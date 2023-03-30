Không cần đi nhà hàng năm sao, đây là bí quyết chế biến bò bít tết tuyệt hảo tại nhà

Dưới đây, ba chuyên gia nấu ăn sẽ cho bạn thông tin chi tiết về cách thực hiện món bít tết thơm ngon hoàn hảo tại nhà:

Một miếng thịt ngon (thịt tươi, chất lượng cao) là điều kiện tiên quyết nếu bạn muốn nấu một bữa ăn chất lượng như nhà hàng 5 sao.

Dan Kaplan, chủ trang trại Heartstone, nơi sản xuất thịt bò ở Charleston, cho biết: "Bít tết mà dở thì bạn không thể làm gì hơn, ăn cũng chả có hương vị trở gì cả. Và vấn đề chính là bạn phải làm nổi bật hương vị thơm ngon, độc đáo từ chính miếng thịt mà bạn chọn."

Abbie Gellman, chuyên gia dinh dưỡng tại New York cho biết: “Không phải tất cả các loại thịt đều được nấu như nhau. Bởi vì tất cả các bộ phận trên động vật được vận động theo cách khác nhau”. Mỗi thớ thịt có lượng mỡ, độ mềm và hương vị riêng biệt. Các miếng bít tết cao cấp (thường được dán nhãn "USDA Prime" hoặc "USDA Choice" tại các siêu thị và cửa hàng bán thịt địa phương) thường dùng thịt bò thăn, xương sườn, hoặc vùng chữ T. Những miếng bít tết này được lấy từ những nhóm cơ ít hoạt động nên chúng rất mềm. Chúng có thể chín nhanh chóng ở nhiệt độ cao.

Nếu lần đầu bạn nấu món bít tết, thì hãy chọn phần thịt không xương (như thịt bò thăn, hoặc sườn không xương) là lựa chọn tốt nhất vì chúng dễ nấu và nhanh chín hơn so với bít tết có xương. Điều quan trọng nữa là phải xem độ dày của miếng thịt. Thông thường, một miếng bít tết dày khoảng 1,5 inch được cho là lý tưởng nhất để có được lớp thịt cháy xém ngon lành mà lại không làm thịt bên trong quá chín.





Tránh nấu khi thịt còn lạnh

Michael Tsarnas, bếp trưởng tại nhà hàng Gabriella's Italian Steakhouse ở New Jersey gợi ý: Sau khi lấy bít tết ra khỏi tủ lạnh, hãy để yên khoảng 45-60 phút để thịt chín đều và ngon hơn.

Để rã đông một miếng thịt bít tết, bạn nên cho vào một cái bát đầy nước ở nhiệt độ phòng và để nó ở đó trong một giờ để rã đông.

Nấu bạn lấy thịt từ tủ lạnh hoặc tủ đông ra và làm ngay, có thể sẽ khiến miếng thịt chín không đều với và bị cháy. Đương nhiên hương vị sẽ không ngon lành gì.

Ăn bít tết còn sống hoặc chưa chín kỹ có thể khiến bạn tăng nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm do nhiễm khuẩn salmonella, E. Coli và các vi khuẩn có hại khác có trong thịt sống.

Trung tâm Dinh dưỡng cho biết: “Ngay cả những người sành ăn và kỹ tính, cũng không thể đảm bảo độ an toàn của thịt sống. Điều đó cũng có nghĩa là các món từ thịt sống, chẳng hạn như bánh tartare bít tết hoặc thịt bò carpaccio cũng sẽ không an toàn, đặc biệt đối với những người có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm cao như phụ nữ mang thai, trẻ em, người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch yếu nên tránh tất cả các món ăn sống".

Muối thịt một cách 'tận tình'

Tsarnas gợi ý bạn nên dùng khăn giấy thấm miếng bít tết trước khi nêm gia vị để loại bỏ độ ẩm thừa. Điều này sẽ giúp bạn có được lớp bên ngoài ngon hơn.

Bạn nên phủ đều cả hai mặt miếng bít tết với lượng muối Kosher vừa phải (không phải muối ăn vì nó đã được tinh chế và iốt hóa).

Tốt nhất bạn nên ướp muối bít tết một giờ trước khi nấu (hai giờ trở lên đối với những miếng thịt cứng hơn hoặc dày hơn). Điều này sẽ làm muối thấm vào miếng thịt một cách tự nhiên và làm cho thịt ngon ngọt và mềm hơn.

Đầu tư một chiếc nhiệt kế

Cả chuyên gia Kaplan và Tsarnas đều khuyên bạn nên sử dụng nhiệt kế đo thịt để đo chính xác nhiệt độ bên trong và độ chín của thịt.

Kaplan nói: Tránh dùng nĩa hoặc dao để cắt miếng bít tết để kiểm tra xem nó đã chín chưa làm thế nó sẽ bị tiết nước.

Lật nhanh bít tết của bạn

Kaplan khuyên bạn nên lật miếng bít tết nhiều lần thay vì cách lật một lần để thịt chín đều hơn. Sau 30 giây lật một lần cũng giúp thịt ngon hơn.

Bạn cũng nên đảm bảo vỉ nướng đã được làm sạch trước khi đặt bít tết lên đó. Nấu nướng trên vỉ nướng bẩn có thể làm thức ăn của bạn bị nhiễm bẩn, gây bệnh. Vì vậy, bước đầu tiên là làm sạch vỉ nướng của bạn để loại bỏ cặn cacbon, vụn thức ăn, bụi bẩn và nấm mốc tích tụ.

Lò nướng phải đủ nóng để nướng bít tết. Bạn nên làm nóng trước ở nhiệt độ cao (450°F-500°F).

Khi nướng, hãy lật miếng bít tết ở cả hai mặt và liên tục kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế đo thịt. (Nhiệt độ được đề xuất: Medium-Rare: 130°F-135°F; Medium: 140°F - 145°F; Medium-Well: 150°F-155°F; Well-done: 160°F)

Khi nướng những miếng thịt dày hơn hoặc lớn hơn, bạn có thể đóng nắp để giữ nhiệt độ cao và chín đều.

Gellman khuyên thêm là bạn nên cắt miếng bít tết của bạn theo thớ. Điều này sẽ giúp bít tết vẫn mềm và dễ ăn hơn. Cuối cùng, để tiết kiệm thời gian và tránh 'xu' vào phút chót, bạn hãy bày các nguyên liệu và dụng cụ như chảo, thớt, nhiệt kế đo thịt, giá đỡ, v.v cùng một nơi trước khi bạn bắt đầu chuẩn bị nấu nướng.

Theo The Forbes