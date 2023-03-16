Bật mí 12 thủ thuật giúp "tăng tốc" iPhone bị chậm nhanh như gió

Đây là bước cơ bản nhất và quan trọng nhất, một phần vì nó giúp bảo vệ thiết bị của bạn khỏi các vi phạm bảo mật. Nếu phần mềm iPhone của bạn được cập nhật, thiết bị sẽ hoạt động tốt nhất. Không phải tất cả chúng ta đều quan tâm đến việc cài đặt các bản cập nhật mới nhất, nhưng bạn có thể làm cho nó bớt khó khăn hơn bằng cách đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm và chọn “ Bật” cho Cập nhật tự động.

2. Kiểm tra dung lượng lưu trữ

So với các mẫu cũ hơn có dung lượng lưu trữ 16 GB, những chiếc iPhone mới hơn cho cảm giác như chúng có dung lượng lưu trữ không giới hạn, nhưng điều đó không đúng. Theo thời gian, iPhone có thể trở nên lộn xộn với các ứng dụng, ảnh và các tệp khác không sử dụng. Apple cho biết điện thoại của họ cần một dung lượng lưu trữ khả dụng nhất định để chạy bình thường.

“Để có hiệu suất tốt nhất, hãy cố gắng duy trì ít nhất 1GB dung lượng trống ,” công ty cho biết. “Nếu dung lượng lưu trữ khả dụng của bạn luôn thấp hơn 1GB, thiết bị của bạn có thể chạy chậm lại.”

Bạn có thể đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Bộ nhớ iPhone để biết đề xuất cho thiết bị của mình.

3. Tắt các tính năng không cần thiết

Nếu bạn đang ở nhà hoặc tại cơ quan và có tín hiệu Wi-Fi mạnh, việc sử dụng Wi-Fi thay vì dữ liệu di động sẽ giúp iPhone của bạn hoạt động tốt hơn. Điều đó nói rằng, khi bạn ra ngoài, bạn có thể cải thiện hiệu suất của iPhone bằng cách tắt các tính năng không cần thiết như Bluetooth, Wi-Fi và Dịch vụ định vị.

Đi tới menu Cài đặt và chọn các tính năng bạn muốn tắt, ngoài ra, hãy tập thói quen bật lại Wi-Fi khi có sẵn.

4. Vô hiệu hóa làm mới ứng dụng nền

Đôi khi, bạn có thể thấy rằng pin của mình hết nhanh hơn bình thường, ngay cả khi bạn không làm gì nhiều với điện thoại của mình. Một lý do có thể là do bạn có các ứng dụng đang chạy ngầm. Nếu các ứng dụng này lập bản đồ hoặc định vị địa lý cho bạn, chúng sẽ làm hao pin và khiến điện thoại của bạn chạy chậm hơn.

Bạn có thể vuốt lên và đóng các ứng dụng bạn không sử dụng theo cách thủ công hoặc bạn có thể đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng nền và tắt tính năng này đối với tất cả các ứng dụng bạn không cần chạy trong nền.

5. Điều chỉnh hiệu ứng hình ảnh và hoạt ảnh

Trên các thiết bị cũ hơn, việc giảm chuyển động của hiệu ứng hình ảnh và hoạt ảnh có thể giải phóng rất nhiều sức mạnh xử lý. Nếu bạn cần thêm tốc độ từ điện thoại của mình, hãy đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng rồi cuộn xuống Giảm chuyển động. Việc tắt cài đặt này sẽ dẫn đến việc giảm nhu cầu bộ xử lý ngay lập tức.

6. Luôn cập nhật ứng dụng

Bạn có thể nghĩ rằng bạn tải xuống một ứng dụng một lần và thế là xong, nhưng các ứng dụng lỗi thời có thể góp phần làm chậm hiệu suất trên iPhone của bạn (ngoài ra còn gây ra rủi ro bảo mật).

Điều cần thiết là phải thường xuyên kiểm tra các bản cập nhật hệ thống iOS, cũng như các bản cập nhật từ các ứng dụng riêng lẻ. Apple giúp việc cập nhật ứng dụng trở nên dễ dàng. Truy cập App Store trên điện thoại và bạn sẽ thấy Cập nhật trong thanh bên. Từ đó, bạn có thể chọn từng ứng dụng để cập nhật hoặc bạn có thể chọn Cập nhật tất cả.

