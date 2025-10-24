Đúng 21h hôm nay, ngày 24/10/2025, 3 con giáp TIỀN TÀI SUNG TÚC, sự nghiệp thăng tiến, điềm lành kéo đến, thu ngàn tài lộc

Tâm linh - Tử vi 24/10/2025 15:27

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tiền tài dư dả, công danh phát đạt, vàng bạc đầy nhà.

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay ngày 24/10/2025 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn phải lòng người bạn đã từng giúp đỡ bạn.

Ngày này tuổi Thìn sự đón nhận tích cực từ công việc giúp bạn có động lực nỗ lực và cố gắng cải thiện bất ngờ trong công danh.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc được đánh giá cao về tố chất, từ đó nỗ lực làm việc nghiêm túc.

Tình cảm: Tình cảm bắt đầu khi cả hai còn là bạn, hôm nay bạn đã bắt đầu cảm nắng đối phương.

Tài lộc: Tài chính bạn hiểu rõ cách làm việc, chi tiêu. Thế nhưng thường vượt ngân sách dự kiến ban đầu.

Sức khỏe: Cơ thể cần được nạp nhiều dưỡng chất, các chất xơ cần thiết cho một ngày dài làm việc.

Đúng 21h hôm nay, ngày 24/10/2025, 3 con giáp TIỀN TÀI SUNG TÚC, sự nghiệp thăng tiến, điềm lành kéo đến, thu ngàn tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu là con giáp thứ hai có vận trình thăng hoa mạnh nhất trong thời gian này. Vốn là người chăm chỉ, có trách nhiệm và luôn cầu toàn, tuổi Dậu thường gặt hái thành công nhờ sự kiên trì hơn là may mắn. Nhưng lần này, vận may thực sự gõ cửa tận nhà.

Dưới tác động của sao Tử Vi và Thiên Hỷ, người tuổi Dậu có thể gặp quý nhân quyền lực – người không chỉ mang đến cơ hội công việc mà còn chỉ dẫn con đường làm giàu. Đặc biệt, những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, marketing hoặc sáng tạo sẽ dễ nhận được dự án lớn, ký hợp đồng quan trọng hoặc mở rộng thị trường một cách bất ngờ.

Ngoài ra, đây cũng là thời kỳ tài vận “bung nở”, tiền về từ nhiều nguồn: công việc chính, nghề tay trái, hoặc đầu tư sinh lời. Tuổi Dậu nên tận dụng giai đoạn này để xoay vốn, mở rộng hoạt động, vì càng mạnh dạn bao nhiêu thì lợi nhuận càng tăng bấy nhiêu.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chọn đúng người đồng hành. Nếu hợp tác cùng người đáng tin, thành quả sẽ nhân đôi; nhưng nếu vội vã vì tham, dễ gặp rủi ro. Hãy tỉnh táo, cân nhắc kỹ lưỡng, và giữ tâm thế khiêm tốn dù thành công đến nhanh.

Đúng 21h hôm nay, ngày 24/10/2025, 3 con giáp TIỀN TÀI SUNG TÚC, sự nghiệp thăng tiến, điềm lành kéo đến, thu ngàn tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Tỵ được lộc từ công việc. Người đang chờ tin tức liên quan đến xin việc, thi cử, nhận chức sắp tới sẽ nhận được tin tốt. Con giáp này hãy cứ làm tốt công việc của mình, đừng quan tâm xem người khác đang làm gì.

Trên phương diện tài chính, con giáp này cũng may mắn không kém. Số tiền bản mệnh bỏ ra trong thời gian gần đây sẽ đem lại kết quả tốt. Một số người đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực nào đó thì nên tranh thủ hỏi những người có kinh nghiệm đi trước, họ sẽ là quý nhân giúp bản mệnh rất nhiều.

