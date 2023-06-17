3 lợi ích lớn sẽ tìm đến nếu mỗi sáng chị em kiên trì để bụng đói ăn vài hạt đậu phộng

Dinh dưỡng 17/06/2023 07:46

Trên thực tế, dù ăn theo cách nào thì đều rất bổ dưỡng cho sức khỏe con người. Một số chuyên gia cho rằng ăn một ít đậu phộng khi bụng đói sau khi thức dậy vào buổi sáng có thể phát huy tác dụng tối đa.

Bất kì ai cũng biết đậu phộng và thậm chí có một số người ăn không ít đậu phộng mỗi ngày. Điều này chủ yếu là do đậu phộng rất giàu chất dinh dưỡng nên được nhiều phụ nữ ưa chuộng.

Đậu phộng có thể được chia thành đậu phộng vỏ đỏ và đậu phộng vỏ trắng. Cách chế biến đậu phộng cũng có rất nhiều, có người thích nấu canh, có người thích nấu cháo, có người thích ăn sống.

Trên thực tế, dù ăn theo cách nào thì đều rất bổ dưỡng cho sức khỏe con người. Và một số chuyên gia cho rằng ăn một ít đậu phộng khi bụng đói sau khi thức dậy vào buổi sáng có thể phát huy tác dụng tối đa.

Sau khi thức dậy mỗi sáng, ăn một ít đậu phộng khi bụng đói có thể phát huy tác dụng tốt trong việc bảo vệ dạ dày của chúng ta, chủ yếu là vì ăn đậu phộng vào buổi sáng khi bụng đói có thể giúp giảm bớt sự khó chịu của dạ dày, chẳng hạn như trào ngược axit và buồn nôn, …

3 lợi ích lớn sẽ tìm đến nếu mỗi sáng chị em kiên trì để bụng đói ăn vài hạt đậu phộng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra đậu phộng sống, nó chứa một chất đặc biệt phospholipid, có thể giúp chúng ta bảo vệ niêm mạc dạ dày sau khi ăn.

Đồng thời, đậu phộng cũng rất giàu axit béo không no và chất xơ, đây là những chất dinh dưỡng tự nhiên, ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ có thể bảo vệ dạ dày của con người nhưng không nên uống nước ngay sau khi ăn đậu phộng khi bụng đói, bởi vì lúc này dễ bị đau bụng, tiêu chảy.

Hơn nữa, đối với hạt đậu phộng vỏ đỏ, có thể giảm bớt triệu chứng tiểu cầu thấp, nhớ ăn chung đậu phộng vỏ đỏ để hỗ trợ.

Nhưng nếu tiểu cầu quá thấp hoặc bạn gặp nhiều khó chịu do tiểu cầu thấp, tốt nhất bạn nên đến bệnh viện để được điều trị kịp thời.

Vì thế nếu buổi sáng ngủ dậy bạn nên ăn lạc vỏ đỏ sẽ tốt hơn, bất kể là dưỡng huyết hay dưỡng bao tử, tác dụng của nó đều tốt hơn lạc vỏ trắng.

Đặc biệt đối với những phụ nữ có thể chất không tốt, khí huyết không đủ, nhất định vào buổi sáng lúc bụng đói nên ăn vài hạt đậu phộng vỏ đỏ, để các chất dinh dưỡng được hấp thu tốt hơn.

3 lợi ích lớn sẽ tìm đến nếu mỗi sáng chị em kiên trì để bụng đói ăn vài hạt đậu phộng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Và vào buổi sáng, cơ thể con người cần bổ sung năng lượng và việc ăn đậu phộng vỏ đỏ có thể phát huy tối đa giá trị của nó.

Đồng thời, lượng dầu béo trong hạt đậu phộng cũng khá cao, khó tiêu hóa và yêu cầu nhiều dịch mật để tiêu hoá.

Nếu bạn bị viêm túi mật hoặc đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ túi mật thì không nên ăn. Nếu bạn đang trong thời gian giảm cân, cũng nên hạn chế ăn hạt lạc vì chúng có hàm lượng dầu béo cao, dễ dẫn đến tăng cân.

 

8 loại thực phẩm giúp cơ thể cung cấp và giữ nước vào mùa hè, trong đó đồ uống cuối cùng là bất ngờ nhất

8 loại thực phẩm giúp cơ thể cung cấp và giữ nước vào mùa hè, trong đó đồ uống cuối cùng là bất ngờ nhất

Ngoài dưa hấu, dưa chuột và cà chua được biết đến là chứa nhiều nước thì các loại thực phẩm khác tuy ít hơn nhưng khả năng cung cấp và giữ nước vẫn tuyệt vời.

Xem thêm
Từ khóa:   đậu phộng phụ nữ lợi ích

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 57 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 2 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