7. Xóa hoặc giảm tải mọi ứng dụng không sử dụng

Không cần phải giữ các ứng dụng bạn không thực sự sử dụng và việc xóa các ứng dụng không sử dụng có thể giúp điện thoại của bạn hoạt động hiệu quả. Bạn có thể xem qua điện thoại của mình và xóa bất kỳ ứng dụng nào mà bạn không thường xuyên truy cập bằng cách nhấn và giữ biểu tượng cho đến khi nó lắc lư.

Để có cái nhìn sâu hơn về việc sử dụng của bạn, bạn có thể đi tới ((Settings > General > iPhone Storage) Cài đặt > Cài đặt chung > Bộ nhớ iPhone để xem lại danh sách hiển thị cho bạn biết lần cuối cùng bạn sử dụng từng ứng dụng và dung lượng mà mỗi ứng dụng tiêu thụ, điều này sẽ giúp bạn quyết định những gì bạn muốn giảm tải hoặc xóa.

Bạn giữ lại các tài liệu và dữ liệu liên quan đến ứng dụng trong khi giải phóng dung lượng lưu trữ bằng cách xóa chính ứng dụng đó. Đó là một lựa chọn tốt nếu bạn hiện không sử dụng ứng dụng nhiều nhưng có thể sẽ muốn dùng ứng dụng đó trong tương lai. Chỉ cần chọn ứng dụng từ danh sách và chọn nút “Offload - Giảm tải”.

Nếu không định truy cập lại ứng dụng, bạn cũng có thể xóa hoàn toàn ứng dụng đó để xóa dữ liệu liên quan.

8. Chọn tùy chọn sao lưu thủ công trong menu cài đặt iCloud

Điều này khá phức tạp vì nó buộc bạn phải nhớ sao lưu điện thoại của mình. Nhưng việc đặt điện thoại của bạn tự động sao lưu vào iCloud sẽ lấy tài nguyên từ thiết bị của bạn và đối với nhiều người trong chúng ta, điều đó không phải lúc nào cũng cần thiết.

Truy cập (Settings > iCloud > Backup) Cài đặt > iCloud > Sao lưu và chuyển chế độ sao lưu từ (“Automatic” to “Manual'') “Tự động” sang “Thủ công”. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hơn thời gian và tần suất điện thoại sao lưu, cải thiện hiệu suất về lâu dài. Chỉ cần đừng quên sao lưu thông tin của bạn!

9. Chỉ bật chế độ nguồn điện thấp khi cần thiết

Bạn có thể nhận thấy rằng iPhone của bạn chuyển sang Low Power Mode: Chế độ năng lượng thấp khi pin của bạn giảm xuống dưới 20%. Đây là một tính năng tốt để kéo dài tuổi thọ pin của bạn.

10. Tránh nhiệt độ quá cao

Nếu bạn mang iPhone của mình tham gia các chuyến phiêu lưu ngoài trời ở nơi có nhiệt độ khắc nghiệt, điều đó sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị và rút ngắn tuổi thọ pin.

Nếu muốn mang điện thoại đến khu trượt tuyết, tốt nhất bạn nên lấy một chiếc tủ có khóa và để điện thoại trong nhà nghỉ. Nếu bạn mang iPhone của mình đến bãi biển, hãy để nó trong bóng râm và càng mát càng tốt.

11. Kiểm tra dịch vụ định vị

Khi bạn tải xuống một ứng dụng mới, có thể bạn đã nhận thấy rằng ứng dụng này sẽ hỏi liệu ứng dụng đó có được phép theo dõi vị trí của bạn hay không. Mặc dù điều này có một số lợi ích về mặt tiện lợi, nhưng nó cũng có thể làm giảm tuổi thọ pin và ảnh hưởng đến hiệu suất của iPhone. Ngoài ra, vì lý do bảo mật, bạn không cần bất kỳ ứng dụng nào để theo dõi bạn mọi lúc.

12. Khởi động lại iPhone

Đôi khi, cách khắc phục tốt nhất là cách đơn giản nhất, rõ ràng nhất. Nếu vẫn thất bại, khởi động lại đơn giản có thể giúp cải thiện hiệu suất của thiết bị.

Theo Huffpost