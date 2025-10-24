Tử vi 10 ngày tới (25/10-5/11), 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 24/10/2025 13:29

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn, nghênh đón vô vàn hỷ sự.

Tuổi Tý 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có hướng phát triển rõ ràng.

Ngày này tuổi Tý hãy để tâm nhiều hơn cách làm việc, thời gian chú tâm công việc sẽ cho bạn cơ hội tiếp cận với nhiều chiêu thức mới.

Công việc: Trong công việc người tuổi Tý điều chỉnh thời gian, để có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi thêm nhiều kỹ năng làm việc.

Tình cảm: Luôn quan tâm đối phương theo cách riêng của bạn, tình cảm với bạn cần đến sự thông cảm cho nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hãy lưu tâm tài chính, vì tiền bạc không tự sinh ra và mất đi.

Sức khoẻ: Cố gắng thay đổi thói quen, dành buổi sáng dậy sớm và vận động nhẹ.

Tử vi 10 ngày tới (25/10-5/11), 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Trong tháng này, người tuổi Hợi được quý nhân bao quanh như có phúc khí che chở. May mắn đến theo những cách bất ngờ - có thể là một người thầy tốt trong trường học, hoặc một đồng nghiệp, tiền bối trong công việc.

Với người đang học, quý nhân không chỉ mang lại kiến thức mà còn giúp bạn củng cố niềm tin và thái độ học tập tích cực hơn. Họ sẽ chỉ cho bạn cách sắp xếp lộ trình học, đối phó với áp lực, để bạn tự tin vượt qua các kỳ thi.

Còn với người đi làm, quý nhân mang tới cơ hội hợp tác, mở rộng mối quan hệ, giúp công việc trôi chảy, hiệu suất tăng, dự án tiến triển thuận lợi. Nhờ vậy, cơ hội thăng chức, tăng lương cũng nhiều hơn. Suốt tháng 10, quý nhân như cơn mưa lành, âm thầm vun đắp cho con đường học tập và sự nghiệp của tuổi Hợi thêm vững vàng, rực rỡ.

Tử vi 10 ngày tới (25/10-5/11), 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, hầu hết các kế hoạch của tuổi Sửu diễn ra trôi chảy, thu được thành tựu đáng kể. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bản mệnh cảm thấy phiền lòng.

Con giáp này đang có nhiều cơ hội làm ăn, chỉ cần nắm bắt kịp thời là phát lộc. Tuy nhiên, tuổi Sửu phải cân nhắc thật kỹ trước khi đổ tiền vào đầu tư. Đừng tùy tiện làm theo người khác, cũng đừng dễ dàng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng.

Vận trình tình duyên của tuổi Sửu cũng khá vượng sắc, đôi bên dành cho nhau tình cảm nồng nàn, ngày thành đôi về chung một nhà không còn xa.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Tử vi 10 ngày tới (25/10-5/11), 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

