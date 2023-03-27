Tuyệt chiêu tẩy vết ô vàng, nấm mốc, vi khuẩn trên thớt nhựa mà không phải ai cũng biết

Dưới đây là những mẹo vệ sinh thớt nhựa rất đơn giản, nhanh gọn và cực kỳ hiệu quả nhưng không phải ai cũng biết.

Thớt nhựa là một món đồ thông dụng trong rất nhiều căn bếp. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng chúng dễ bị trầy xước và ố vàng. Để loại bỏ các vết bẩn sâu trong những vết xước ấy là điều không dễ dàng và máy rửa bát cũng chẳng làm được. Dưới đây là những phương pháp làm sạch thớt nhựa ố vàng một cách an toàn và hiệu quả, nói không với thuốc tẩy. Bạn cũng cần lưu ý với những bề mặt tiếp xúc với thực phẩm thì tuyệt đối không sử dụng thuốc tẩy để làm sạch.

1. Dùng chanh Đối với cách làm này, trước tiên cần cắt đôi quả chanh rồi vắt để lấy nước cốt. Tiếp theo, hòa nước rửa bát vào phần nước cốt chanh vừa vắt, sau đó dùng miếng bọt biển nhúng vào dung dịch vừa pha rồi dùng mặt ráp (mặt màu xanh) chà nhiều lần lên bề mặt của thớt. Cuối cùng, rửa lại thớt với nước sạch rồi đem phơi khô là thớt đã trắng và sạch như mới.

Đối với cách làm này, trước tiên cần cắt đôi quả chanh rồi vắt để lấy nước cốt - Ảnh minh họa: Internet 2. Sử dụng tinh dầu và giấm Pha một cốc nước sạch với 1/2 cốc giấm trắng và 5-8 giọt tinh dầu (tùy chọn, nên chọn các loại tinh dầu có khả năng kháng khuẩn tốt như tinh dầu khuynh diệp, tinh dầu bạc hà, tinh dầu tràm trà...). Đổ hỗn hợp này vào bình xịt và xịt lên toàn bộ bề mặt thớt. Dùng bàn chải lông cứng chà đi chà lại nhiều lần trên bề mặt thớt để loại bỏ vết bẩn. Sau đó, hãy dùng nước rửa chén để rửa lại thớt một lần nữa cho sạch các vết bẩn. Hỗn hợp giấm và tinh dầu có khả năng diệt khuẩn tốt, an toàn hơn thuốc tẩy. Tuy nhiên, đây là hỗn hợp có tính tẩy yếu nên sẽ không làm sạch được những vết bẩn bám trên thớt lâu ngày. 3. Hỗn hợp baking soda, muối, giấm Cách làm: Cách làm này yêu cầu khá nhiều nguyên liệu nhưng đều là những thứ dễ tìm thấy trong bếp. Đầu tiên, bạn ngâm thớt trong dung dịch giấm trắng hoặc phun dung dịch oxy già 3% lên bề mặt thớt. Dù sử dụng cách nào thì cũng phải đợi khoảng 5 phút trước khi rửa lại với xà phòng và nước. Thoa hỗn hợp này lên bề mặt thớt rồi dùng bàn chải chà nhiều lần để loại bỏ các vết bẩn - Ảnh minh họa: Internet Sau đó, bạn tạo một hỗn hợp sệt gồm 1 phần muối nở, 1 phần muối và 1 phần nước rồi chà sạch các vết bẩn trên thớt. Tùy thuộc vào độ bẩn của thớt, bạn có thể không cần phải ngâm qua đêm. Chỉ cần trộn đều hỗn hợp với độ sệt hoàn hảo, đủ để phết mỏng lên bề mặt thớt ố vàng là được.

Ngâm ngao bằng những cách này, sau 10 phút nhả cát nhanh, thịt tươi ngon Trong con ngao luôn có cát, ngay cả khi nó đã được rửa nhiều lần, khi nấu xong vẫn không thể hết. Vậy làm cách nào để cho ngao nhả sạch ra cát?

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