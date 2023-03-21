Bạn đã biết cách chọn lược phù hợp để mái tóc luôn bồng bềnh ít gãy rụng

Một mái tóc đẹp, ngoài việc chăm sóc tóc thường xuyên thì việc chải tóc đúng cách cũng là yếu tố quan trọng. Lựa chọn lược chải tóc sao cho phù hợp với kiểu tóc, loại tóc là điều mà nhiều người không nghĩ tới.

Lược chải tóc phù hợp, chải đúng cách góp phần giúp mái tóc giảm tình trạng gãy rụng tóc. Vừa giúp tóc đẹp vào nếp chuẩn mà không cần đến những dụng cụ tạo mẫu tóc rườm rà. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn lựa chọn loại lược phù hợp cho từng loại tóc. Cùng theo dõi để có cho riêng mình một chiếc lược nhé. 1. Lược Sculpting (Dành cho mọi loại tóc) Đây được biết đến là loại lược thông dụng, dùng cho mọi loại tóc. Bạn thường xuyên gội và sấy tóc tại nhà. Bạn không biết cách sử dụng lược tròn để sấy tóc vào nếp, vậy hãy dùng loại lược Sculpting này nhé. Lược Sculpting có lông chải cứng giúp gỡ rối sợi tóc, làm mềm và giữ nếp tóc thẳng mượt khi đã khô hoàn toàn. Thích hợp dùng khi sấy khô tóc ướt tại nhà.

Ảnh minh họa: Internet 2. Lược tròn Lược tròn lớn mang lại hiệu quả làm mượt và tạo độ phồng cho tóc dày, thẳng vừa phải và dài. Những bàn chải này thường sử dụng để tạo sóng mềm trên hầu hết các loại tóc 3. Lược răng nhỏ Nhiều người gọi loại dụng cụ này là lược đánh rối. Vị trí các răng lược, kích thước của chúng sẽ giúp bạn chải tóc mái, giúp tóc suôn mượt, tạo độ bồng. Các răng trên lược cũng giúp cho bạn dễ dàng sử dụng để đánh bóng, làm tóc thẳng và tạo hình cho mái tóc. Bạn hãy luôn luôn nhớ rằng, lược chải tóc cần được vệ sinh một cách thường xuyên.

Ngoài ra, không bao giờ chải khi tóc ướt, lúc mới gội đầu, vì nó sẽ làm tóc bị gãy, rụng. Lựa chọn và sử dụng lược đúng cách sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giữ mái tóc khỏe đẹp và tạo phong cách cho bạn. 4. Lược răng rộng Ảnh minh họa: Internet Lược răng rộng là loại lược có các răng cách xa nhau giúp gỡ rối cho tóc, cũng có thể dùng khi gội đầu để lấy dầu xả và dầu gội. Dùng tốt nhất để gỡ nút thắt, nút rối trên tóc. Chiếc lược này phù hợp với tất cả các loại tóc. 5. Lược tạo tóc bồng (Dành cho tóc mỏng, tóc giả, tóc nối) Là loại lược dùng để gỡ rối tóc dày trung bình trở lên, và tạo độ phồng cho tóc mỏng. Lược có răng dày, có thể luồn vào từng sợi tóc nhằm làm tơi và tạo độ phồng, dày cho mái tóc. Vật liệu làm loại lược này là từ nhựa, nó rất được các nhà tạo mẫu tóc yêu thích và lựa chọn khi muốn tạo độ phồng cho mái tóc. Ảnh minh họa: Internet Sử dụng lược tạo tóc bồng khi tóc đang khô để đạt hiệu quả cao nhất. Bạn cũng có thể sử dụng khi tóc vẫn còn ướt, bết để làm tơi tóc. Lưu ý là vì lược làm bằng nhựa nên không dùng cùng với máy sấy. 6. Lược nhiệt Lược nhiệt có size nhỏ, trung bình, lớn, phù hợp với từng kiểu tóc thẳng, xoăn. Lược có tác dụng giống chiếc máy sấy tóc. Lược loại nhỏ làm việc như một thiết bị cuộn tóc, làm xoăn lọn lớn, nhỏ, bồng bềnh theo ý bạn, những cỡ lớn dùng để làm thẳng và giúp tóc bóng, mượt hơn. Ảnh minh họa: Internet Bạn hãy lưu ý nhé, không nên sử dụng chúng với mái tóc rối vì nó có thể làm gãy rụng tóc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-da-biet-cach-chon-luoc-phu-hop-de-mai-toc-luon-bong-benh-it-gay-rung-565595.html