uống bằng các phương pháp sau.

Bình Moka

Lựa chọn thay thế yêu thích của chúng tôi cho máy pha cà phê espresso là bình Moka.

Để pha cà phê, sử dụng nước lạnh để đổ vào đáy bình Moka cho đến mức dưới van xả. Cà phê bột được đổ vào rổ và nên nhẹ nhàng san đều ra khắp mặt thay vì bới chúng lộn xộn.

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Sử dụng bình Moka cũng là phương pháp phù hợp để pha espresso. Ảnh: Business Insider

Bạn nên sử dụng cà phê bột có độ xay giữa giữa cà phê espresso (rất mịn) và cà phê nhỏ giọt (trung bình).

Bạn có thể ủ trên bếp hoặc lửa trại. Đặt bình Moka của bạn trên một nguồn nhiệt ở mức trung bình thấp với nắp mở. Đặt một nhiệt kế thịt vào lỗ của ống xả và chờ cho nó bắt đầu sản xuất cà phê hoặc đạt đến nhiệt độ 70-75 độ C. Cuối cùng, tắt lửa (hoặc lấy nồi ra khỏi lửa trại) và ủ cho đến khi ngừng.

Bình pha cà phê kiểu Pháp

Theo Wong, một bình pha cà phê kiểu Pháp dù không thể mang lại kết quả giống như một máy pha espresso nhưng bạn vẫn có thể thu được một số loại dầu cà phê cô đặc và hương thơm tương tự.

Để bắt đầu, sử dụng một trong những máy xay cà phê tốt nhất để xay cà phê espresso thành cà phê bột hạt mịn. Tiếp theo, đun sôi nước và cho hai muỗng cà phê bột vào bình pha nhưng nên nhớ chỉ đổ đủ nước sôi để phủ lên nó.

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Mặc dù bình pha cà phê kiểu Pháp sẽ không làm ra cà phê espresso nhưng nó sẽ cho kết quả tương tự như vậy. Ảnh: Shutterstock

Để cà phê và nước ngâm trong vài giây nhằm giúp chúng nở ra và quá trình chiết xuất hương vị tập trung bắt đầu.

Tiếp theo, đổ thêm nước và đợi trong bốn phút. Sau bốn phút, ấn đều và từ từ ấn bộ lọc cà phê xuống. Khi đã ấn, bạn sẽ có cà phê đậm đặc giống như espresso.

Pha cà phê bằng bình Aero Press

Một bình AeroPress cho kết quả gần giống như một tách espresso được pha bằng máy.

Wong nói: “Một chiếc AeroPress có thể tạo ra một tách cà phê đậm đặc nhưng sẽ không đạt được lớp crema và hương vị thơm ngon như những máy pha cà phê espresso thương mại và gia đình tạo ra”.

Giống như với French press, bắt đầu bằng cách xay cà phê espresso thành cà phê bột mịn và đun sôi nước (một tách cho mỗi hai muỗng cà phê bột).

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Đảm bảo sử dụng một cốc nước nóng cho mỗi hai thìa cà phê espresso rang. Ảnh: Shutterstock

Sau đó, rửa và đặt bộ lọc của AeroPress. Gắn nắp xả và đặt AeroPress lên trên cốc cà phê chắc chắn.

Đổ cà phê bột vào AeroPress và sử dụng một vật hình trụ như cây chày để ép chặt cà phê vào bộ lọc.

Tiếp theo, đổ nước sôi vào. Khuấy đều hai thứ này và đợi 30 giây. Cuối cùng, nhấn chậm cho đến khi hết cà phê espresso được ép ra.

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