Bước sang ngày mới (thứ Bảy 25/10/2025), 3 con giáp may mắn lên hương, vận xui nhường bước, tài lộc an khang, GIÀU SANG PHÚ QUÝ, vạn sự hoàn mỹ

Cục diện Tam Hợp mang tới cho tuổi Tý vận may rực rỡ và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quý nhân, giúp mọi việc tiến triển trôi chảy và thuận lợi. Bạn sẽ cảm nhận rõ sự hài lòng và may mắn trong các mối quan hệ xã hội trong ngày này.

Phương diện tình cảm vô cùng thuận lợi và rực rỡ. Người độc thân trở nên nổi tiếng và thu hút hơn bao giờ hết trong các buổi tụ tập hoặc môi trường làm việc. Các cặp đôi có nhiều cơ hội tương tác, trải nghiệm chung thông qua các hoạt động giải trí hoặc chuyến đi ngắn. Điều này giúp cả hai hiểu nhau hơn

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Tuổi Ngọ

Tử vi trong ngày tới là giai đoạn rực rỡ của người tuổi Ngọ, đặc biệt trong lĩnh vực sự nghiệp và các mối quan hệ. Năng lượng tích cực của bạn sẽ thu hút nhiều cơ hội và sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với sự nóng vội, cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định lớn.

Công việc đây là thời điểm để bạn tỏa sáng trong công việc. Các ý tưởng sáng tạo sẽ được đánh giá cao, và bạn có thể nhận được sự công nhận từ cấp trên hoặc khách hàng. Nếu đang tìm việc, cơ hội mới sẽ xuất hiện từ những mối quan hệ bất ngờ.

Thu nhập ổn định, và có khả năng nhận được khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ các dự án trước đó. Tuy nhiên, tránh đầu tư mạo hiểm vào những lĩnh vực chưa rõ ràng.

Người độc thân có thể gặp được "một nửa" phù hợp, đặc biệt trong các chuyến đi hoặc hoạt động xã hội. Người đã có đôi nên chú ý lắng nghe và chia sẻ để duy trì sự hài hòa.

