Bước sang ngày mới (thứ Bảy 25/10/2025), 3 con giáp may mắn lên hương, vận xui nhường bước, tài lộc an khang, GIÀU SANG PHÚ QUÝ, vạn sự hoàn mỹ

Tâm linh - Tử vi 24/10/2025 12:30

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tài lộc tăng vọt, kinh doanh phát đạt, tha hồ hốt bạc.

Tuổi Tý 

Cục diện Tam Hợp mang tới cho tuổi Tý vận may rực rỡ và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quý nhân, giúp mọi việc tiến triển trôi chảy và thuận lợi. Bạn sẽ cảm nhận rõ sự hài lòng và may mắn trong các mối quan hệ xã hội trong ngày này.

Phương diện tình cảm vô cùng thuận lợi và rực rỡ. Người độc thân trở nên nổi tiếng và thu hút hơn bao giờ hết trong các buổi tụ tập hoặc môi trường làm việc. Các cặp đôi có nhiều cơ hội tương tác, trải nghiệm chung thông qua các hoạt động giải trí hoặc chuyến đi ngắn. Điều này giúp cả hai hiểu nhau hơn

Bước sang ngày mới (thứ Bảy 25/10/2025), 3 con giáp may mắn lên hương, vận xui nhường bước, tài lộc an khang, GIÀU SANG PHÚ QUÝ, vạn sự hoàn mỹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Bước sang ngày mới (thứ Bảy 25/10/2025), 3 con giáp may mắn lên hương, vận xui nhường bước, tài lộc an khang, GIÀU SANG PHÚ QUÝ, vạn sự hoàn mỹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi trong ngày tới là giai đoạn rực rỡ của người tuổi Ngọ, đặc biệt trong lĩnh vực sự nghiệp và các mối quan hệ. Năng lượng tích cực của bạn sẽ thu hút nhiều cơ hội và sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với sự nóng vội, cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định lớn.

Công việc đây là thời điểm để bạn tỏa sáng trong công việc. Các ý tưởng sáng tạo sẽ được đánh giá cao, và bạn có thể nhận được sự công nhận từ cấp trên hoặc khách hàng. Nếu đang tìm việc, cơ hội mới sẽ xuất hiện từ những mối quan hệ bất ngờ.

Thu nhập ổn định, và có khả năng nhận được khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ các dự án trước đó. Tuy nhiên, tránh đầu tư mạo hiểm vào những lĩnh vực chưa rõ ràng.

Người độc thân có thể gặp được "một nửa" phù hợp, đặc biệt trong các chuyến đi hoặc hoạt động xã hội. Người đã có đôi nên chú ý lắng nghe và chia sẻ để duy trì sự hài hòa.

Bước sang ngày mới (thứ Bảy 25/10/2025), 3 con giáp may mắn lên hương, vận xui nhường bước, tài lộc an khang, GIÀU SANG PHÚ QUÝ, vạn sự hoàn mỹ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong hai ngày 23 và 24/10, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của cải chất đầy kho

Trong hai ngày 23 và 24/10, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của cải chất đầy kho

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được đoán mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua nhiều cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua nhiều cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Tâm sự 14 phút trước
Tử vi ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025: Dậu làm ăn phát đạt, Tỵ sự nghiệp thăng tiến, Mùi sống trong giàu sang

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025: Dậu làm ăn phát đạt, Tỵ sự nghiệp thăng tiến, Mùi sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Bất ngờ bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật đằng sau

Bất ngờ bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật đằng sau

Tâm sự 29 phút trước
Mẹ chồng tuyên bố coi tôi như người đẻ thuê, nhưng thái độ của bà với người này mới khiến tôi uất ức

Mẹ chồng tuyên bố coi tôi như người đẻ thuê, nhưng thái độ của bà với người này mới khiến tôi uất ức

Tâm sự 44 phút trước
Bước sang ngày mới (thứ Bảy 25/10/2025), 3 con giáp may mắn lên hương, vận xui nhường bước, tài lộc an khang, GIÀU SANG PHÚ QUÝ, vạn sự hoàn mỹ

Bước sang ngày mới (thứ Bảy 25/10/2025), 3 con giáp may mắn lên hương, vận xui nhường bước, tài lộc an khang, GIÀU SANG PHÚ QUÝ, vạn sự hoàn mỹ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sập cần cẩu công trình chung cư 25 tầng, một công nhân tử vong

Sập cần cẩu công trình chung cư 25 tầng, một công nhân tử vong

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Vừa ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống đường, biết được lý do tôi rút đơn ngay

Vừa ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống đường, biết được lý do tôi rút đơn ngay

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, chồng bị chửi nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, chồng bị chửi nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' trên thảm đỏ kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' trên thảm đỏ kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Mẹ chồng khiến tôi không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân 7 năm của mình hay không

Mẹ chồng khiến tôi không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân 7 năm của mình hay không

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 11/2025, 3 con giáp có cơ ngơi hưng thịnh, tài lộc rực rỡ, mua sắm thả ga không cần lo nghĩ, giàu càng thêm giàu

Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 11/2025, 3 con giáp có cơ ngơi hưng thịnh, tài lộc rực rỡ, mua sắm thả ga không cần lo nghĩ, giàu càng thêm giàu

Cuối ngày hôm nay (thứ Sáu 24/10/2025): 3 con giáp Tiền-Tình-Danh cực đỏ, quý nhân xuất hiện, sự nghiệp trải đầy hoa, đổi vận trong chớp mắt

Cuối ngày hôm nay (thứ Sáu 24/10/2025): 3 con giáp Tiền-Tình-Danh cực đỏ, quý nhân xuất hiện, sự nghiệp trải đầy hoa, đổi vận trong chớp mắt

Từ giờ đến giữa tháng 11/2025, 3 con giáp may mắn hơn người, GIÀU CÀNG THÊM GIÀU, tài vận cực vượng, phú quý an nhàn

Từ giờ đến giữa tháng 11/2025, 3 con giáp may mắn hơn người, GIÀU CÀNG THÊM GIÀU, tài vận cực vượng, phú quý an nhàn

Đúng ngày mai (mùng 5/9 âm lịch): 3 con giáp có vận trình êm ấm, làm ăn xuôi thuận, sự nghiệp chạm đỉnh, lộc lá xum xuê, tình duyên vượng sắc

Đúng ngày mai (mùng 5/9 âm lịch): 3 con giáp có vận trình êm ấm, làm ăn xuôi thuận, sự nghiệp chạm đỉnh, lộc lá xum xuê, tình duyên vượng sắc

Đúng 19h hôm nay, thứ Sáu 24/10/2025, trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Đúng 19h hôm nay, thứ Sáu 24/10/2025, trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Kể từ ngày mai (25/10/2025): 3 con giáp hưởng VINH HOA PHÚ QUÝ, may mắn đợi trước cửa, tiền vào tới tấp không ngừng, vàng đeo đầy tay

Kể từ ngày mai (25/10/2025): 3 con giáp hưởng VINH HOA PHÚ QUÝ, may mắn đợi trước cửa, tiền vào tới tấp không ngừng, vàng đeo đầy tay