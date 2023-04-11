Khử mùi hôi của tủ lạnh với 6 nguyên liệu có sẵn tại nhà, không thể đơn giản hơn

Sau khi pha cà phê, bạn đừng vội vứt phần bã cà phê đi. Hãy tận dụng nguyên liệu này để khử mùi hôi của tủ lạnh. Bạn hãy cho bã cà phê vào trong túi vải nhỏ hoặc cốc nhỏ. Để bã cà phê ở góc tủ, cứ 3-4 tuần lại thay bã mới một lần. Cà phê sẽ giúp loại bỏ các mùi hôi khó chịu trong tủ và duy trì hiệu trong thời gian dài.

Lấy khoảng 50g chè khô đựng vào túi vải nhỏ và cho vào tủ lạnh. Tinh chất trong chè sẽ hấp thụ hết mùi hôi trong tủ. Túi chè này có thể sử dụng liên tục khoảng 1 tháng, sau đó bạn có thể lấy trà ra và phơi dưới nắng, rồi lại cho vào tủ lạnh.

Giấy cuộn

Muốn loại bỏ hết mùi hôi khó chịu trong tủ lạnh dễ dàng, tiết kiệm thời gian, công suất nhất, người nội trợ hãy đặt giấy cuộn vào trong tủ lạnh, đặt vào các ngăn của tủ lạnh và đóng cửa tủ lạnh, để vậy qua đêm.

Sáng hôm sau, mở cửa tủ lạnh và lấy các cuộn giấy ra ngoài, bạn sẽ không còn ngửi thấy bất kỳ mùi hôi nào trong tủ lạnh nữa đâu nhé. Vì giấy cuộn đã hút hết mùi hôi, độ ẩm dư thừa trong tủ lạnh, nhờ đó, tủ lạnh không có mùi hôi, khô ráo, bảo quản thực phẩm tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Baking soda

Banking Soda được biết đến như là thần dược tẩy rửa và khử mùi. Bạn có thể dễ dàng khử mùi hôi trong tủ lạnh bằng cách cho vài muỗng baking soda vào hộp không đậy nắp, hoặc đổ nó ra đĩa, rồi cho vào tủ lạnh. Cứ để đĩa bột trong tủ đến khi mùi hôi đã bay hết.

Bánh mì

Cũng giống như giấy vệ sinh hay giấy báo, bánh mì có tác dụng hút ẩm tốt, giúp tủ lạnh khô ráo và không có mùi khó chịu. Bạn hãy lấy một vài lát bánh mì hoặc một chiếc bánh mì nhỏ đặt vào đĩa rồi bỏ trong tủ lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Chanh tươi

Để khủ mùi hôi trong tủ lạnh thì chanh tươi là một lựa chọn thông dụng, cắt chanh tưoi thành từng lát mỏng và đặt vào các ngăn ở tủ lạnh. Tinh dầu tự nhiên trong chanh cũng sẽ giúp khử hết các mùi hôi trong tủ lạnh.