Bạn có biết cách nào để giữ cho sức khỏe tốt vào mùa hè? Hãy làm bài kiểm tra để xem nên làm thế nào cho phù hợp

Để tránh mất nhiệt vào mùa hè, chúng ta nên uống nước và ăn nhiều các loại trái cây đặc biệt là dưa hấu vì trong đó chứa 91% là nước.
- Đàn ông muốn tăng "bản lĩnh đàn ông" thì phải ăn nhiều những thứ này, càng ăn nhiều càng tốt cho sức khỏe
- Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu thường xuyên ăn khoai lang vào buổi sáng?
Loại đồ uống mùa hè nào sau đây tốt cho sức khỏe và sảng khoái?
Soda
Nước hoa quả
Cà phê đá
Nước
Đáp án đúng: Nước hoa quả
Loại trái cây giàu dinh dưỡng và nhiều nước thường được sử dụng trong mùa hè, với khoảng 91% nước, là gì?
Táo
Dưa hấu
Chuối
Nho
Đáp án đúng: Dưa hấu
Món nào sau đây là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào và là món ăn vặt hoàn hảo trong mùa hè?
Khoai tây chiên
Kem
Dâu tây
Bánh quy
Đáp án đúng: Dâu tây
Loại thực phẩm nào nên hạn chế trong mùa hè để tránh mất nước?
Salad
Rau củ nướng
Đồ ăn cay
Sinh tố
Đáp án đúng: Đồ ăn cay
Món tráng miệng nào sau đây tốt cho sức khỏe vào mùa hè?
Bánh socola
Salad trái cây tươi
Kem sundae
Bánh donut
Đáp án đúng: Salad trái cây tươi
Loại dầu nào tốt hơn cho nấu ăn mùa hè?
Dầu dừa
Dầu oliu
Dầu thực vật
Bơ
Đáp án đúng: Dầu oliu
Những thứ nào sau đây nên được tiêu thụ ở mức độ vừa phải để duy trì chế độ ăn uống cân bằng trong mùa hè?
Thịt nướng
Rau xanh
Ngũ cốc nguyên hạt
Đồ uống có đường
Đáp án đúng: Rau xanh
Đâu là nguồn cung cấp chất điện giải tuyệt vời và có thể giúp bổ sung khoáng chất bị mất trong mùa hè?
Nước uống thể thao
Nước tăng lực
Nước dừa tươi
Cocktail Punch
Đáp án đúng: Nước dừa tươi
Lựa chọn nào sau đây là lựa chọn lành mạnh và nhẹ nhàng cho bữa trưa mùa hè?
Gà rán
Bánh pizza
Cá nướng rau củ
Hamburger
Đáp án đúng: Cá nướng rau củ
Điều gì nên là trọng tâm chính khi lập kế hoạch cho một bữa ăn trưa mùa hè?
Thực phẩm giàu calo
Thực phẩm giàu đạm
Rau củ, hoa quả tươi
Đồ ăn nhẹ đã qua chế biến
Đáp án đúng: Rau củ và hoa quả tươi
Trong số các loại thực phẩm sau đây, loại nào nên được tránh để phòng ngừa các bệnh do thực phẩm trong mùa hè?
Hải sản sống
Trái cây tươi
Rau củ nướng
Súp đóng hộp
Đáp án đúng: Hải sản sống
Loại thực phẩm nào không nên dùng trong những ngày hè nắng nóng?
Kem
Salad
Đồ ăn chiên
Sữa chua
Đáp án đúng: Đồ ăn chiên
Món nào sau đây không phải là lựa chọn ăn nhẹ thích hợp cho các hoạt động ngoài trời trong cái nóng mùa hè?
Trail mix (đồ ăn văt hỗn hợp của các loại hạt)
Bỏng ngô
Thanh socola
Thanh granola
Đáp án đúng: Thanh socola
Loại đồ uống nào nên tránh để mất nước trong mùa hè?
Nước hoa quả tươi
Trà đá
Nước chanh
Đồ uống có cồn
Đáp án đúng: Đồ uống có cồn
Những thực phẩm nào sau đây nên tránh để cơ thể không bị nóng quá trong mùa hè?
Cà ri cay
Salad
Rau củ hấp
Sinh tố trái cây
Đáp án đúng: Cà ri cay