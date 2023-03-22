Hòa kem đánh răng với nước vo gạo: Mẹo vặt tưởng chừng kì lạ nhưng mang đến lợi ích không ngờ

Mẹo vặt trong bếp 22/03/2023 15:58

Sau khi vo gạo, bạn đừng đổ phần nước vo gạo đi. Hãy pha nước vo gạo với một chút kem đánh răng. Loại nước đơn giản này có thể giúp bạn giải quyết nhiều vấn đề trong nhà. Hai nguyên liệu tưởng chừng không liên quan đến nhau kết hợp lại sẽ mang đến lợi ích tuyệt vời.

Trải qua quá trình sử dụng, nhiều bề mặt và vật dụng trong nhà thường có xu hướng cũ đi hoặc bám những vết bẩn cứng đầu khiến các bà nội trợ không khỏi đau đầu. Sử dụng nước vệ sinh có tính tẩy rửa quá mạnh sẽ rất có hại cho da tay của bạn.

Tất cả những gì bạn cần có là nước vo gạo và một ít kem đánh răng là có thể điều chế được dung dịch tẩy rửa giúp đánh bay mọi vết bẩn một cách hiệu quả và cực kỳ nhẹ nhàng.

Loại bỏ gỉ sét trên đồ kim loại

Các loại dao, kéo rất dễ bị gỉ sét. Bạn chỉ cần cho những món đồ này vào ngâm trong nước vo gạo có pha chút kem đánh răng khoảng 10 phút rồi lấy ra cọ rửa là các vết gỉ sét sẽ biến mất. Nước vo gạo có tính axit có thể phản ứng với sắt, làm các vết gỉ sét bong ra. Kem đánh răng cũng giúp tăng hiệu quả làm sạch.

Dùng nước vo gạo và kem đánh răng để lau dao, kéo thường xuyên cũng giúp chống gỉ rất tốt.

Hòa kem đánh răng với nước vo gạo: Mẹo vặt tưởng chừng kì lạ nhưng mang đến lợi ích không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lau sàn nhà

Nước vo gạo có khả năng làm sạch các vết bẩn trên sàn nhà. Vì vậy, bạn có thể dùng nước vo gạo pha thêm chút xíu kem đánh răng để lau nhà, vừa giúp nhà sạch sẽ vừa có mùi thơm dễ chịu từ kem đánh răng.

Vệ sinh bồn cầu, bồn rửa mặt

Bồn cầu và bồn rửa mặt rất dễ bị ố vàng sau một thời gian sử dụng. Bạn chỉ cần lấy nước vo gạo hòa kem đánh răng xịt lên toàn bộ bề mặt bồn cầu (hoặc bồn rửa mặt) rồi dùng bàn chải cọ sạch các vết bẩn.

Kem đánh răng có chứa chất làm sạch, có tác dụng tẩy rửa hiệu quả. Trong khi đó, cặn tinh bột trong nước vo gạo cũng có tính mài mòn và tính axit nhẹ, có khả năng loại bỏ cặn bẩn, cặn khoáng.

Mỗi tuần áp dụng một lần để đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ.

Nếu bạn dùng kem đánh răng có mùi bạc hà thì sau khi cọ rửa nhà vệ sinh còn có mùi hương dễ chịu.

Hòa kem đánh răng với nước vo gạo: Mẹo vặt tưởng chừng kì lạ nhưng mang đến lợi ích không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khử mùi sơn

Cửa, tường nhà hoặc đồ nội thất mới sơn thường có mùi khó chịu. Muốn khử mùi nhanh chóng, bạn hãy nhúng khăn vào nước vo gạo và kem đánh răng rồi lau đồ đạc nhiều lần.

Trong nước vo gạo có alkaloid có tác dụng khử mùi hôi rất tốt.

Tẩy sạch dầu mỡ trên bếp

Bếp là nơi bám nhiều dầu mỡ, nắm muối trong quá trình nấu ăn. Nếu chỉ lau bằng nước lã thì không thể sạch. Bạn có thể pha kem đánh răng với nước vo gạo để loại bỏ các vết bẩn ở bếp.

Chỉ cần xịt dung dịch nước vo gạo và kem đánh răng lên bề mặt bếp rồi lấy khăn lau đi lau lại vài lần là được.

Tương tự, bạn có thể sử dụng nước vo gạo của để làm sạch tường bếp, máy hút mùi.

Muốn tẩy sạch các vết dầu mỡ trong chai lọ, bạn có thể đổ nước vo gạo và kem đánh răng vào chai, ngâm khoảng 5-10 phút rồi lắc mạnh chai nhiều lần. Dầu mỡ sẽ nhanh chóng hòa tan vào nước vo gạo, chai sẽ sạch bóng mà không cần dùng đến các loại nước tẩy rửa.

Hòa kem đánh răng với nước vo gạo: Mẹo vặt tưởng chừng kì lạ nhưng mang đến lợi ích không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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