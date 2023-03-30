Làm thế nào để hương nước hoa thơm lâu trong mùa nắng nóng

Mẹo vặt trong bếp 30/03/2023 11:34

Dưới đây là một số mẹo sẽ giúp bạn có mùi thơm suốt cả ngày, đặc biệt nếu bạn có sự kiện lớn hoặc những bữa tiệc quan trọng.

 

Muốn có mùi thơm cả ngày, ngoài xịt nước hoa lên da, bạn có thể mang theo một miếng bông gòn thấm nước hoa trong túi xách.

Hương thơm gợi lên cảm xúc lãng mạn và sang trọng nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng. Dưới đây là những mẹo giúp mùi hương lưu lại lâu, theo gợi ý của các chuyên gia về nước hoa thế giới.

1. Dưỡng ẩm cho da

Nước hoa sẽ tồn tại lâu hơn trên da đủ ẩm, do đó nếu bạn có làn da khô, rất có thể bạn sẽ làm bay mùi nước hoa nhanh chóng. Việc đầu tiên bạn cần làm bây giờ là dưỡng ẩm cho làn da của bạn.

2. Thoa vaseline lên da trước

Thoa vaseline lên các điểm có mạch trên da bạn trước khi xịt nước hoa để mùi hương lưu lại lâu hơn.

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Thoa vaseline lên các điểm có mạch trên da bạn trước khi xịt nước hoa để mùi hương lưu lại lâu hơn Ảnh minh họa: Internet

3. Xịt lên quần áo

Không chỉ xịt nước hoa lên cơ thể, bạn có thể xịt ngay lên quần áo. Sợi vải có thể lưu lại mùi hương trong một thời gian rất dài, thậm chí cả sau khi đã giặt. Tuy nhiên, không nên xịt nước hoa lên vài trắng, sáng màu hay mỏng vì sẽ tạo ra vết mờ trên vải

4. Hãy xịt thẳng, đừng tạo sương mù

Một số người xịt nhiều nước hoa vào không khí, sau đó đi qua khu vực này. Tuy nhiên, cách làm này chỉ lãng phí nước hoa và mùi hương sẽ nhanh chóng biến mất sau một thời gian ngắn. Tốt nhất, bạn nên xịt trực tiếp lên da để giữ mùi nước hoa ở lại bên mình lâu hơn.

Làm thế nào để hương nước hoa thơm lâu trong mùa nắng nóng - Ảnh 2
Nên xịt trực tiếp lên da để giữ mùi nước hoa ở lại bên mình lâu hơn -Ảnh minh họa: Internet
 

5. Xịt nước hoa lên tai

Nơi nào da càng nhiều dầu, nơi đó càng giữ mùi hương lâu hơn. Và tai bạn, nhất là khu vực đằng sau dái tai nhiều dầu hơn vùng da khác một chút, sẽ giữ được mùi hương nước hoa lâu hơn.

6. Thoa kem dưỡng da không mùi

Thoa kem dưỡng da ngay trước khi bạn sử dụng nước hoa. Nước hoa bám tốt hơn trên da ngậm nước. Vì vậy, chỉ cần bôi một ít kem dưỡng ẩm ngay trước đó. Việc sử dụng kem dưỡng ẩm không mùi sẽ giúp bạn trung hoà mùi nước hoa và giúp bạn trở nên thơm lâu hơn trong ngày.

7. Mang theo miếng bông gòn thấm nước hoa

Xịt nước hoa vào miếng bông và giấu chúng trong túi xách để bạn có thể tiếp xúc mùi hương suốt cả ngày. Mang bông gòn dễ hơn mang theo toàn bộ chai nước hoa. Ngoài ra, bạn cũng có thể mang theo những chai nước hoa mini.

8. Xịt lên bàn chải tóc

Không xịt trực tiếp lên tóc vì nồng độ cồn có thể làm gãy tóc. Thay vào đó hãy xịt lên bàn chải tóc của bạn và chải tóc bằng chiếc lược đó. Chúng vừa không làm hỏng tóc của bạn đồng thời giúp mái tóc của bạn lưu hương lâu hơn.

Làm thế nào để hương nước hoa thơm lâu trong mùa nắng nóng - Ảnh 3
Không xịt trực tiếp lên tóc vì nồng độ cồn có thể làm gãy tóc- Ảnh minh họa: Internet

 

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