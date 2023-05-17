Đừng bao giờ ăn 12 loại cá này nếu không muốn rước họa

Dinh dưỡng 17/05/2023 15:40

Các chuyên gia thường khuyến nghị người tiêu dùng tránh ăn 12 loại hải sản này bởi chúng thiếu tính bền vững và có nguy cơ bị đe dọa tình trạng suy giảm số lượng.

Cách đây không lâu, chúng ta hiếm khi nghĩ đến việc thực phẩm của mình đến từ đâu, chứ đừng nói đến việc lựa chọn của chúng ta tác động đến môi trường như thế nào.

Nhưng ngày nay, nhiều người trong chúng ta không chỉ muốn biết mình đang ăn gì mà còn muốn biết nó đến từ đâu và liệu nó có thực sự tốt hay không.

Tuy nhiên, với hải sản thì vấn đề lại phức tạp hơn. “Vì nó là 'Những kẻ săn trâu còn sót lại’ (câu này sử dụng để mô tả tình trạng của ngành đánh bắt hải sản hiện nay)”, Joe Lasprogata, Phó Chủ tịch của Samuels and Son Seafood nói về việc thiếu sự quản lý của những người điều hành c ngành đánh bắt hải sản.

Một phần lý do tại sao các ngành đánh bắt đang gặp vấn đề là do người tiêu dùng không biết đến tác động của sự lựa chọn của họ - nhiều người vẫn đưa ra quyết định mua cá dựa trên hương vị, giá cả và chất lượng - thay vì nhận thức về tính bền vững, theo một nghiên cứu của về thói quen tiêu dùng của người dân British Columbia.

Marianne Cufone, Giám đốc điều hành của tổ chức Recirculating Farms Coalition (tạm dịch: Liên minh trang trại tuần hoàn) cho biết, điều cực kỳ quan trọng là phải nghĩ đến nguồn gốc của cá.

Vậy cá nào ăn được?

Cá, nói chung, là một lựa chọn protein chất lượng cao và rất tốt cho sức khỏe, thường chứa đầy đủ axit béo omega-3, vitamin D và các khoáng chất quan trọng.

Tổ chức sức khỏe như Hiệp hội Tim mạch của Mỹ khuyến khích ta ăn cá hai đến ba lần một tuần, vì vậy trong khi bạn muốn lựa chọn cẩn thận, đừng để sự thật rằng một số loại cá nên tránh dẫn đến bạn tránh xa tất cả các loài cá khác.

Theo Cufone và Seafood Watch , một tổ chức do Thủy cung Vịnh Monterey điều hành chuyên theo dõi các loại cá ăn được an toàn dựa trên cách thức và địa điểm nuôi đánh bắt, đây chỉ là một số lựa chọn ngon và được thu hoạch và nuôi bền vững.

Các loại hải sản này bao gồm: cá vược, cá xanh (Bluefish), tôm hùm đất, cá bơn, halibut (sống ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Thái Bình Dương), cá mõm lợn, cá trích, cá sư tử, cá nục heo, cá rô, bất kỳ động vật có vỏ nào được nuôi, cá hồi đỏ. cá hồi, sò điệp.

Dưới đây là 12 loại cá bạn nên tránh ăn:

Tôm nuôi nhập khẩu

Đừng bao giờ ăn 12 loại cá này nếu không muốn rước họa - Ảnh 1

Cá da trơn nhập khẩu

Đừng bao giờ ăn 12 loại cá này nếu không muốn rước họa - Ảnh 2

Cá đuối skate và ray

Đừng bao giờ ăn 12 loại cá này nếu không muốn rước họa - Ảnh 3

Cá tuyết Đại Tây Dương

Đừng bao giờ ăn 12 loại cá này nếu không muốn rước họa - Ảnh 4

Cá ngừ

Đừng bao giờ ăn 12 loại cá này nếu không muốn rước họa - Ảnh 5

Trứng cá muối hoang dã

Đừng bao giờ ăn 12 loại cá này nếu không muốn rước họa - Ảnh 6

Cá vược Chile

Đừng bao giờ ăn 12 loại cá này nếu không muốn rước họa - Ảnh 7 

Orange Roughy (Cá tráp cam)

Đừng bao giờ ăn 12 loại cá này nếu không muốn rước họa - Ảnh 8

Lươn Mỹ

Đừng bao giờ ăn 12 loại cá này nếu không muốn rước họa - Ảnh 9

Cua hoàng đế nhập khẩu

Đừng bao giờ ăn 12 loại cá này nếu không muốn rước họa - Ảnh 10

Cá hồi Đại Tây Dương

Đừng bao giờ ăn 12 loại cá này nếu không muốn rước họa - Ảnh 11

Bạch tuộc

Đừng bao giờ ăn 12 loại cá này nếu không muốn rước họa - Ảnh 12

 

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