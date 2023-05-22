Bạn có biết cách nào để giữ cho sức khỏe tốt vào mùa hè? Hãy làm bài kiểm tra để xem nên làm thế nào cho phù hợp

Loại đồ uống mùa hè nào sau đây tốt cho sức khỏe và sảng khoái?

Nước

Đáp án đúng: Nước hoa quả

Loại trái cây giàu dinh dưỡng và nhiều nước thường được sử dụng trong mùa hè, với khoảng 91% nước, là gì?

Ảnh minh họa: Internet

Táo

Dưa hấu

Chuối

Nho

Đáp án đúng: Dưa hấu

Món nào sau đây là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào và là món ăn vặt hoàn hảo trong mùa hè?

Khoai tây chiên

Kem

Dâu tây

Bánh quy

Đáp án đúng: Dâu tây

Loại thực phẩm nào nên hạn chế trong mùa hè để tránh mất nước?

Salad

Rau củ nướng

Đồ ăn cay

Sinh tố

Đáp án đúng: Đồ ăn cay

Món tráng miệng nào sau đây tốt cho sức khỏe vào mùa hè?

Bánh socola

Salad trái cây tươi

Kem sundae

Bánh donut

Đáp án đúng: Salad trái cây tươi

Loại dầu nào tốt hơn cho nấu ăn mùa hè?

Dầu dừa

Dầu oliu

Dầu thực vật

Bơ

Đáp án đúng: Dầu oliu

Những thứ nào sau đây nên được tiêu thụ ở mức độ vừa phải để duy trì chế độ ăn uống cân bằng trong mùa hè?

Thịt nướng

Rau xanh

Ngũ cốc nguyên hạt

Đồ uống có đường

Đáp án đúng: Rau xanh

Đâu là nguồn cung cấp chất điện giải tuyệt vời và có thể giúp bổ sung khoáng chất bị mất trong mùa hè?

Nước uống thể thao

Nước tăng lực

Nước dừa tươi

Cocktail Punch

Đáp án đúng: Nước dừa tươi

Lựa chọn nào sau đây là lựa chọn lành mạnh và nhẹ nhàng cho bữa trưa mùa hè?

Gà rán

Bánh pizza

Cá nướng rau củ

Hamburger

Đáp án đúng: Cá nướng rau củ

Điều gì nên là trọng tâm chính khi lập kế hoạch cho một bữa ăn trưa mùa hè?

Thực phẩm giàu calo

Thực phẩm giàu đạm

Rau củ, hoa quả tươi

Đồ ăn nhẹ đã qua chế biến

Đáp án đúng: Rau củ và hoa quả tươi

Trong số các loại thực phẩm sau đây, loại nào nên được tránh để phòng ngừa các bệnh do thực phẩm trong mùa hè?

Hải sản sống

Trái cây tươi

Rau củ nướng

Súp đóng hộp

Đáp án đúng: Hải sản sống

Loại thực phẩm nào không nên dùng trong những ngày hè nắng nóng?

Kem

Salad

Đồ ăn chiên

Sữa chua

Đáp án đúng: Đồ ăn chiên

Món nào sau đây không phải là lựa chọn ăn nhẹ thích hợp cho các hoạt động ngoài trời trong cái nóng mùa hè?

Trail mix (đồ ăn văt hỗn hợp của các loại hạt)

Bỏng ngô

Thanh socola

Thanh granola

Đáp án đúng: Thanh socola

Loại đồ uống nào nên tránh để mất nước trong mùa hè?

Nước hoa quả tươi

Trà đá

Nước chanh

Đồ uống có cồn

Đáp án đúng: Đồ uống có cồn

Những thực phẩm nào sau đây nên tránh để cơ thể không bị nóng quá trong mùa hè?

Cà ri cay

Salad

Rau củ hấp

Sinh tố trái cây

Đáp án đúng: Cà ri cay