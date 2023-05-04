Tại sao bạn không yêu cầu ChatGPT chỉ cách nấu một tô phở ngon

ChatGPT nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khi mọi người yêu cầu nó tạo ra tiện ích Chrome, thi bằng tốt nghiệp y tế ở Mỹ và viết bài luận cho trường học.

ChatGPT bùng nổ vào cuối năm ngoái, nhưng sự chú ý và cuồng nhiệt xung quanh trò chuyện trí tuệ nhân tạo này đã tiếp tục vào năm 2023.

Sau khi tạo tài khoản, tôi hỏi ChatGPT: "Bạn có thể tạo công thức mì ống cao cấp với tôm và tỏi để tôi làm được không?"

Trong vài tháng qua, tôi đã quan sát mọi người suy đoán về cách AI có thể đổi mới các ngành công nghiệp và với tư cách là phóng viên về ẩm thực, tôi muốn biết ChatGPT có thể đóng vai trò gì trong nhà bếp.

ChatGPT đã tạo một công thức với 12 thành phần và chín bước trong vòng ba phút. Mặc dù tôi cho rằng yêu cầu của mình sẽ tương đối dễ dàng, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên về mức độ toàn diện của công thức mì ống.

Tôi cũng thích ChatGPT gắn nhãn công thức của tôi là "dễ làm" vì tôi thích các lựa chọn bữa tối nhanh chóng và đơn giản.

Công thức nấu ăn món mì ống. Ảnh: BI

Để làm cho nó, bạn sẽ cần:

Khoảng 200 g mì thường hoặc mì spaghetti

0,5 kg tôm lớn, bóc vỏ và bỏ chỉ

6 tép tỏi, băm nhỏ

1/4 chén dầu ô liu nguyên chất

1/2 muỗng cà phê ớt tùy chọn)

1/2 chén rượu trắng

1/2 chén nước dùng gà hoặc hải sản

1/2 chén cà chua bi, giảm một nửa

1/4 chén mùi tây tươi xắt nhỏ

Muối, tiêu và chanh

Phô mai Parmesan bào mỏng

Thời gian chuẩn bị cho tỏi và các nguyên liệu khác nên vào khoảng 15 phút.

Trước khi nấu mì ống, hãy chuẩn bị rau mùi tây, tép tỏi, cà chua bi và chanh. Sẽ mất khoảng 15 phút và sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian sau này.

Theo công thức, nấu mì ống trong một nồi nước sôi có thêm chút muối cho đến khi chín. Sau đó, hãy ráo nước và để mì sang một bên.

Tôi đã mua mì ống để làm theo công thức, vì vậy tôi đã nấu mì khoảng năm phút trước khi ráo nước và đặt trở lại trong nồi.

Sau đó, trong một cái chảo lớn, đun nóng dầu ô liu trên lửa vừa và cao. Thêm tỏi băm nhỏ và ớt đỏ (nếu sử dụng) và xào trong 1-2 phút cho đến khi có mùi thơm.

Tỏi có xu hướng nấu nhanh, vì vậy hãy để ý đến tỏi trong chảo. Ngoài ra, nếu bạn nhạy cảm với gia vị, vui lòng thêm nhiều hoặc ít ớt đỏ. Tôi đã vô tình rắc nhiều hơn vào, vì vậy mì của tôi có chút hơi cay.

Thêm tôm vào chảo và nấu trong 2-3 phút cho đến khi có màu hồng và chín. Lấy tôm ra khỏi chảo và đặt sang một bên.

Khi tôm đang được nấu, hãy cố gắng phủ đều mỗi miếng tôm bằng sốt dầu ô liu-tỏi-ớt đỏ để tạo hương vị cho mỗi miếng.

Trong cùng một chiếc chảo, cho rượu trắng vào đó và cạo sạch những phần có màu nâu ở đáy chảo. Để rượu cạn trong 1-2 phút.

Như Cheyenne Lentz của Insider đã giải thích, việc dùng rượu để loại bỏ cặn bẩn trên nồi giúp tạo ra nước sốt thơm ngon. Đây là lần đầu tiên tôi thử sử dụng rượu để loại bỏ vết bẩn, nhưng quá trình khá đơn giản và không mất nhiều thời gian để rượu giảm đi.

Thêm nước dùng gà hoặc hải sản vào chảo và đun nhỏ lửa. Nấu thêm 2-3 phút nữa để nước bớt đi một chút.

Tôi không thể tìm thấy nước dùng hải sản - thứ mà tôi cá là sẽ đưa công thức lên một tầm cao mới - vì vậy tôi đã dùng nước dùng gà. Tôi nghĩ rằng một trong hai tùy chọn đều phù hợp với công thức này, vì vậy hãy thoải mái sử dụng bất kỳ tùy chọn nào bạn có trong tủ đựng thức ăn.

Thêm nửa quả cà chua bi vào chảo và nấu trong 1-2 phút cho đến khi chúng bắt đầu mềm.

Nên nấu mì trong khoảng thời gian được đề xuất và đảm bảo chúng không quá mềm

Cho tôm đã nấu chín trở lại chảo cùng với mì ống đã nấu chín. Đen tất cả mọi thứ lại với nhau để phủ mì ống với nước sốt. Nấu trong 1-2 phút để làm nóng mọi thứ.

Công thức cũng gợi ý nêm muối và hạt tiêu đen vào mì ống cho vừa ăn. Sau đó, thêm rau mùi tây xắt nhỏ.

Thưởng thức món mì với tôm tỏi nóng hổi, trang trí bằng phô mai Parmesan bào mỏng và miếng chanh để vắt lên trên mì.

Theo công thức, tôi đã thêm một ít nước cốt chanh vào mì ống và trộn tất cả lại với nhau.

Cuối công thức, ChatGPT nói thêm: “Hãy thưởng thức món mì với tôm và tỏi thơm ngon của bạn nhé! Chắc chắn nó sẽ gây ấn tượng với khách mời của bạn hoặc làm cho bữa tối đẳng cấp hơn. Chúc ngon miệng!”

Khi yêu cầu công thức nấu ăn, tôi không biết mình sẽ nhận được gì, nhưng thực tế là công thức được chuẩn bị rất kỹ và món ăn có hương vị tuyệt vời. Đây là một món ăn trong 35 phút sẽ gây ấn tượng trong một buổi tiệc tối ấm cúng, vì vậy tôi sẽ làm lại nó.