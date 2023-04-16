Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh

Dinh dưỡng 16/04/2023 11:34

Để thực phẩm trong tủ lạnh sẽ bảo vệ chúng tốt hơn khi được bảo quản đúng cách và ở nhiệt độ phù hợp. Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm nào cũng thích hợp để bảo quản trong tủ lạnh.

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới, được tổ chức vào ngày 7 tháng 6 hàng năm, nhằm mục đích giáo dục tất cả các bên liên quan, từ trang trại đến bàn ăn, hành động để ngăn ngừa, phát hiện và quản lý các rủi ro từ thực phẩm.

Mặc dù bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh có vẻ là cách rõ ràng để giữ chúng tươi nhưng không phải tất cả thực phẩm đều cần được làm lạnh.

Đối với một số loại thực phẩm, việc đặt chúng trong tủ lạnh có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của chúng. Không khí lạnh của tủ lạnh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị dinh dưỡng của một số loại trái cây tốt cho sức khỏe.

Dưới đây là 21 loại thực phẩm bạn không nên cho vào tủ lạnh và tại sao tốt nhất nên để chúng ở nhiệt độ phòng:

Cà chua

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 1Nếu cà chua được bảo quản trong tủ lạnh, chúng sẽ mất đi hương vị thơm ngon và đậm đà. Để tránh cho cà chua trở nên nhạt nhẽo và có cảm giác bột, cà chua nên được để ở ngoài tủ lạnh.

Chuối

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 2Chúng cần nhiệt độ vừa phải để có thể chín. Tuy nhiên, bạn có thể để chúng trong tủ lạnh nếu bạn muốn chúng chín chậm hơn.

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Chúng hầu như luôn cần phải chín mềm sau khi mua. Để làm chậm quá trình chín này, bạn không nên để chúng trong tủ lạnh. Bơ sẽ giữ được hương vị ngon và chín tự nhiên nếu được bảo quản ở nơi khô ráo trên bàn và không để trong tủ lạnh.

Dưa hấu

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 4Nếu muốn ăn dưa hấu tươi, bạn cần cắt và để nó trong tủ lạnh ở phút cuối cùng, trong quá trình chuẩn bị bữa ăn ví dụ. Nếu để quá lâu trong tủ lạnh, dưa hấu sẽ mất các chất chống oxy hóa của nó.

Cà tím

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 5

Cà tím là loại rau nhạy cảm với nhiệt độ và để lâu trong tủ lạnh có thể gây hại. Nhiệt độ dưới 10°C có thể làm hỏng kết cấu cũng như hương vị của cà tím. Chúng nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng và tránh xa các loại trái cây và rau quả khác.

Mật ong

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 6Nếu mật ong có thể giữ được trong nhiều năm, chủ yếu là nhờ vào lượng đường trong đó. Đặt nó trong tủ lạnh sẽ chỉ làm nó cứng lại và không ăn được.

Tỏi

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 7

Tỏi không phù hợp để bảo quản trong tủ lạnh; không khí lạnh sẽ khiến nó nảy mầm và trở nên khó tiêu, như một loại cao su và có thể bị mốc; nó thậm chí có thể bắt đầu nảy mầm. Nó sẽ tốt hơn một tháng trong một không gian mở trong một cái giỏ.

Sô cô la

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Khi chúng ta nhìn thấy một lớp màng trắng trên sô cô la sau khi nó được giữ trong tủ lạnh, chúng ta thường gọi đó là "bông tuyết sô cô la". Điều này làm giảm chất lượng của sô cô la và làm mất đi một phần của hương vị. Để tránh hiện tượng này, bạn nên để ở nhiệt độ phòng và tránh để nó trong tủ lạnh nếu có thể.

Khoai tây

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 9Khoai tây ngon nhất khi được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Dưa

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 10Cũng như dưa hấu, dưa phải được cắt miếng và cho vào ngăn mát tủ lạnh vừa đủ lạnh để thưởng thức khi còn tươi. Nó nên được lưu trữ ở nhiệt độ phòng.

Húng quế

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 11

Để bảo quản rau húng quế trong tủ lạnh không phải là một lựa chọn tốt, vì nó có nguy cơ hấp thụ mùi và héo rất nhanh. Bạn có thể bảo quản nó bằng cách ngâm rễ của nó trong một cốc nước.

Hành tây

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 12Hành tây thường sẽ trở nên mềm và đôi khi thậm chí bị mốc nếu được bảo quản trong tủ lạnh. Chúng tồn tại lâu hơn khi được để ở ngoài.

Trứng

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 13Cũng như trong siêu thị, trứng không nên để trong tủ lạnh. Đặt chúng ở nơi khô ráo để bảo quản tốt hơn.

Dâu tây

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Khi tiếp xúc với lạnh, dâu tây sẽ mất đường và có kết cấu nhão. Bảo quản chúng ngoài trời và tránh ánh nắng trực tiếp. Tốt nhất là mua về ăn cho nhanh.

Các loại quả có hạt

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 15Những quả lê, đào và mơ của bạn có thể mất đi chất dinh dưỡng của chúng. Ngoài việc bảo quản chất chống oxy hóa, việc để chúng trong không khí tự nhiên cũng cho phép chúng chín đẹp hơn trong khi ít axit hơn và do đó ngọt hơn.

Dưa chuột

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 16

Vỏ quả dưa chuột không thích lạnh và sẽ héo rất nhanh khi bị lạnh. Trước khi bạn bắt đầu ăn, đừng để nó trong tủ lạnh. Sau khi bạn bắt đầu ăn, bạn có thể bọc nó trong một lớp màng bóng để giữ cho dưa chuột giòn.

Cà phê

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 17

Cà phê cần được đặt ở nơi khô ráo, tránh nhiệt để giữ được độ tươi nhất có thể.

Bánh mì

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 18Bánh mì sẽ trở nên khô và cũ nếu để trong tủ lạnh. Nó cũng có thể trở nên mềm nếu được để quá lâu trong một môi trường lạnh.

Bơ đậu phộng

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 19

Để có lượng bơ đậu phộng mềm tốt nhất là bảo quản nó ở một nơi khô ráo, tối và thoáng mát. Đối với bơ đậu phộng tự nhiên nếu không để trong tủ lạnh, dầu trong bơ có thể phân tách ra khỏi phần còn lại của bơ theo thời gian.

Sốt cà chua

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 20Mặc dù hầu hết các chai nước sốt cà chua sẽ yêu cầu bạn làm lạnh chúng sau khi mở, nhưng sản phẩm này thường chứa đủ chất bảo quản để tránh hư hỏng mà không cần làm lạnh. Nhiều nhà hàng để chai nước sốt cà chua trên bàn trong thời gian dài.

Cam

Đừng bao giờ bỏ 21 loại thực phẩm này trong tủ lạnh - Ảnh 21

Trái cây có vị chua như cam quýt rất nhạy cảm với nhiệt độ lạnh và có thể bị hư hỏng. Vỏ cũng có thể trở nên tối màu và đốm khi bảo quản trong tủ lạnh. Vì vỏ cam có da dày, cứng, nên chúng được bảo quản tốt hơn ở môi trường ấm hơn.

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