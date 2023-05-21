8 loại hải sản an toàn và tốt cho sức khỏe được chuyên gia ở Mỹ khuyên dùng

Những ngày này, chúng ta tự hỏi: Nó có chứa thủy ngân không? Bao nhiêu? Nó xuất xứ từ đâu? Nó có bị đánh bắt quá mức không? Và một lo ngại mới: Tôi có mua đúng loại cá không?

Mua và chọn cá có lẽ là một công việc đơn giản đúng không? Thật không may, nó không phải là việc dễ dàng như chỉ cần chọn một miếng cá tươi hoặc một ít tôm đông lạnh và không suy nghĩ thêm.

Cá ngừ vây vàng thường bị đưa lên nhãn mác là cá ngừ mắt to và các đơn đặt hàng cá hồng và cá ba chỉ đều bị nhãn mác sai 100% khi khách hàng đặt mua, với hầu hết cá bơn được đưa lên nhãn mác là cá trê.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Los Angeles và Đại học Loyola Marymount gần đây đã thực hiện các xét nghiệm DNA trên sushi từ 26 nhà hàng ở Los Angeles và phát hiện ra rằng 47% trong số đó đã bị dán nhãn sai.

Một năm kiểm tra các loại hải sản từ cửa hàng tạp hóa cũng cho thấy tỷ lệ nhãn mác sai tương tự, cho thấy việc đổi cá có thể xảy ra sớm hơn trong quá trình bán hàng.

Điều này có thể có nghĩa là chúng ta đang trả giá cao hơn và nhận được một lượng cá bắt được kém an toàn hơn. Ví dụ, cá ngừ mắt to, có nồng độ thủy ngân cao hơn cá ngừ vây vàng.

Để giúp bạn thưởng thức món sushi cuộn hoặc bít tết cá hồi nướng mà không phải lo lắng, tờ Huff Post đã tạo ra tài liệu sơ lược về hải sản an toàn này.

Những điều cần biết về thủy ngân và cá nuôi trồng so với cá tươi

Thủy ngân là một mối lo ngại về sức khỏe - khi vượt quá nó có thể gây ra các vấn đề về thần kinh - nhưng hãy nhớ rằng tất cả các loài cá đều chứa dấu vết của kim loại này, vì nó có trong nước của chúng ta, Tim Fitzgerald, giám đốc tác động tại Trung tâm Giải pháp Nghề cá của Quỹ Bảo vệ Môi trường, cho biết.

Một quy tắc đơn giản? “Nếu một con cá lớn hơn bạn, nó có thể có nhiều thủy ngân”, Fitzgerald nói.

Điều này bởi vì các loại cá lớn hơn (như cá kiếm và cá ngừ) ăn các loài cá nhỏ hơn, làm tăng nồng độ thủy ngân của chúng hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều loại hải sản an toàn, ít chứa thủy ngân và miễn là bạn không ăn thường xuyên các phần lớn của các loại cá chứa nhiều thủy ngân, điều này không phải là vấn đề lớn.

Hóa ra, cách nuôi và đánh bắt cá cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Bạn sẽ nghĩ rằng đánh bắt tự nhiên sẽ luôn là con đường để đi, nhưng không phải vậy.

Mặc dù có lo ngại về việc sử dụng hóa chất, mật độ quá đông và dịch bệnh đối với cá nuôi, nhưng việc nuôi trong bể kín có thể tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Mặc dù có nhiều nguy hiểm nhưng các chuyên gia cho biết chúng ta nên ăn thêm hải sản. Cá và các loại hải sản là những nguồn protein chất lượng cao, ít chứa chất béo bão hòa và calo, đồng thời chứa nhiều chất dinh dưỡng và axit béo cần thiết giúp tăng cường sức khỏe tim mạch.

Cá ngừ

Cách mua: Chọn cá ngừ sọc dưa hoặc cá ngừ albacore tươi từ Mỹ hoặc Canada. Bỏ qua cá ngừ mắt to và cá ngừ vây vàng nhập khẩu cũng như cá ngừ vây xanh.

Dinh dưỡng: Ngoài protein, cá ngừ albacore và cá ngừ sọc dưa còn cung cấp omega-3 , niacin, vitamin B12 và D, và selen.

Thủy ngân: Hầu hết cá ngừ có hàm lượng thủy ngân từ trung bình đến cao.

Tần suất ăn: Cá ngừ sọc dưa và cá ngừ albacore bao nhiêu lần tùy thích. Cá ngừ mắt to và vây vàng, mỗi tháng một lần.

Cá da trơn

Cách mua: Hầu hết tất cả cá da trơn của Hoa Kỳ đều được nuôi trong ao và thân thiện với môi trường.

Dinh dưỡng: Cá da trơn là nguồn cung cấp vitamin B12 và D dồi dào.

Thủy ngân: Thấp.

Tần suất ăn: Bao nhiêu lần tùy thích.

Cá rô phi

Cách mua: Hãy tìm cá rô phi được nuôi ở Mỹ trong các bể kín.

Dinh dưỡng: Cá rô phi là một lựa chọn siêu ít calo.

Thủy ngân: Thấp.

Tần suất ăn: Bao nhiêu lần tùy thích.

Nghêu

Cách mua: Việc thu hoạch nghêu (tự nhiên và nuôi) ít ảnh hưởng đến môi trường, vì vậy tất cả các loại nghêu đều an toàn để mua.

Dinh dưỡng: Ngao có hàm lượng protein cao và là nguồn cung cấp sắt, magie và kali dồi dào.

Thủy ngân: Thấp.

Tần suất ăn: Bao nhiêu lần tùy thích.

Cá vược

Cách mua: Hãy tìm cá vược đen Hoa Kỳ, vì nó được đánh bắt bằng bẫy hoặc dây câu, an toàn cho môi trường.

Dinh dưỡng: Nó cung cấp protein và vitamin D.

Thủy ngân: Thấp.

Tần suất ăn: Bao nhiêu lần tùy thích.

Cá tuyết

Cách mua: Tránh xa cá tuyết Thái Bình Dương của Nhật Bản và Nga; mức độ thủy ngân của họ là không rõ.

Dinh dưỡng: Cá tuyết là loại cá nhẹ và giàu protein cũng như photpho.

Thủy ngân: Cá tuyết Đại Tây Dương có hàm lượng thủy ngân thấp, nhưng cá tuyết Alaska và Thái Bình Dương có lượng thủy ngân vừa phải.

Tần suất ăn: Đại Tây Dương bao nhiêu lần tùy thích, Alaska và Thái Bình Dương mỗi tuần một lần.

Tôm

Cách mua: Tôm hùm đá từ Mỹ, Mexico và Caribê là những lựa chọn thân thiện với môi trường nhất.

Dinh dưỡng: Tôm hùm chứa nhiều protein và selen.

Thủy ngân: Vừa phải.

Tần suất ăn: Mỗi tuần một lần.

Cá hồi

Cách mua: Tránh cá hồi nuôi vì khó biết nó đến từ loại môi trường nào. Cá hồi Alaska hoang dã là đặt cược tốt nhất của bạn.

Dinh dưỡng: Cá hồi là một loại cá béo, vì vậy nó chứa nhiều omega-3 tốt cho sức khỏe. Nó cũng là một nguồn vitamin B12 và D tuyệt vời.

Thủy ngân: Thấp.

Tần suất ăn: Bao nhiêu lần tùy thích.

Theo Huff Post