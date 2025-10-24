Đúng 21h hôm nay, ngày 24/10/2025, 3 con giáp TIỀN TÀI SUNG TÚC, sự nghiệp thăng tiến, điềm lành kéo đến, thu ngàn tài lộc

Tử vi hôm nay ngày 24/10/2025 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn phải lòng người bạn đã từng giúp đỡ bạn.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc được đánh giá cao về tố chất, từ đó nỗ lực làm việc nghiêm túc.

Ngày này tuổi Thìn sự đón nhận tích cực từ công việc giúp bạn có động lực nỗ lực và cố gắng cải thiện bất ngờ trong công danh.

Tình cảm: Tình cảm bắt đầu khi cả hai còn là bạn, hôm nay bạn đã bắt đầu cảm nắng đối phương.

Tài lộc: Tài chính bạn hiểu rõ cách làm việc, chi tiêu. Thế nhưng thường vượt ngân sách dự kiến ban đầu.

Sức khỏe: Cơ thể cần được nạp nhiều dưỡng chất, các chất xơ cần thiết cho một ngày dài làm việc.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp thứ hai có vận trình thăng hoa mạnh nhất trong thời gian này. Vốn là người chăm chỉ, có trách nhiệm và luôn cầu toàn, tuổi Dậu thường gặt hái thành công nhờ sự kiên trì hơn là may mắn. Nhưng lần này, vận may thực sự gõ cửa tận nhà.

Dưới tác động của sao Tử Vi và Thiên Hỷ, người tuổi Dậu có thể gặp quý nhân quyền lực – người không chỉ mang đến cơ hội công việc mà còn chỉ dẫn con đường làm giàu. Đặc biệt, những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, marketing hoặc sáng tạo sẽ dễ nhận được dự án lớn, ký hợp đồng quan trọng hoặc mở rộng thị trường một cách bất ngờ.

Ngoài ra, đây cũng là thời kỳ tài vận “bung nở”, tiền về từ nhiều nguồn: công việc chính, nghề tay trái, hoặc đầu tư sinh lời. Tuổi Dậu nên tận dụng giai đoạn này để xoay vốn, mở rộng hoạt động, vì càng mạnh dạn bao nhiêu thì lợi nhuận càng tăng bấy nhiêu.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chọn đúng người đồng hành. Nếu hợp tác cùng người đáng tin, thành quả sẽ nhân đôi; nhưng nếu vội vã vì tham, dễ gặp rủi ro. Hãy tỉnh táo, cân nhắc kỹ lưỡng, và giữ tâm thế khiêm tốn dù thành công đến nhanh.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Tỵ được lộc từ công việc. Người đang chờ tin tức liên quan đến xin việc, thi cử, nhận chức sắp tới sẽ nhận được tin tốt. Con giáp này hãy cứ làm tốt công việc của mình, đừng quan tâm xem người khác đang làm gì.

Trên phương diện tài chính, con giáp này cũng may mắn không kém. Số tiền bản mệnh bỏ ra trong thời gian gần đây sẽ đem lại kết quả tốt. Một số người đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực nào đó thì nên tranh thủ hỏi những người có kinh nghiệm đi trước, họ sẽ là quý nhân giúp bản mệnh rất nhiều.

Vận trình tình cảm bình ổn. Con giáp này khéo léo tháo gỡ từng nút thắt trong gia đình, tình yêu cảm giác như mọi việc đơn giản như chưa từng có, tránh được những rủi ro lớn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!