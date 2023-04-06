7 điều thú vị iPhone có thể làm khiến bạn phải bất ngờ

Đôi khi bạn có thấy rắc rối khi đi tìm đèn pin hoặc máy ảnh không? Tính năng Back Tap có thể kích hoạt ngay các chức năng này và một vài chức năng khác. Tolga Kaya, giám đốc kỹ thuật tại Đại học Sacred Heart ở Fairfield, Connecticut, cho biết bạn có thể cài đặt một số chức năng bằng cách chạm vào mặt sau của điện thoại,

Để thiết lập phím tắt Back Tap, bạn tới cài đặt của iPhone, sau đó tìm Trợ năng -> Accessibility -> Touch -> Back Tap. Ngoài việc mở ứng dụng Máy ảnh và Đèn pin, bạn có thể chọn một số tác vụ bao gồm tắt tiếng, chụp ảnh màn hình, tăng hoặc giảm âm lượng, nhiều phím tắt trợ năng, v.v.

2. Xóa văn bản

Nhập một tin nhắn dài và bạn quá lười để nhấn đi nhấn lại nút xóa? Nếu vậy, chỉ với thao tác lắc điện thoại. Nếu cách này không hoạt động khi bạn dùng thử, hãy kiểm tra cài đặt “shake to undo” bằng cách đến Accessibility > Touch.

3. Kích hoạt "chuột ẩn"

Nếu bạn đang xem email hoặc gõ một đoạn văn bản dài và muốn thay đổi thứ gì đó, bạn sẽ dễ dàng quay lại nơi mình muốn bằng cách kích hoạt "chuột ẩn" của iPhone.

Cách di chuyển chuột ẩn rất đơn giản: bạn chỉ cần nhấn và giữ phím cách; sau đó sử dụng ngón tay của mình để điều hướng. Thủ thuật nhỏ này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian nếu bạn đang soạn thảo một email dài.

4. Ngăn việc tắt cuộc gọi đột ngột

Nếu bạn hay vô tình kết thúc cuộc gọi vì nhấn nhầm nút nguồn, thì bản cập nhật phần mềm iPhone mới nhất của Apple, iOS 16, đã giải quyết vấn đề này cho bạn. Bạn đến Settings -> Accessibility -> Touch -> Prevent Lock to End Call để cài đặt chế độ này. Và rồi, cuộc gọi chỉ bị ngắt khi bạn nhấn nút 'kết thúc' gọi'.

5. Chụp ảnh tự sướng trước gương

Nếu bạn là một người thích chụp ảnh tự sướng, thì đôi khi bạn sẽ cảm thấy khó chịu với hình ảnh tạo ra với hình ảnh mà bạn nghĩ rằng mình sẽ chụp được. Bạn có thể thay đổi cài đặt để bạn có thể chụp ảnh tự sướng nhân đôi (mirrored selfies).

Bạn vào Settings -> Camera’ và chọn tùy chọn này nhé. Nhiều người nổi tiếng trên Instagram cũng đang sử dụng tính năng này.

6. Đặt nhận dạng âm thanh tùy chỉnh

Đây là một tính năng thực sự thú vị có thể đặc biệt hữu ích cho bất kỳ ai khiếm thính hoặc có thể là những người hay mơ mộng và không phải lúc nào cũng chú ý đến âm thanh.

Tính năng này lắng nghe những thứ như còi báo động, chuông cửa và thậm chí cả tiếng chó sủa và cảnh báo cho bạn về âm thanh đó.

Apple cảnh báo bạn không nên dựa vào iPhone để nhận dạng âm thanh trong các trường hợp khẩn cấp. Nói cách khác, iPhone chỉ là máy móc và đôi khi sẽ có lỗi.

Để bật tính năng này, hãy đi tới Settings -> Accessibility -> Sound Recognition. Sau đó, bạn chọn vào Sound rồi bật âm thanh mà bạn muốn iPhone nhận ra.

7. Gọi 911 mà không cần thao tác

Nếu bạn sở hữu dòng máy iPhone 8 trở lên, bạn chỉ cần nhấn đồng thời nút bên và một trong thanh âm lượng thì SOS khẩn cấp sẽ xuất hiện. Sau đó, bạn có thể kéo thanh trượt Cuộc gọi khẩn.

Hoặc bạn có thể tiếp tục giữ các nút, quá trình đếm ngược sẽ bắt đầu và bạn sẽ nghe thấy cảnh báo. Bạn đợi cho đến khi đếm ngược rồi nhả các nút, iPhone sẽ tự động gọi cuộc gọi khẩn.

Theo Huffpost