Áp dụng mẹo nhỏ này để "hô biến" khăn mặt dùng lâu bốc mùi, dính nhớt trở nên trắng sạch thơm tho

Nếu để ý, bạn sẽ thấy khăn tắm, khăn mặt sử dụng được một thời gian ngắn sẽ có cảm giác dính và có mùi khó chịu. Việc giặt khăn thông thường chưa chắc đã giải quyết được vấn đề này.

Trong cuộc sống hàng ngày, dù là rửa mặt, gội đầu hay tắm rửa, chúng ta đều cần sử dụng khăn mặt. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, trên khăn sẽ xuất hiện các vi khuẩn và chúng có thể gây ra các vấn đề về da cho người sử dụng như khô da, viêm chân lông, gậy mụn, dị ứng.. Vậy bạn có thường xuyên vệ sinh khăn mặt của mình không? Chỉ cần không được giặt trong 3 ngày, khi cầm khăn bạn sẽ có cảm giác dính và có mùi. Khi gặp trường hợp này, chúng ta nên giải quyết như thế nào? Học ngay mẹo nhỏ này của chúng tôi, bạn sẽ giải quyết được các vấn đề về khăn hiệu quả.

Khăn tắm, khăn mặt sử dụng được một thời gian ngắn sẽ có cảm giác dính và có mùi khó chịu - Ảnh minh họa: Internet 1. Nguyên nhân khiến khăn mặt bị nhớt Sau khi sử dụng khăn xong mọi người hầu như đều treo khăn tắm, khăn mặt ngay trong phòng tắm. Nhà tắm lại có độ ẩm cao, ẩm ướt, là một nơi phù hợp cho các loại vi khuẩn phát triển và sinh sôi một cách rất nhanh trên bề mặt khăn khiến khăn có mùi và bị nhờn. Trên da của bạn luôn tồn tại những tế bào chết nên khi bạn sử dụng khăn lau mặt các tế bào chết đó sẽ rơi và bám lên chiếc khăn. Việc bạn dùng khăn nhưng không giặt thường xuyên sẽ để lại hiện tượng các tế bào chết bị mốc khiến khăn bị nhờn nhớt và có mùi khó chịu.

2. Những mẹo làm sạch khăn * Làm sạch khăn bằng nước muối Bạn hãy khăn vào chậu nước với một ít muối. Thêm xà phòng rồi ngâm khăn trong đó khoảng 10 phút. Sau đó, vò lại khăn để loại bỏ các chất bẩn và giặt khăn bằng nước sạch. Vắt khô nước và phơi khăn ở nơi khô thoáng. Nếu khăn bị dính, hãy cho khăn vào nước sạch, sau đó cho một lượng muối thích hợp vào, trộn đều - Ảnh minh họa: Internet * Giấm trắng Hãy pha giấm trắng theo tỷ lệ giấm trắng với nước là 1:10 rồi ngâm khăn vào dung dịch trên khoảng 15 phút. Sau đó, bạn giặt lại bằng bột giặt để loại bỏ các vết bẩn bám trên khăn. Không nên pha giấm quá đặc vì nồng độ giấm trắng quá cao sẽ khiến khăn có vị chua, phải giặt lại nhiều lần với nước để làm sạch! Không nên pha giấm quá đặc vì nồng độ giấm trắng quá cao sẽ khiến khăn có vị chua, phải giặt lại nhiều lần với nước để làm sạch - Ảnh minh họa: Internet 3. Những lưu ý khi sử dụng để khăn không bị nhớt * Khử trùng thường xuyên Cho khăn đã giặt sạch vào lò vi sóng quay khoảng 2 phút hoặc sấy thật khô. Có thể dùng nước nóng ở nhiệt độ cao để ngâm khăn mỗi tuần một lần giúp tẩy sạch chất bẩn trong khăn. * Thay khăn thường xuyên Khăn tắm và khăn mặt bạn đang dùng đều có hạn sử dụng. Không nên sử dụng khăn mặt quá 3 tháng vì khăn đã bám nhiều vi khuẩn, bạn nên thay khăn 3 tháng một lần để đảm bảo sức khỏe cho gia đình và chính bản thân mình. Dù là khăn mặt hay khăn tắm đều có hạn sử dụng của nó. Đối với khăn mặt, không nên sử dụng chúng quá 3 tháng- Ảnh minh họa: Internet * Phơi khăn ngoài ánh nắng mặt trời để khăn được khô hoàn toàn Nhà tắm là nơi ẩm ướt nên vi khuẩn sinh sôi và phát triển rất nhanh chóng, vi khuẩn kết hợp với ẩm ướt khiến khăn nhờn nhớt. Bạn hãy mang khăn ra phơi ngoài ánh sáng mặt trời để khăn được sạch sẽ và khô ráo. * Dùng riêng khăn Vi khuẩn trong khăn rất dễ lây lan chéo với nhau khi bạn treo khăn quá gần, vi khuẩn từ khăn tắm sẽ lây lan sang khăn mặt, khiến da bạn bị nổi mụn trứng cá và mẩn đỏ. Vậy nên bạn hãy sử dụng riêng khăn mặt và không để gần với các khăn khác.

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