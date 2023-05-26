9 lợi ích tuyệt vời của cây củ cải

Cả rễ, lá của củ cải đều có thể ăn được và chúng là món ưa thích của các chuyên gia dinh dưỡng do tất cả các lợi ích sức khỏe của chúng.

Củ cải là một loại rau củ thuộc họ cải phổ biến được trồng với nhiều màu sắc khác nhau bao gồm tím, đỏ và xanh lục với củ màu trắng.

Củ cải có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau và cho dù bạn nướng, xay nhuyễn hay nấu súp, cơ thể bạn sẽ cảm ơn vì nguồn dinh dưỡng dồi dào mà chúng cung cấp.

Củ cải chứa hàm lượng vitamin C cao và giàu glucosinolate, cả hai đều có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư trong cơ thể.

Củ cải có tác dụng chống viêm.

Các glucosinolate được tìm thấy trong củ cải sẽ phân hủy thành các sản phẩm phụ có đặc tính chống viêm có thể làm dịu những cơn đau mãn tính do viêm khớp hoặc các tình trạng như huyết áp cao.

Củ cải giúp chống lại vi khuẩn có hại.

Khi cơ thể phân hủy glucosinolat trong củ cải trắng, các hợp chất phát sinh ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn trong cơ thể, như E. coli và S. aureus.

Củ cải có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu.

Kết hợp củ cải vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp giảm lượng đường trong máu và tăng sản xuất insulin.

Củ cải có thể giúp bảo vệ gan của bạn.

Theo một số nghiên cứu, củ cải có chứa anthocyanin và các hợp chất lưu huỳnh, đã được chứng minh là hữu ích trong việc giảm độc tính cho gan.

Củ cải có thể giúp hỗ trợ trong việc kiểm soát cân nặng.

Vì củ cải ít calo và chỉ số đường huyết thấp nên ăn chúng thường xuyên có thể giúp bạn đạt được và duy trì cân nặng hợp lý.

Củ cải hỗ trợ sức khỏe của xương.

Củ cải chứa vitamin K, rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa xương. Sử dụng củ cải có thể tác động tích cực đến quá trình hình thành xương.

Củ cải giúp hấp thụ sắt.

Sắt là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của bạn và tiêu thụ củ cải thường xuyên có thể giúp cải thiện khả năng hấp thụ sắt của cơ thể.

Củ cải có thể thúc đẩy quá trình sản xuất hồng cầu

Lá củ cải rất giàu folate, chất rất quan trọng để sản xuất tế bào hồng cầu và cũng được biết là giúp ngăn ngừa bất kỳ vấn đề phát triển nào ở thai nhi.

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