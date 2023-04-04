4 nguyên liệu khử mùi tự nhiên nhà nào cũng có giúp tủ lạnh lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho

Mẹo vặt trong bếp 04/04/2023 07:54

Công việc của tủ lạnh là giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon. Tuy nhiên, tủ lạnh có mùi hôi khiến thực phẩm bảo quản không ăn được, độ tươi cũng giảm đi. Tủ lạnh có mùi, cần xử lý thế nào?

Cách nhanh nhất để khử mùi trong tủ lạnh là cho vào tủ lạnh một chất có tác dụng khử mùi và thêm chất khử mùi tự nhiên chính là cách xử lý an toàn, không gây hại đến thực phẩm của bạn nhất.

1. Sữa

Sữa giàu chất béo và đạm có khả năng hấp phụ mạnh nên hấp thụ hiệu quả các hợp chất lưu huỳnh gây mùi trong tủ lạnh. Sau khi đổ sữa vào cốc, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, đục nhiều lỗ rồi cho vào tủ lạnh.

4 nguyên liệu khử mùi tự nhiên nhà nào cũng có giúp tủ lạnh lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Bánh mì

Bánh mì cũng có nhiều lỗ nhỏ để hấp thụ tốt các phân tử mùi. Bạn có thể bọc bánh mì đã hết hạn sử dụng hoặc không ăn được bằng giấy bạc, sau đó dùng đũa chọc thủng và cho vào ngăn mát tủ lạnh.

4 nguyên liệu khử mùi tự nhiên nhà nào cũng có giúp tủ lạnh lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Bã cà phê

Bã cà phê còn lại sau khi pha cà phê cũng có tác dụng thu mùi. Tuy nhiên, khi cho cà phê xay vào tủ lạnh phải đủ độ khô. Nếu bạn đặt nó trong tủ lạnh ở trạng thái ẩm ướt, nó có thể sinh ra nấm mốc và làm mùi tủ lạnh nặng hơn.

4 nguyên liệu khử mùi tự nhiên nhà nào cũng có giúp tủ lạnh lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Than củi

Than củi cũng là một chất khử mùi tuyệt vời vì nó có nhiều lỗ nhỏ trên bề mặt và cấu trúc phân tử của nó tương tự như một tấm lưới nên nó hấp thụ các chất gây mùi rất tốt. Khi cho vào tủ lạnh nên bọc trong khăn bếp hoặc giấy báo. Nếu than đã chuyển sang màu trắng sau khi sử dụng, bạn có thể tái sử dụng bằng cách rửa sạch và phơi khô.

4 nguyên liệu khử mùi tự nhiên nhà nào cũng có giúp tủ lạnh lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chất khử mùi tuy nhanh chóng nhưng lại không loại bỏ được tận gốc nguyên nhân gây ra mùi. Khi thêm chất khử mùi, nếu bạn chỉ thấy tác dụng tạm thời thì bạn cần phải vệ sinh tủ lạnh. Nếu không được giám sát, vệ sinh tử lạnh, vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm có thể phát triển bên trong tủ lạnh và làm hư hỏng cả thực phẩm tươi ngon. 

Theo Daum

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