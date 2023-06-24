Hâm lại đồ ăn là một thói quen không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là khi đó là thực phẩm đã được nấu chín hoặc đã từng được đun sôi.
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Trứng
Trứng là một nguồn dinh dưỡng không thể thiếu trong khẩu phần ăn của con người, chứa đựng nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, đồng thời cũng là môi trường ấm áp cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở.
Nhiều người thích ăn trứng lòng đào, nhưng nếu không ăn hết và để lâu, sẽ dẫn đến tăng số lượng vi khuẩn có hại bên trong, thậm chí khi đun nấu với nhiệt độ cao cũng không thể loại bỏ hết các chất độc hại.
Nấm
Nấm nấu ngày nào thì phải ăn hết trong ngày đó, thậm chí khi nấu chín với nhiệt độ cao cũng không được.
Bởi vì, cho dù nấm được thu hái từ thiên nhiên hay nuôi trồng nhân tạo, chúng đều dễ bị tích tụ nitra và khi đun nấu lại sau khi bảo quản lạnh, nitrat sẽ chuyển thành nitrit gây ung thư.
Nó cũng có thể ảnh hưởng đến tim mạch và hệ tiêu hóa và bạn có thể bị tiêu chảy.
Gà
Thịt gà là thực phẩm thiết yếu trên bàn ăn của chúng ta, nhưng tốt nhất nên ăn gà trong cùng một ngày. Vì hàm lượng protein trong thịt gà rất cao nên để qua đêm rất dễ sinh ra một số sản phẩm thoái hóa protein, sau khi hâm nóng sẽ gây hại cho chức năng gan và thận của chúng ta.