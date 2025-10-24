Tử vi ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025: Dậu làm ăn phát đạt, Tỵ sự nghiệp thăng tiến, Mùi sống trong giàu sang

Tuổi Mùi đang trong giai đoạn vượng phát toàn diện, làm gì cũng dễ thành công, có quý nhân đồng hành. Nhờ bản tính thiện lương và lối sống khéo léo, bạn không chỉ nhận được sự tin tưởng từ người khác mà còn gặp được nhiều vận may bất ngờ.

Nhờ tinh thần chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội, tuổi Mùi có thể cải thiện đáng kể thu nhập. Những ai làm kinh doanh, tự do hoặc đang tìm kiếm cơ hội đầu tư sẽ có cơ hội “hốt bạc” nếu hành động kịp thời. Chi tiêu thoải mái, không phải lo lắng nhiều về tài chính.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong khoảng thời gian tới đây, người tuổi Tỵ có quý nhân nâng đỡ, vận trình được cải thiện rõ rệt, nhất là trong công việc. Các dự án trước đây tưởng chừng bế tắc thì nay có sự thay đổi tích cực, có sự trợ giúp của người có vị thế, có kinh nghiệm lâu năm.

Quý nhân xuất hiện không ồn ào. Đó có thể là một người bạn cũ, đồng nghiệp hoặc cấp trên. Họ giúp tuổi Tỵ mở ra cánh cửa mới trong công việc, giới thiệu các mối quan hệ hợp tác làm ăn. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Tỵ thể hiện lòng biết ơn, trân trọng đối với những người bạn tốt, người đã giúp đõ mình trong công việc và cuộc sống.

Trong vấn đề tài chính, dòng tiền đổ về ổn định, tuổi Tỵ có thể gia tăng thu nhập bằng các công việc làm thêm. Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng ấm áp, người độc thân dễ gặp nhân duyên tốt qua lời giới thiệu của người quen hoặc trong môi trường công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!