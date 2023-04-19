Chuyên gia chia sẻ 3 bí quyết đơn giản cho những phụ nữ muốn ăn hoài mà không mập

Thay vào đó, hãy tập trung vào việc cung cấp đủ protein, chất xơ và thực phẩm nguyên chất để bạn có thể thưởng thức bữa ăn trong khi vẫn giảm lượng calo tổng thể, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết.

Để giảm mỡ cơ thể, bạn cần phải tiêu thụ ít calo hơn là lượng calo đốt cháy thông qua các bài tập và hoạt động. Nhưng bạn không cần phải cắt bỏ món ngon, loại bỏ carb hoặc ăn kiêng trong nhiều giờ.

Chuyên gia dinh dưỡng thể thao Angie Asche trước đây nói với tờ Insider rằng một cách để làm cho chế độ ăn kiêng của bạn được thỏa mãn nhưng đồng thời vẫn hỗ trợ giảm cân là bổ sung nhiều nguồn protein khác nhau để giúp mình cảm thấy no.

“Cảm giác no là một yếu tố quan trọng. Nếu mục tiêu của bạn là sức mạnh cơ bắp và bạn muốn giảm mỡ, thì việc tăng lượng ăn vào có thể hữu ích”, chuyên gia Asch echo biết

Protein là một chất dinh dưỡng đa lượng thiết yếu để duy trì các mô như cơ bắp. Bằng chứng cho thấy nạp đủ chất này có thể giúp bạn giảm cân bằng cách duy trì khối lượng cơ, giữ cho quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ khi bạn đốt cháy chất béo.

Chuyên gia dinh dưỡng thể thao Nancy Clark trước đây nói với Insider rằng lượng protein phù hợp với hầu hết mọi người là từ 1 đến 2 gram protein cho mỗi kilogram trọng lượng cơ thể.

Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều protein thì có thể khiến bạn nạp quá nhiều calo và sẽ không dẫn đến các lợi ích giảm cân hoặc xây dựng cơ bắp bổ sung, theo Asche.

Ăn những thực phẩm giàu chất xơ

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Một chiến lược khác để ăn nhiều thức ăn hơn và ít calo hơn là nạp nhiều chất xơ, một loại carbohydrate có trong thực phẩm như các loại đậu, trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt.

Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa, có thể giúp bạn no sau bữa ăn để hỗ trợ giảm cân lành mạnh.

Nó cũng cung cấp thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong hệ thống tiêu hóa được gọi là hệ vi sinh vật đường ruột, có liên quan đến các lợi ích như cân nặng khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc bệnh .

Theo chuyên gia dinh dưỡng Bianca Tamburello, các bữa ăn giàu chất xơ bao gồm bột yến mạch, vỏ đậu đen, các loại hạt và cơm. FDA (Ủy ban Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) khuyến nghị người lớn tiêu thụ 28 gam chất xơ mỗi ngày.

Ăn các loại rau không chứa tinh bột

Ảnh minh họa: Internet

Một sai lầm ăn kiêng phổ biến là tập trung vào việc hạn chế thực phẩm để giảm cân, điều này có thể khiến bạn mệt mỏi, đói và ít có khả năng tuân theo kế hoạch của mình, chuyên gia dinh dưỡng Jaclyn London cho biết.

Thay vào đó, hãy ưu tiên bổ sung các loại thực phẩm lành mạnh để đảm bảo rằng bạn đang đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của mình, cô ấy nói.

Điểm khởi đầu tốt là làm cho phần lớn đĩa của bạn là rau không chứa tinh bột như các loại có màu xanh lá, theo Tiến sĩ Mark Hyman, một bác sĩ gia đình chuyên về phương pháp ăn uống như một loại thuốc cho sức khỏe.

Ông cho biết ăn nhiều thực phẩm nguyên chất có thể giúp bạn loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn, ít dinh dưỡng hơn và có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe như bệnh tim và ung thư.

Bằng chứng cũng cho thấy thực phẩm chế biến có “hương vị kích thích quá mức”, khiến bạn ăn nhiều hơn dự định.

Vì thế chuyên gia dinh dưỡng Georgie Fear khuyên rằng: “Hãy nghĩ về những loại thực phẩm bạn thích nhất và tìm tần suất phù hợp với bạn. Đó vẫn là một chế độ ăn uống lành mạnh”.

Theo Business Insider