Bác sĩ Wu Zhaokuan cho biết, ông từng gặp một bệnh nhân 50 tuổi không có thói quen hút thuốc hay uống rượu nhưng vẫn bị ung thư thực quản do uống sữa đậu nành nóng trong thời gian dài.

Bác sĩ tai mũi họng người Đài Loan (Trung Quốc), Wu Zhaokuan đã đề cập trong chương trình “Sức khỏe 2.0” rằng ngoài các yếu tố gây ung thư được biết đến như thuốc lá, rượu, người ta cần chú ý đến tình trạng trào ngược dạ dày thực quản khi mắc ung thư cổ họng và ung thư thực quản.

Ngoài ra, ông từng gặp một bệnh nhân 50 tuổi đến khám vì cảm giác có dị vật trong cổ họng, sau khi nội soi phát hiện có khối u ở hạ họng và thực quản.

Sau khi sinh thiết thì được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạ họng và thực quản. Tuy nhiên, bệnh nhân thường không có thói quen hút thuốc, uống rượu.

Sau quá trình điều trị tiếp theo, bác sĩ Wu Zhaokuan cho biết khi hỏi bệnh nhân rằng anh có gặp rắc rối đặc biệt nào trong cuộc sống không, đối phương trả lời rằng anh không sợ đau và có thể chịu đựng được; nhưng đau đớn nhất là anh không thể uống đồ nóng được nữa.

Uống sữa đậu nành nóng vào mỗi buổi sáng là một thói quen tốt nhưng không nên sử dụng quá nhiều vì nó ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, bác sĩ Wu mới biết rằng bệnh nhân uống sữa đậu nành vào mỗi buổi sáng và đã quen với việc hâm nóng cho đến khi nó sôi.

Bác sĩ Wu Zhaokuan cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liệt kê đồ uống nóng trên 65°C là chất gây ung thư 2A.

Trước đây, một nghiên cứu ở Anh cũng cho thấy uống đồ uống nóngtrên 60°C trong thời gian dài có tỷ lệ gây ung thư cao gấp đôi so với uống đồ uống ở nhiệt độ thấp nên chúng ta phải cẩn thận.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau họng, cảm giác có vật lạ trong họng, khó nuốt, giọng nói khàn, khó thở, và sung ở vùng cổ, nên chú ý và đi khám sớm.

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