Vận trình tình cảm bình ổn. Con giáp này khéo léo tháo gỡ từng nút thắt trong gia đình, tình yêu cảm giác như mọi việc đơn giản như chưa từng có, tránh được những rủi ro lớn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Đúng 21h hôm nay, ngày 24/10/2025, 3 con giáp TIỀN TÀI SUNG TÚC, sự nghiệp thăng tiến, điềm lành kéo đến, thu ngàn tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Qua đêm nay, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Triệu Lộ Tư rục rịch ký kết hợp đồng với công ty quản lý mới, chuẩn bị tiếp tục đóng phim?

Triệu Lộ Tư rục rịch ký kết hợp đồng với công ty quản lý mới, chuẩn bị tiếp tục đóng phim?

Sao quốc tế 48 phút trước
Tuần cuối cùng tháng 10/2025: 3 con giáp sung túc thịnh vượng, tình tiền phơi phới, trả hết nợ nần, nhà có của ăn của để

Tuần cuối cùng tháng 10/2025: 3 con giáp sung túc thịnh vượng, tình tiền phơi phới, trả hết nợ nần, nhà có của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Người đàn ông đi xe máy tử vong thương tâm khi bị tấm kim loại bay trúng cổ

Người đàn ông đi xe máy tử vong thương tâm khi bị tấm kim loại bay trúng cổ

Video 59 phút trước
Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ ép nhúng lưỡi vào nước sôi

Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ ép nhúng lưỡi vào nước sôi

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp bước vào thời điểm thăng hoa, nắm bắt ngay thời cơ để phát tài phát lộc rực rỡ

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp bước vào thời điểm thăng hoa, nắm bắt ngay thời cơ để phát tài phát lộc rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tức giận đòi bỏ nhà vì chồng trác táng, hành động bất ngờ của bố chồng khiến tôi 'sốc ngược'

Tức giận đòi bỏ nhà vì chồng trác táng, hành động bất ngờ của bố chồng khiến tôi 'sốc ngược'

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Đúng 21h hôm nay, ngày 24/10/2025, 3 con giáp TIỀN TÀI SUNG TÚC, sự nghiệp thăng tiến, điềm lành kéo đến, thu ngàn tài lộc

Đúng 21h hôm nay, ngày 24/10/2025, 3 con giáp TIỀN TÀI SUNG TÚC, sự nghiệp thăng tiến, điềm lành kéo đến, thu ngàn tài lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Chân dung 'nữ quái' quật ngã cụ ông 89 tuổi, cướp vàng

Chân dung 'nữ quái' quật ngã cụ ông 89 tuổi, cướp vàng

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Nghe tiếng nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Nghe tiếng nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Nóng: Nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt về tội "Môi giới hối lộ"

Nóng: Nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt về tội "Môi giới hối lộ"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Qua đêm nay, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Tuần cuối cùng tháng 10/2025: 3 con giáp sung túc thịnh vượng, tình tiền phơi phới, trả hết nợ nần, nhà có của ăn của để

Tuần cuối cùng tháng 10/2025: 3 con giáp sung túc thịnh vượng, tình tiền phơi phới, trả hết nợ nần, nhà có của ăn của để

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp bước vào thời điểm thăng hoa, nắm bắt ngay thời cơ để phát tài phát lộc rực rỡ

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp bước vào thời điểm thăng hoa, nắm bắt ngay thời cơ để phát tài phát lộc rực rỡ

7 ngày tiếp theo (25/10-31/10): 3 con giáp GIÀU SANG bất ngờ ập đến, xòe tay hứng tiền bạc tỷ, chỉ cần ngồi không cũng có tiền xài

7 ngày tiếp theo (25/10-31/10): 3 con giáp GIÀU SANG bất ngờ ập đến, xòe tay hứng tiền bạc tỷ, chỉ cần ngồi không cũng có tiền xài

Đúng hai ngày 25/10 và 26/10: 3 con giáp mở mắt thấy vận may, ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, cuộc đời sang trang, giàu càng thêm giàu

Đúng hai ngày 25/10 và 26/10: 3 con giáp mở mắt thấy vận may, ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, cuộc đời sang trang, giàu càng thêm giàu

Từ cuối tháng 11/2025 dương lịch: 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ cuối tháng 11/2025 dương lịch: 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị