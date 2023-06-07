8 loại thực phẩm giúp cơ thể cung cấp và giữ nước vào mùa hè, trong đó đồ uống cuối cùng là bất ngờ nhất

Các loại thực phẩm “giải khát” phổ biến như dưa hấu, dưa chuột và cà chua có nhiều tác dụng trong mùa ấm hơn và hàm lượng nước cao của chúng giúp người tiêu dùng dễ dàng thỏa mãn cơn khát.

Trong mùa hè khi nhiệt độ tăng cao, việc tìm kiếm đồ uống và thực phẩm giúp cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể là hoàn toàn hợp lý.

Yi Min Teo , chuyên gia dinh dưỡng sức khỏe tiêu hóa và bác sĩ lâm sàng hỗ trợ dinh dưỡng giải thích: “Sự hiện diện của muối, đường và chất điện giải giúp cơ thể chúng ta giữ nước tốt hơn rất nhiều so với chỉ nước đơn thuần”.

Nhưng trái ngược với niềm tin phổ biến, khả năng cung cấp nước cho cơ thể con người của thực phẩm không hoàn toàn dựa trên hàm lượng nước của nó.

Chuyên gia Teo tiếp tục giải thích rằng “khi chúng ta mất nước qua mồ hôi ở nơi nóng và ẩm hoặc khi tập thể dục, chúng ta sẽ mất một lượng lớn natri và clorua, tiếp theo là kali, magiê và canxi với lượng nhỏ hơn. Natri, clorua và kali giúp điều chỉnh và duy trì cân bằng chất lỏng. Magiê và canxi cần thiết cho chức năng cơ bắp tối ưu và chuyển hóa năng lượng”.

Những loại thực phẩm "cung cấp nước" có hơn những món ăn có nhiều nước như thế nào? Chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra những loại thực phẩm bất ngờ nhất vẫn có thể cung cấp lợi ích về cung cấp nước, và họ đề xuất tám lựa chọn ít được biết đến này.

Nước dùng xương

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Nước hầm xương đã gây ấn tượng mạnh đối với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bất kỳ ai đang tìm kiếm những cách dễ dàng để mang lại nhiều chất dinh dưỡng hơn trong chế độ ăn uống của họ. Bởi vì nó là chất lỏng, bạn cũng sẽ lấy được nhiều nước từ nó.

Natalie Allen, trợ lý giáo sư lâm sàng về dinh dưỡng tại Đại học Bang Missouri, cho biết: “Bất kỳ thực phẩm nào ở dạng lỏng ở nhiệt độ phòng đều được coi là chất lỏng.

Nước dùng xương chứa một lượng natri đáng kể, xét cho cùng thì đây không phải là điều xấu đối với quá trình hydrat hóa.

Sữa chua nguyên chất

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Các sản phẩm từ sữa không phải lúc nào cũng được nghĩ đến đầu tiên khi thảo luận về thực phẩm cung cấp nước, vì chúng có nhiều chất và trọng lượng hơn các loại thực phẩm nhiều chất lỏng khác.

Nhưng theo chuyên gia dinh dưỡng Kayley Myers: “Sữa chua là một loại thực phẩm đáng ngạc nhiên có thể giúp tăng lượng chất lỏng của bạn. Vì được làm từ sữa nên sữa chua bao gồm khoảng 85% chất lỏng. Một cốc sữa chua nguyên chất chỉ chứa hơn 3/4 cốc nước. Đây cũng là một cách tuyệt vời để kết hợp protein, canxi và men vi sinh vào chế độ ăn uống của bạn”.

Súp lơ

Theo Megan Wong, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại AlgaeCal , súp lơ trắng không chứa nhiều nước như cà chua, dưa chuột hay rau bina, nhưng cho dù bạn thưởng thức nó nướng, luộc, nướng hay nấu chín thì “90% súp lơ vẫn là nước”.

Chuyên gia Wong cho biết thêm: “Ngoài việc là một nguồn cung cấp nước tốt, súp lơ còn rất giàu vitamin C giúp tăng cường miễn dịch. Bạn cũng sẽ nhận được một lượng kali tốt, rất quan trọng đối với chức năng cơ bắp (bao gồm cả cơ tim), kiểm soát huyết áp và duy trì xương chắc khỏe.”

Kim chi

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Bắp cải, giống như súp lơ trắng, là một loại rau họ cải chứa (và dẫn truyền) nhiều nước.

Đây cũng là một loại rau có khả năng lên men tốt và chúng tôi rất vui khi nói với bạn rằng kim chi, một loại bắp cải lên men rất có hương vị có nguồn gốc từ Hàn Quốc, cũng có thể mang lại lợi ích cho những người tiêu thụ nó.

Stephanie Meyers, chuyên gia dinh dưỡngtại Iris của OncoHealth cho biết: “ Kim chi là một món ăn ngon để cải thiện quá trình giữ nước của bạn đồng thời bổ sung vi khuẩn thân thiện hỗ trợ sức khỏe đường ruột”.

Cá hồi

Magiê, giống như natri, là một chất dinh dưỡng thúc đẩy quá trình giữ nước trong cơ thể. Và, theo Sara Barthel , một chuyên gia dinh dưỡng y học chức năng, “các loại thực phẩm như cá hồi có cả kali và magiê.”

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ , nửa miếng thịt thăn cá hồi chứa 53,5 miligam magiê, chiếm khoảng 10% -15% nhu cầu hàng ngày của một người trưởng thành. Magiê và kali đều là chất điện giải, giúp điều chỉnh sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể bạn.

Hạt chia

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Sự phổ biến của hạt chia đã tăng lên trong thị trường tập trung vào sức khỏe ngày nay và chúng có rất nhiều lợi ích liên quan đến hydrat hóa.

Chuyên gia dinh dưỡng Sheri Berger cho biết: “ Hạt chia không chỉ là nguồn cung cấp protein, chất xơ và chất béo omega-3 tuyệt vời mà còn rất tốt cho quá trình hydrat hóa . Khi hạt chia ngâm trong nước một thời gian, chúng sẽ hấp thụ chất lỏng và tạo thành gel”.

Chuyên gia Berger cho biết thêm , những lợi ích tiềm năng của hạt chia đối với việc hydrat hóa da cũng đã được nghiên cứu.

Bánh Pretzels và các thực phẩm giàu natri khác

Khi chuyên gia dinh dưỡng Anne Murray cho biết bánh quy được coi là một loại thực phẩm cung cấp nước, chúng tôi thừa nhận rằng mình đã nghi ngờ.

Nhưng Murray giải thích rằng “muối giúp giữ nước, giữ cho bạn ngậm nước lâu hơn!” Theo Cedars-Sinai, natri là một chất điện giải và một trong những chức năng của nó là hydrat hóa cơ thể bằng cách mang nước đến các tế bào.

Cà phê có chứa caffeine không phải là thực phẩm chống cung cấp nước như bạn nghĩ.

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Caffeine bị nhiều người cho là một thành phần làm mất nước, nhưng Joan Salge Blake, giảng viên chuyên ngành dinh dưỡng tại Đại học Boston, cho biết: “Ngược lại với quan niệm phổ biến, các đồ uống như cà phê và trà có chứa caffeine có thể đóng góp vào nhu cầu nước hàng ngày của một người”.

Bà giải thích rằng caffeine là chất lợi tiểu, gây ra việc nước bị bài tiết khỏi cơ thể. “Nhưng việc mất nước này là tạm thời. Nói cách khác, caffeine không gây mất nhiều nước cơ thể trong suốt một ngày so với đồ uống không chứa caffeine”, bà nói.